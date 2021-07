En todos estos lugares usted se puede vacunar contra el COVID

¿Está buscando un lugar donde vacunarse contra el COVID-19 en el sur de la Florida?

Puede vacunarse en más de una docena de lugares en los condados Miami-Dade y Broward, entre ellos los administrador por el condado, además de farmacias como Publix, CVS y Walgreens.

Algunos hospitales, clínicas, centros de atención urgente y consultorios médicos también ofrecen inoculaciones. Pero ya no se puede conseguir en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, el Snyder Park en Fort Lauderdale o el loanDepot Park en La Pequeña Habana porque todos los sitios de vacunación administrados por el estado cerraron.

Pero Todavía hay muchas opciones. Esta es una lita de lugares en el sur de la Florida donde aún puede vacunarse. Y recuerda que la vacuna de Pfizer es para personas de 12 años en adelante y las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson son para mayores de 18 años.

About 57% of Florida’s total population has received at least one dose of the vaccine, according to the Centers for Disease Control and Prevention’s Thursday’s data. About 49% of Florida’s total population is fully vaccinated. Marco A. Ruiz Special to the Miami Herald

Cita para la vacuna en Publix, Walgreens, CVS y otras farmacias

CVS, Walgreens, Publix, Winn-Dixie y otras farmacias en toda la Florida, programan citas para la vacuna. También se aceptan visitas sin cita. Si quieres hacer una cita, estas son las instrucciones:

▪ Publix - publix.com/covid-vaccine/florida.

▪ CVS, Navarro Discount Pharmacies y CVS y Más - CVS.com o llama al servicio de atención al cliente al 800-746-7287.

▪ Walgreens - walgreens.com o por teléfono en farmacia local o llamando al 800-WALGREENS.

▪ Winn-Dixie y Fresco y Más - Para Winn-Dixie, visita winndixie.com/pharmacy/covid-vaccine. Para Fresco y Más, visita frescoymas.com/pharmacy/covid-vaccine.

▪ Walmart y Sam’s Club - Para Walmart, visita https://www.walmart.com/cp/flu-shots-immunizations/. Para Sam’s Club, visita https://www.samsclub.com/pharmacy.

▪ Costco - https://www.costco.com/covid-vaccine.html

Dónde vacunarse contra el COVID en Miami-Dade

Lugares donde vacunan sin bajarse del auto:

Los siguientes sitios solo vacunan en el auto y se recomienda hacer citas:

▪ Tropical Park, 7900 SW 40 St. Ofrece las vacunas J&J, Pfizer y Moderna. Abierto todos los días de 8 a.m. a 7 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Dolphin Mall, 11401 NW 12 St., Sweetwater. Ofrece vacunas de J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 10 a.m. a 8 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Aventura Mall, 19501 Biscayne Blvd. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre todos los días de 10 a.m. a 7 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Zoo Miami, 12400 SW 152 St. Ofrece vacunas Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

Centros de vacunación sin cita:

Los siguientes lugares vacunan sin cita, porque lo que puede esperar en su auto. Pero se sugiere programar una cita:

▪ Stephen P. Clark Government Center, 111 NW 1 St. en el downtown de Miami. Ofrece vacunas Pfizer y J&J. Abierto todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Health District Center, 1350 NW 14 St. en Miami. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto los lunes, martes, jueves y viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Se puede hacer una cita en miamidade.gov/vaccine.

▪ Joseph Caleb Center, 5400 NW 22 Ave. en Brownsville. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 7 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Little Haiti Clinic, 300 NE 80 Ter. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre los lunes, miércoles y viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Se pueden hacer citas en miamidade.gov/vaccine.

▪ Miami Dade College North Campus, 11380 NW 27 Ave. cerca de Opa-locka. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 7 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Home Depot, 1590 West 49 St. en Hialeah. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Hialeah Gardens Library, 13451 NW 107 Ave. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre los jueves de 9 a.m. a 4 p.m. Se puede pedir cita en miamidade.gov/vaccine.

▪ Doral Police Training & Community Center, 3801 NW 97 Ave. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Ronselli Park, 250 SW 114 Ave. en Sweetwater. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto los miércoles de 10 a.m. a 5 p.m. Se pueden hacer citas en miamidade.gov/vaccine.

