¿Los robots van a quitarnos los empleos? Estos trabajos corren el riesgo de desaparecer

En un principio se dijo que los robots sustituirían la mayoría de los trabajos rutinarios y repetitivos. Pero hoy se habla de que están en peligro muchos empleos de oficina, los llamados en inglés “white collar jobs”, de cuello blanco.

John Pugliano, autor del libro The Robots are Coming: A Human’s Survival Guide to Profiting in the Age of Automation, alerta que numerosos trabajos están amenazados por la automatización. La pérdida de estos significa la salida del mercado de empleos relativamente bien remunerados, que pagan un salario y no por hora.

“Cualquier trabajo que puede definirse por una ecuación lógica o matemática peligra. Las oportunidades, sin embargo, surgirán para quienes puedan crear nuevos productos o servicios, o que sean capaces de reparar o resolver problemas”, señaló Pugliano.

Si la advertencia parece uno de esos miedos alimentados desde hace décadas por la literatura de ciencia ficción, hay que tener en cuenta que este tipo de predicciones se ha convertido en guía fundamental para quienes comienzan sus estudios o planean cambiar de carrera.

Nadie quiere hacer una inversión de tiempo y dinero en estudios que luego no se materializarán con una posición privilegiada en el mercado laboral. Por eso es importante tener en cuenta los empleos que podrían desaparecer o los que pondrán a quienes los practiquen en la situación de reinventarse y desarrollar nuevas habilidades para no estar desempleados.

Eso no quiere decir que estas profesiones desaparecerán del todo, pero sin duda resultará más difícil desarrollarse en estos campos.

Estos son los trabajos que los expertos consideran están en peligro por las posibilidades que ofrece internet de hacer o dar el servicio que antes prestaba ese profesional:

▪ Agentes de viaje: No es difícil preparar un viaje por toda Europa o Latinoamérica, incluyendo pasajes, hospedaje, tickets de trenes, entradas a museos y conciertos uno mismo gracias a múltiples sitios de internet. Sin embargo, hay un interesante campo en desarrollo, el de coordinador de viajes especializados, a destinos de lujo, para personas que quieran estudiar en el extranjero y para mayores de 55 años, por citar algunos “nichos”.

▪ Agentes de hipotecas: Este empleo sufrió grandes embates durante la crisis inmobilaria del 2008. Hoy la posibilidad de obtener una hipoteca online ha reducido las opciones de estos agentes, a eso hay que sumarle que los millennials se sienten cómodos solicitando un préstamo hipotecario por internet. Los expertos consideran que las habilidades para las matemáticas de estos profesionales deben dirigirse hacia otras profesiones.

▪ Los contadores y auditores pertenecen a ese grupo que se hace cada vez menos necesario por la inteligencia artificial. Sus funciones son sustituidas por programas como QuickBooks. Los expertos creen que estos tipos de empleos se eliminarán en menos de una década.

▪ Gran parte del trabajo que realizan los abogados también quedará en manos de las computadoras, especialmente la parte investigativa de los casos, lo que quiere decir que la labor de algunos asistentes legales o paralegals quedará obsoleta. Sin embargo, ningún algoritmo sustituirá la capacidad de elegir a los jurados que desarrollan los abogados, entre otras funciones de estos profesionales.

▪ Los empleos de locutores de radio y DJs también van desapareciendo poco a poco. Con las opciones de streaming para la música u otro tipo de shows en internet, no habrá muchos espacios para los conductores de programas a la manera tradicional. Sin embargo, los DJ especializados en fiestas y eventos tienen frente a ellos un campo para seguir explorando que suele pagar muy bien.

▪ Las posiciones administrativas intermedias. Con mucho menos “papeleo” por hacer en las oficinas, este tipo de empleos es sustituido actualmente por programas como Oracle y Salesforce. Estos profesionales pueden concentrarse en el desarrollo de productos, de las relaciones con los clientes y las ventas.

▪ Los cajeros, desde los de los casinos hasta los de las tiendas, también desaparecen a medida que las máquinas se encargan de procesar los cobros.

▪ Los empleos de los expertos en computación que formaban parte de la plantilla de las compañías, para atender sus necesidades internas, van desapareciendo a medida que esos trabajos se encomiendan a empresas externas.

▪ Los procesadores de datos o data entry clerks son los que más se sustituirán en las oficinas. Para el 2020 más de 15,000 posiciones de este tipo se habrán eliminado.

▪ Para el 2026 uno de cada cinco trabajos de vendedores puerta a puerta habrá desaparecido, según cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El sector de ventas por internet también seguirá afectando el crecimiento del empleo en las ventas al por mayor.

▪ El empleo de detective es otro que peligra ante el avance de las pruebas de ADN y la disponibilidad de bases de datos que facilitarán la solución de delitos.

Por otra parte, la profesora de la Universidad de Buenos Aires Marcela Riccillo considera que los robots son aliados del ser humano, que al final es quien le da las indicaciones.

Estas tecnologías “son herramientas que podrían ayudar al ser humano y que hacen lo que los humanos digan”, señaló la experta en Robótica e Inteligencia Artificial en una entrevista con el diario La Nación.

Ella destacó que las máquinas vienen a hacer esas tareas que los humanos evitan, y que en inglés se conocen como las tres “d”: peligrosas (dangerous), sucias (dirty) y aburridas (dull).

La iniciativa, la inventiva y la creatividad seguirán siendo valiosas y por lo tanto solicitadas en el mundo laboral.

