Familias de bajos ingresos pueden todavía pedir crédito en los impuestos

IRS envió cartas a 36 millones de familias elegibles para recibir el Crédito Tributario por Hijo, que se hará desde el 15 de julio en forma de pagos automáticos, cheque o tarjeta hasta diciembre. Getty Images/iStockphoto

Las familias de bajos ingresos todavía pueden solicitar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que forma parte de las ayudas del gobierno para paliar el impacto de la pandemia de la covid-19, informó este lunes el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El gobierno calcula que unos 36 millones de familias empezaron a recibir el 15 de julio pasado los cheques mensuales del IRS como parte del crédito impositivo por niño.

Las familias elegibles recibirán hasta 1,800 dólares en pagos hasta diciembre.

En un comunicado, IRS instruyó a la población sobre el uso de una herramienta en internet (Non-Filer Sign-up) que permite explorar la elegibilidad para esos pagos, incluidas las personas que normalmente no tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos.

“Algunas personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden ser elegibles para los pagos del impacto económico de 1,400 dólares por persona”, añadió.

Las personas pueden obtener estos beneficios, incluso si no trabajan, no tienen ingresos o no tienen una dirección permanente.

El IRS explicó que, para estas familias, cada pago por adelantado del crédito tributario por hijos es de hasta 300 dólares por mes por cada niño calificado menor de 6 años, y hasta 250 dólares por mes por cada niño de 6 a 17 años.

Los pagos generalmente se emiten el día 15 de cada mes hasta diciembre de 2021.

El IRS envía pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos a las familias elegibles que presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020.

Las familias que reciben su primer pago mensual en cualquier mes después de julio recibirán su pago total por adelantado por el año. Esto significa que el pago total se distribuirá en menos meses, en lugar de seis meses, haciendo que cada pago mensual sea mayor.