Si vive en Florida tome precaución para evitar el robo de identidad y el fraude

Florida ocupa el segundo lugar entre los estados más vulnerables al robo de identidad y el fraude en Estados Unidos, por lo que expertos aconsejan a los floridanos extremar sus medidas de precaución para protegerse, según un informe de la empresa de finanzas personales WalletHub.

El llamado “estado del sol” lidera la clasificación en cuanto a fraude per cápita y en la posesión de un documento llamado pasaporte de Robo de Identidad, una tarjeta que las personas víctimas de este tipo de delitos pueden presentar cuando se cuestiona su nombre.

El reporte de los "Estados más vulnerables al robo de identidad y fraude" se realizó en 50 estados basado en 10 factores clave que abarcan desde las quejas por robo de identidad per cápita hasta el monto promedio de pérdida debido al fraude.





Los estados que ocupan los primeros 10 puestos en la clasificación son Nevada, Florida, Nueva Jersey, Delaware, California, Distrito de Columbia, Nueva York, West Virginia, Michigan y Dakota del Norte.

WalletHub dijo que el gobierno federal y varias empresas en los últimos años han tomado medidas más agresivas para evitar esos delitos, pero aún así las estrategias de los delincuentes continúan evolucionando y son más sofisticadas, lo que hace vulnerable a los consumidores al robo de identidad y el fraude.

En los últimos años, la información personal de muchos estadounidenses se ha visto comprometida por grandes violaciones de datos, recordó el reporte.

“Solo en 2018, compañías como Adidas, Best Buy, Delta, Kmart, Macy’s y Sears han sido víctimas de los ciberdelincuentes. Según el informe más reciente sobre la violación de datos del Centro de Recursos contra el Robo de Identidad, entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de agosto de 2018, hubo 9,395 infracciones. Eso representa más de 1,000 millones de registros comprometidos”, indicó.

Los expertos consultados por WalletHub ofrecieron consejos para evitar ser víctimas del robo de idendad y el fraude:

▪ Enfatice la seguridad del correo electrónico: obviamente es importante usar contraseñas seguras para todas las cuentas financieras, pero es posible que no se dé cuenta de lo esencial que es concentrarse en el correo electrónico.

▪ Su dirección de correo electrónico principal probablemente tiene su nombre de usuario y la utiliza como medio para restablecer su contraseña en otros sitios web. Si es vulnerable, todas sus otras cuentas también lo serán. Como resultado, asegúrese de usar una contraseña especialmente segura y establezca una verificación de dos pasos para esta cuenta.

▪ Regístrese para la verificación de crédito: Es la mejor manera de controlar su informe de crédito. Le brinda tranquilidad en forma de alertas sobre cambios importantes en su archivo, incluidos posibles signos de robo de identidad.

▪ Aproveche las alertas de la cuenta y actualice la información de contacto: configure la administración en línea de todas sus cuentas financieras (por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos, Seguro Social) y mantenga actualizado su número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal para que sean más difíciles de identificar.

▪ Use sentido común en internet: no abra correos electrónicos que no reconozca. No descargues archivos de fuentes no confiables. No envíe números de cuenta ni contraseñas por correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Y no ingrese información financiera o personal en sitios web que carezcan del prefijo “https” en sus URL.