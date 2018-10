¿Busca un centro universitario? Estas son las 10 mejores universidades de Florida

Florida tiene 10 universidades clasificadas como las mejores de 2019 y dos de ellas están ubicadas en Miami, de acuerdo con un informe de la empresa de finanzas personales WalletHub.

El reporte, basado en siete categorías que incluyen costo y financiamiento y resultados de la carrera, se divulgó este lunes en momentos en que se acerca la primera fecha límite para solicitar el ingreso en un centro universitario mediante la opción de “decisión anticipada”, que es el 1 de noviembre.

La University of Florida lidera la clasificación, seguida por Florida State University, University of South Florida, University of Miami, University of Central Florida, Ave María University, Florida International University, Florida Southem College, University of North Florida y Florida Institute of Technology.

Suscríbase

En cuanto al desempeño de acuerdo con las categorías donde 1 es el mejor, 13 es el promedio y 26 el peor, estos fueron los resultados de las tres primeras universidades de la lista:

University of Florida obtuvo el 1 en la tasa de graduación de los estudiantes; 3 en la tasa de admisión y salario medio después de asistir a ese centro educativo; 7 en el costo neto; 10 en cuanto a género y diversidad racial; 11 en delincuencia en el campus y 17 en la proporción estudiante-profesorado.

Florida State University obtuvo 3 en tasa de graduación; 6 en salario medio después de asistir a ese centro educativo; 7 en la tasa de admisión; 9 en el costo neto; 16 en género y diversidad racial; 19 en la proporción estudiante-profesorado y 23 en delincuencia en el campus.

Mientras que la University of South Florida obtuvo 2 en el costo neto; 4 en la tasa de graduación; 5 en la tasa de admisión y en género y diversidad racial; 11 en salario medio después de asistir a ese centro educativo; 16 en en delincuencia en el campus y 19 en la proporción estudiante-profesorado.

A nivel nacional, las 10 mejores son, de acuerdo con WalletHub: Massachusetts Institute of Technology, Princeton University, Yale University, Harvard University, California Institute of Technology, Duke University, University of Pennsylvania, Columbia University, Rice University y Stanford University.

El informe destacó que en una feroz economía global, un título universitario puede ayudar a las personas a asegurar un empleo y mantenerlas a la vanguardia de la competencia.

“Y aunque el éxito depende en última instancia de la propia determinación y el rendimiento de los estudiantes, la calidad de las escuelas que elijan sin duda puede tener un impacto”, dijo WalletHub.

Sin embargo, agregó, asistir a un centro educativo superior requiere más que solo calificaciones para poder ingresar. También se necesitan los recursos financieros.

En promedio, la matrícula, la habitación y la pensión en una universidad por cuatro años cuestan entre $21,000 y $47,000 anuales. El costo varía dependiendo de si la universidad es pública o privada, o si está en el estado donde vive el estudiante.