Trumpy Bear no es una broma, sino un negocio próspero. Adivine dónde lo fabrican

Tiene las cejas abundantes y revueltas, los ojos muy azules, se peina un mechón de pelo naranja para el lado y lleva corbata roja y cuello blanco. Su parecido con el presidente Donald Trump es sorprendente y tiene un éxito financiero extraordinario.

Es Trumpy Bear, un oso de peluche inspirado en la imagen de Trump, cuyas ventas por internet y televisión se han convertido en un éxito.

"Lo vendemos desde julio, pero fue a partir de la temporada navideña que las ventas realmente despegaron", dijo Elliott Brackett, vicepresidente de Exceptional Products, Inc., la compañía que comercializa Trumpy Bear, en una entrevista con el analista financiero Stuart Varney, conductor del programa Varney & Co., de Fox Business, de la cadena Fox.





Brackett reconoció que ya se han vendido decenas de miles de ejemplares del oso de peluche, que cuesta $39.90, a lo que se suman los gastos de envío.

Ha contribuido a su difusión el comercial de televisión en que el oso aparece montando moto o resistiendo el aire de la carretera en el parabrisas de un robusto motorista, que después se identifica como un ex miembro de la infantería de marina de Estados Unidos. Si esta imagen es una mezcla de lo cool y lo tierno, las del oso abrazado al asta de una bandera norteamericana o colocado sobre una mesa junto a la medalla y la foto de un soldado, pueden interpretarse como un homenaje al heroísmo o una burla al exceso de patriotismo.

Trumpy Bear, que según el comercial, "nació" el 14 de junio, Día de la Bandera norteamericana, también viene con una bandera, que se saca al abrir un zíper colocado en el cuello del muñeco.

El oso, como tantos productos que se venden por televisión y en internet en Estados Unidos, se fabrica en China y viene acompañado por un Certificado de Autenticidad.

Este dato fue motivo para que Stuart Varney le preguntara a Brackett en la entrevista: "¿Qué cree que piensa el Presidente sobre el hecho de que Trumpy Bear se hace en China? "

"No tengo idea, nadie nos ha contactado de ninguna forma ni manera", respondió el ejecutivo de Exceptional Products, Inc., que reconoció que no pudieron conseguir ningún fabricante en Estados Unidos que confeccionara el oso por menos de $150.

Brackett aseguró que Trumpy Bear le interesa tanto a los admiradores como detractores del presidente Trump.

Las reseñas de los compradores en Amazon describen al oso de peluche como "una novedad", "muy suave y mimoso", "adorable y muy bien hecho".

"Lo puse en el sofá de la sala... Go Trump!!!", decía uno de los comentarios. Otro comprador explicó que tenía previsto regalarlo a una seguidora del presidente.

Otro comentarista fue más escéptico y escribió: "Ya sea buena o mala, la presidencia de Trump quedará para la historia, y un objeto conmemorativo como este es algo para conservar".

Una persona que parece parte de la lista de los críticos del presidente Trump, aprovechó para arremeter con un sarcasmo: "Estoy decepcionada con Trumpy Bear. Pensé que el certificado de autencidad contenía una garantía de que el dinero de la compra se destina a pagarle a prostitutas, actrices pornos o al menos a una conejita de Playboy. Por favor, ¿pueden actualizar e incluir esto?".

Trumpy Bear no es el único producto inspirado en el presidente estadounidense que se vende en Amazon. Los interesados pueden comprar también papel sanitario con la cara de Trump, que se vende por $3.88, y un muñeco de la famosa colección de los Troll, los del pelo parado y de colores, que se llama "Hair to the Chief", y se mercadea como un objeto de colección a un precio superior a los $8.

Tanto del troll como de Trumpy Bear llama la atención un detalle: ambos van descalzos. No será por los escasos recursos de Trump. Si alguien entiende la referencia, por favor, no deje de comunicarla.

