4 turistas espaciales están listos para un lanzamiento en la Florida. ¿Quiénes son y a dónde van?

En esta foto del 8 de agosto de 2021 proporcionada por John Kraus, de izquierda a derecha, Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman y Hayley Arceneaux posan para una foto en Bozeman, Montana, durante un fin de semana de "entrenamiento en aviones de combate" para familiarizar a la tripulación con las fuerzas G. (John Kraus/Inspiration4 vía AP) AP

Por primera vez en 60 años de vuelos espaciales tripulados, un cohete está a punto de ponerse en órbita sin astronautas profesionales a bordo, solo con cuatro turistas.

El primer vuelo privado de SpaceX estará encabezado por un emprendedor de 38 años que financia todo el viaje. Lleva consigo a dos ganadores de sorteos en el viaje de tres días alrededor del mundo, junto con un trabajador sanitario que sobrevivió a un cáncer infantil.

Viajarán solos en una cápsula Dragon totalmente automatizada, del mismo tipo que SpaceX utiliza para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional para la NASA. Pero el vuelo fletado no irá allí.

Los dos hombres y las dos mujeres, cuyo lanzamiento está previsto para el miércoles por la noche desde el Centro Espacial Kennedy, se elevarán 100 millas más alto que la estación espacial, con el objetivo de alcanzar una altitud de 357 millas, justo por encima de la posición actual del telescopio espacial Hubble.

En comparación, Richard Branson, de Virgin Galactic, y Jeff Bezos, de Blue Origin, rozaron brevemente el espacio durante sus breves viajes en julio: Branson alcanzó las 53 millas, mientras que Bezos llegó a las 66 millas de altura.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Tal y como lo ve el benefactor del vuelo privado, Jared Isaacman: “Este es el primer paso hacia un mundo en el que la gente común pueda ir y aventurarse entre las estrellas”.

Un vistazo al vuelo espacial, bautizado como Inspiration4:

LA BÚSQUEDA DEL MULTIMILLONARIO

La idea de diversión de Isaacman es pilotar aviones de combate y seguir el ritmo de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea. Dejó el high school y creó su propia empresa de procesamiento de pagos, Shift4 Payments, en Allentown, Pennsylvania). Luego se dedicó a la aviación y fundó Draken International para el entrenamiento de aviones tácticos. Aunque no quiere revelar lo que va a pagar por el vuelo, Isaacman reconoce los “interesantes debates” sobre si los ricos deberían gastar sus fortunas en arreglar los problemas de la Tierra, en lugar de hacer turismo en el espacio. Pero sostiene que invertir en el espacio ahora reducirá los costos en el futuro. “Como es tan caro, el espacio ha sido el dominio exclusivo de las superpotencias mundiales y de la élite que ellas seleccionan”, dijo a The Associated Press la semana pasada. “No debería seguir siendo así”. Cuando anunció el vuelo en febrero, se comprometió a donar $100 millones al St. Jude Children’s Research Hospital y pretende recaudar otros $100 millones en donaciones.

SUERTE DEL SORTEO

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Isaacman ofreció una de las cuatro plazas de la cápsula a St. Jude, que la ofreció a la asistente médica Hayley Arceneaux, una ex paciente que ahora trabaja en el hospital de Memphis (Tennessee). Arceneaux, que ahora tiene 29 años, tenía 10 cuando se le diagnosticó un cáncer de huesos y se le sustituyó gran parte del hueso del muslo izquierdo por una barra de titanio. Será la primera persona en el espacio con una prótesis, orgullosa de allanar el camino a “los que no son físicamente perfectos”. También será la estadounidense más joven en el espacio, superando a la difunta Sally Ride, quien se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio en 1983, a los 32 años. Los ganadores de un concurso se hicieron con las dos últimas plazas. Sian Proctor, de 51 años, educadora de un colegio comunitario de Tempe, Arizona, y ex instructora de geología, se impuso a otros 200 clientes de Shift4 Payments con su negocio de obras de arte de temática espacial. También piloto, fue finalista a astronauta de la NASA hace más de una década. Chris Sembroski, de 42 años, ingeniero de datos y ex miembro de la Fuerza Aérea de Everett, Washington, participó en una lotería abierta mediante una donación al St. Jude No ganó, pero un amigo de su época universitaria sí lo hizo y le cedió el lugar.

