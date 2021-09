Desesperación aviva la crisis de migrantes haitianos en Texas, donde miles permanecen bajo un puente

Inmigrantes haitianos usan un dique para cruzar a Estados Unidos desde México, en una imagen del viernes 17 de septiembre de 2021, en Del Río, Texas. AP

La falta de acceso al asilo en Estados Unidos, la confusión sobre la política de inmigración estadounidense y la desesperación están alimentando una ola de migrantes haitianos a Del Río, Texas, donde miles que han llegado en los últimos días viven en condiciones improvisadas bajo un puente internacional.

La ola de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México acaparó los titulares internacionales esta semana cuando las imágenes del jueves mostraron a más de 9,000 personas retenidas en una zona de espera temporal bajo el Puente Internacional de Del Río.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que ha instalado baños portátiles en el lugar, dice que está enviando más agentes a la zona para ayudar a procesar a los migrantes, que han estado cruzando las aguas poco profundas del Río Grande.

“La mayoría de las personas que están en Del Río son personas que llevan mucho tiempo en México, pero en otras ciudades, por ejemplo Tijuana”, dijo Guerline Jozefa, cofundadora de la Haitian Bridge Alliance, un grupo activista creado después de la pasada crisis migratoria haitiana en la frontera sur de Estados Unidos. “Hay muchos rumores de que si vas a Del Río, podrías tener acceso, así que la gente acaba de inundar Del Río”.

Un inmigrante haitiano se baña en el Río Grande tras cruzar a Estados Unidos desde México, en una imagen del 17 de septiembre de 20201 en Del Río, Texas. Eric Gay AP

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) impuso una restricción de vuelo de dos semanas sobre el puente después que aparecieron en televisión y en las redes sociales fotos e imágenes de la aglomeración de personas debajo el puente viviendo en condiciones miserables. La decisión significa que las agencias de noticias no pueden volar drones para captar imágenes mientras activistas y autoridades dicen que el número de personas va en aumento.

En un tuit, el senador federal Ted Cruz culpó al presidente Biden de lo que describió como un “desastre provocado por el hombre”.

“Estoy en el terreno en Del Río, Texas, esta noche. En este momento, hay 10,503 extranjeros ilegales bajo el Puente Internacional de Del Río. Este desastre provocado por el hombre fue causado por Joe Biden. #BidenBorderCrisis”, expresó Cruz el jueves.

La afluencia se está convirtiendo rápidamente en una crisis humanitaria y presenta un nuevo desafío para la administración de Biden, que no ha podido disuadir a los migrantes de que intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos. Biden ha estado tratando de conseguir que se apruebe en el Congreso una reforma migratoria integral con una vía de acceso a la ciudadanía para los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo intenta controlar la migración ilegal en los puertos de entrada a Estados Unidos.

En una derrota legal el jueves, un juez federal impidió que la administración de Biden devolviera familias migrantes con niños detenidas en la frontera con México, alegando la emergencia del coronavirus. La administración había extendido la controversial orden de salud pública conocida como Título 42 invocada por la administración de Trump al comienzo de la pandemia, ya que el número de migrantes que llegan a Estados Unidos aumentó drásticamente este año. El Título 42 permite a Estados Unidos enviar a los migrantes de vuelta a sus países de origen sin una audiencia de asilo.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Eric Gay AP

A finales de agosto, la Corte Suprema federal ordenó que se restablecieran los Protocolos de Protección de Migrantes —conocidos informalmente como el programa de Permanencia en México—, dándole la razón a los tribunales inferiores. En virtud de este programa, los solicitantes de asilo deben esperar en México la tramitación de sus casos. La administración dijo que seguirá luchando contra la decisión.

Randy McGrorty, director de Catholic Charities en Miami, dijo que aunque los migrantes haitianos parecen representar la mayoría de los que cruzan el Río Grande, también hay venezolanos, cubanos y algunos centroamericanos. La mezcla, dijo, refleja que la “crisis fronteriza” de Estados Unidos ha dejado de ser únicamente una crisis centroamericana.

“¿Por qué la comunidad internacional no está respondiendo a lo que realmente se está convirtiendo en una crisis humanitaria?”, dijo. “No me lo explico. No hay nada bueno en tener gente viviendo en los campos”.

Jozefa, cuya organización proporciona asistencia a los migrantes haitianos en la frontera, dijo que el número de personas que llegan a la frontera está creciendo. Muchos de los migrantes haitianos llevan años atrapados en México después de realizar el peligroso viaje a través de las selvas de Sudamérica desde Brasil y Chile. Otros han quedado atrapados en Panamá, Nicaragua y otras naciones centroamericanas después de hacer lo que se ha convertido en “una travesía cada vez más difícil con gente que sabe que viajas con dinero, personas a quienes secuestran y matan”.

Las políticas de inmigración de Estados Unidos “han empujado a la gente hacia el sur, hasta llegar a Panamá, donde muchos llevan largo tiempo atrapados”, dijo.

Otro factor, dijo, es el uso del Título 42. Jozefa y otros activistas que han luchado para poner fin a esta política dicen que no ha sido un elemento disuasorio para los migrantes desesperados.

“Solo con el presidente Biden, hasta esta semana, ha habido 36 vuelos de deportación a Haití”, dijo Jozefa. “Lo que sabemos por haber hablado y atendido a la gente en la frontera es que no hay disuasión”.

Jozefa dijo que las entrevistas con los migrantes que llegan a Del Río y a Ciudad Acuña, la ciudad mexicana al otro lado de la frontera, revelan que se dejan llevar por los rumores de que si van al puerto de entrada de Texas, “podrían tener acceso a la protección”.

“Por eso la gente empezó a inundar la zona”, dijo. “Ha sido extremadamente difícil para todos los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, pero específicamente para los migrantes afrodescendientes y haitianos.... La gente está extremadamente desesperada”.

Migrantes que esperan solicitar asilo en Estados Unidos, cerca del Puente Internacional entre México y Estados, esperan ser procesados en Del Río, Texas, en una imagen del 16 de septiembre de 2021. Go Nakamura REUTERS

Jozefa dijo que los migrantes de otros países han estado yendo a Ciudad Acuña durante mucho tiempo, pero la migración haitiana es un fenómeno nuevo.

Nora Gámez Torres, redactora del Miami Herald, contribuyó a este artículo.