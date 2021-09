Informe: Florida sumó más hispanos que todos los demás estados excepto uno

Una vista aérea de Brickell, Brickell Key y el centro de Miami en 2017. cjuste@miamiherald.com

La Florida está sumando más población hispana que cualquier otro estado excepto uno, según un nuevo informe emitido el miércoles.

Con más de 700,000 hispanos añadidos a su población entre 2015 y 2019, la Florida vio aumentar su crecimiento general de hispanos más que todos los demás estados, excepto Texas, según la investigación de Latin Donor Collaborative, una organización sin fines de lucro centrada en la promoción de las causas latinas.

Otros estados más pequeños están añadiendo hispanos a un ritmo más rápido. Pero entre los estados grandes, la tasa de crecimiento del 14.1% que experimentó el Estado del Sol durante el periodo fue más rápida que la de cualquier otro estado con más de 500,000 habitantes, excepto Pennsylvania.

El reporte también identificó que si los hispanos en Estados Unidos tuvieran su propia economía, sería de la envergadura de Francia y crecerían 50% más rápido que la economía de Estados Unidos en su conjunto.

“Los hispanos en Estados Unidos son como la caballería que viene a salvar a la economía”, dijo Sol Trujillo, cofundadora y presidenta de LDC. “El 80% de las nuevas empresas creadas en Estados Unidos son creadas por hispanos, el crecimiento de su consumo es 70% más rápido que el del resto de la economía; este es nuestro grupo poblacional más vibrante”.

El LDC, con sede en California, fue fundado para reformar la imagen de los latinoamericanos en las mentes de los no latinos, dijo la presidenta ejecutiva del LDC, Ana Valdez. Como son mayoría en Miami, dijo, los latinos de allí no experimentan necesariamente los mismos retos que otros en Estados Unidos.

“Miami es un lugar donde se puede vivir una vida sana siendo latino sin sentirse atacado, o avergonzado, o que eres diferente a los demás”, dijo Valdez. “Estar en California, y en otros estados, es diferente. En Miami, incluso los no latinos conocen a muchos latinos en el poder, por lo que no hay una idea equivocada. Pero la mayoría de los no latinos en Estados Unidos no conocen el enorme impacto positivo que tienen los latinos.”

O como concluyen los autores del reporte:

“La persistencia de los hispanos en Estados Unidos no solo es un motor de crecimiento económico, sino que es un antídoto para los retos demográficos a largo plazo a los que se enfrenta la nación y también un punto brillante durante un año extraordinario de agitación económica”, escriben. “El PIB latino de Estados Unidos seguirá siendo una fuente importante de fuerza, resistencia y crecimiento para la nación, muy probablemente durante décadas en el futuro”.