▪ Kendale Lakes Branch Library, 15205 SW 88 St. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Home Depot Deerwood, 11905 SW 152St. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Haulover Park, 13731 Collins Ave. Ofrece vaunas J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Sunny Isles Beach Government Center; 18070 Collins Ave. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ Harris Field, 675 N. Homestead Blvd. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abierto todos los días de 9 a.m. a 4 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ West Perrine Clinic, 18255 Homestead Ave. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Para hacer una cita, llame al 305-614-2014 o visite miamidade.gov/vaccine.

▪ West Dade Clinic, 11865 SW 26 St. Ofrece vacunas J&J y Pfizer. Abre de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Se pueden hacer citas en miamidade.gov/vaccine.

▪ Nicklaus Children’s Hospital está ofreciendo la vacuna de Pfizer a niños y adultos jóvenes de 12 a 21 años que viven en la Florida. Las vacunas se ofrecen de 7 a.m. a 6:30 p.m. los martes y jueves y de 9 a.m. a 1:30 p.m. en el campus principal del hospital, 3100 SW 62 Ave. cerca de South Miami. No es necesario pedir cita. Los menores de 18 años deberán ir acompañados de un padre o tutor legal. Para obtener más información, visite nicklauschildrens.org/covid-19-vaccines#FAQ.

VACUNAS A DOMICILIO:

Las personas que confinadas o que no pueden salir de casa pueden inscribirse a través de miamidade.gov/vaccine y alguien se pondrá en contacto con ellas para programar una cita. Para más información, llame al 833-930-3672 o envíe un correo electrónico a homeboundvaccines@cdrmaguire.com.

Dónde vacunarse contra el COVID en Broward

INOCULACIÓN EN EL AUTO:

Los siguientes sitios son de vacunación en el auto, ofrecen vacunas Pfizer y no toman citas.

▪ Central Broward Park & Broward County Stadium, 3700 NW 11 Pl. en Lauderhill. Abierto de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes.

▪ Pompano Beach Citi Centre, 1955 N.. Federal Hwy. en Pompano Beach. Abierto de 8 a.m. a 4 p.m. de martes a sábado.

▪ Reverend Samuel Delevoe Memorial Park, 2520 NW 6 St. en Fort Lauderdale. Abierto de 8 a.m. a 4 p.m. de martes a sábado.

CENTROS DE ATENCIÓN SIN CITA:

Los siguientes ofrecen vacunas sin cita, lo que significa que usted espera en fila en lugar de el auto Ofrecen vacunas Pfizer:

▪ C.B. Smith Park, 900 N. Flamingo Rd. en Pembroke Pines. Abierto de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes.

▪ Champions Hall, 6601 Boulevard of Champions en North Lauderdale. Abierto de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a jueves.

▪ Coral Square Mall, 9469 W. Atlantic Blvd en Coral Springs. Abierto de 12 a 20 h de miércoles a viernes y de 10 a.m. a 6 p.m. los sábados y domingos.

▪ Hispanic Unity, 5840 Johnson St., en Hollywood. Abierto de 10 a.m. a 5 p.m. de martes a sábado. Este sitio cerrará el 11 de agosto.

▪ North Lauderdale Community Affairs Center, 7765 SW 10 St en North Lauderdale. Abierto de 8 a.m. a 6 p.m. los domingos.

▪ Nova Southeastern University, 7901 SW 36 St., Suite 209 en Davie. Abierto de 12 p.m. a 8 p.m. de lunes a miércoles y de 10 a.m. a 6 p.m. los sábados y domingos.

▪ Vincent Torres Park, 4331 NW 36 St. en Lauderdale Lakes. Abierto de 9 a.m. a 7 p.m. de miércoles a sábado.

▪ Vizcaya Park, 14200 SW 55th St. en Miramar. Abierto de 10 a.m. a 7 p.m. de martes a sábado.

▪ Holy Cross Health en Fort Lauderdale acepta visitas sin cita en su Centro de Vacunación contra el COVID, en 4701 N. Federal Hwy. Para conocer el horario de atención y obtener más información, visite holy-cross.com.

▪ Cleveland Clinic en Weston, 2950 Cleveland Clinic Blvd., también está programando citas de vacunación para los pacientes establecidos que han visto a un proveedor de Cleveland Clinic Florida en los últimos dos años. Para reservar un turno y obtener más información, visite my.clevelandclinic.org.

VACUNAS A DOMICILIO:

La Florida cuenta con un programa de vacunación a domicilio para personas mayores que no pueden salir de su casa.

Envía un correo electrónico a HomeboundVaccine@em.myflorida.com con su nombre y número de teléfono y alguien se pondrá en contacto con usted para concertar una cita. También puede llamar al 833-930-3672 para hacer una cita.