Telemundo destaca el impacto de los hispanos en la economía de EEUU

Telemundo lanzó una campaña nacional de empoderamiento para los latinos que destaca el impacto que tienen los hispanos en el futuro económico de Estados Unidos y se presentó al mismo tiempo un informe que detalla cómo los latinos estadounidenses están creciendo en número.

“Como parte de la galardonada plataforma de responsabilidad social corporativa El Poder en Ti de Telemundo, la compañía anunció el lanzamiento de Somos El Futuro: The Future Is US, una campaña nacional de empoderamiento para los latinos”, dijo la cadena hispana de televisión.

En un comunicado, Telemundo precisó que la iniciativa destacará “el impacto que los latinos están teniendo en el futuro económico de Estados Unidos, las actitudes sociales y las tendencias culturales, al tiempo que apunta a mejorar el poder de la comunidad hispana mediante un mayor compromiso cívico”.

El lanzamiento de la campaña el lunes se hizo con la divulgación de un nuevo informe que detalla cómo los latinos estadounidenses están creciendo en número y ampliando su impacto.





Suscríbase

“Los latinos son la fuerza motriz del crecimiento demográfico de EEUU, representando la mitad del aumento desde 2000. Casi el 18% de la población estadounidense total, son el grupo racial o étnico más joven del país. Más allá de su creciente número, hoy los latinos en los 50 estados influyen en cada faceta de la vida estadounidense: como consumidores, estudiantes, creadores de empleo, influenciadores culturales y votantes”, indicó Telemundo.

Ginette Magaña, directora de asuntos corporativos de Telemundo, dijo que la comunidad latina es “dinámica, diversa y va en aumento” y que la campaña es un reconocimiento de la historia única de “nuestra comunidad y una declaración del poder y la aspiración de la comunidad latina estadounidense (…) Esta campaña celebra la evolución de nuestra cultura estadounidense”.

La campaña contará con una serie de segmentos en todos los programas de la cadena, incluyendo “Un Nuevo Día”, “Al Rojo Vivo” y “Noticias Telemundo”, entre otros. Personalidades de Telemundo, incluyendo a Don Francisco, y el presentador de “Noticias Telemundo” José Díaz-Balart, participarán en la campaña.

Telemundo informó que lanzará también el Tour de Empoderamiento Comunitario Somos El Futuro: The Future Is US para informar y proporcionar recursos a los consumidores sobre las oportunidades de inscribirse para votar.