ENTRENAR COMO LOS ASTRONAUTAS

Ha sido un torbellino desde que los cuatro se reunieron en marzo. Subieron al Monte Rainier de Washington en la nieve, probaron breves ráfagas de ingravidez a bordo de aviones modificados y dieron intensas y rápidas vueltas en aviones de combate y centrifugadoras. “Sé que mi prótesis puede soportar 8 G de fuerza”, dijo Arceneaux a la AP. Su único compromiso: SpaceX tuvo que ajustar su asiento en la cápsula para aliviar el dolor en esa rodilla. Aunque la cápsula está totalmente automatizada, los cuatro pasaron tiempo en el simulador de cápsulas de SpaceX ensayando el lanzamiento, la reentrada y otras operaciones críticas. “Definitivamente, tuvimos algunos paseos de simulación similares a los del Apolo 13 en los que prácticamente todo se averió, y todos lograron regresar. Así que creo que pasamos todas las pruebas”, dijo Isaacson. Aunque reconocen los riesgos, los cuatro están impresionados con la atención de SpaceX en la seguridad y la reutilización. Sin embargo, Sembroski dijo que su esposa, una maestra de escuela, no lo celebrará hasta el momento del aterrizaje.

MISIÓN PRIVADA FRENTE A LA NASA

Este es el primer vuelo privado de SpaceX y la compañía está dirigiendo el espectáculo, la NASA no está involucrada. Por ello, SpaceX proporciona sus propias instalaciones para que los pasajeros privados duerman, coman y pasen el rato antes del lanzamiento, y para que se pongan sus trajes de vuelo blancos con ribetes negros. La plataforma de lanzamiento alquilada que utiliza SpaceX es la misma que utilizaron los caminantes lunares del Apolo, los astronautas del transbordador y las tres tripulaciones anteriores de la NASA. Y al final de la misión, se sumergirán en la costa de Florida al igual que sus predecesores. La pandemia vuelve a limitar a los espectadores: Jude está reduciendo su delegación de lanzamiento, y la actriz Marlo Thomas, cuyo padre, Danny Thomas, fundó St. Jude, ha cancelado su viaje a la Florida con su esposo, el presentador del programa de entrevistas Phil Donahue.

TRES DÍAS EN EL AIRE

Isaacman y SpaceX han elegido tres días para orbitar la Tierra. Ello les da a él y a sus compañeros de viaje tiempo suficiente para disfrutar de las vistas a través de una ventana en forma de burbuja, tomar muestras de sangre y realizar otras investigaciones médicas, además de suscitar el interés por subastar artículos en beneficio del hospital. Aunque es espaciosa para ser una cápsula, la Dragon no ofrece prácticamente ninguna intimidad; solo una cortina protege el aseo. A diferencia de la estación espacial y de los antiguos transbordadores de la NASA, no hay cocina ni compartimentos para dormir, ni siquiera zonas de trabajo separadas. En cuanto a la comida, comerán pizza fría después del despegue. También llevan comida preparada al estilo de los astronautas.

EL TURISMO ESPACIAL AUMENTA

El turismo espacial nunca ha estado tan de moda. Branson y Bezos llevaron los cohetes de sus empresas al espacio para cumplir los sueños de toda una vida, pero también para aumentar la venta de boletos. El fundador de SpaceX, Elon Musk, está demasiado ocupado para lanzarse él mismo, pero tiene previstos dos vuelos turísticos a la estación espacial el próximo año –el primero ya en enero– y también está preparando un viaje privado a la Luna. Los empresarios que desembolsan $55 millones cada uno para llevar a SpaceX a la estación espacial no serán los primeros en pagar su propio viaje. Siete adinerados clientes de Space Adventures, con sede en Virginia, viajaron en cohetes rusos a la estación espacial entre 2000 y 2009. Isaacman viajó a Kazajstán en 2008 para ver volar a uno de ellos: Richard Garriott, el hijo desarrollador de videojuegos del difunto astronauta de la NASA Owen Garriott. Aunque en su día se opuso al turismo espacial, la NASA apoya a estos recién llegados. “Estoy deseando que vuelen, que vuelen con seguridad y que vuelen a menudo”, dijo el director de vuelos espaciales comerciales de la NASA, Phil McAlister.