Todavía no hemos terminado de comprar. El Ciberlunes tiene buenas ofertas

De acuerdo con los expertos, se cree que los compradores que evitaron en las tiendas la locura del Viernes Negro comprarán en cifras récord el Lunes Cibernético (o Ciberlunes, como también se le conoce), cuando las ofertas y liquidaciones están a solo un golpe de tecla en medio del frenesí de compras de las festividades de fin de año.

Se pronostica que unos 95 millones de consumidores norteamericanos gastarán $7,250 millones durante la bonanza por internet, más del doble de lo que gastaron hace dos años, según cifras de BestBlackFriday.com, la Federación Nacional de Comerciantes y el portal Adobe Analytics.

“A pesar de que el fin de semana por Día de Acción de Gracias cada vez crece más en popularidad y las ofertas empezaron este año más temprano que nunca en noviembre, el Lunes Cibernético sigue siendo el día preferido de muchísimos compradores ”, dijo Phil Dengler de BestBlackFriday.com. “Si se combinan el Día de Acción de Gracias con el Viernes Negro, el sabado, el domingo y el Lunes Cibernético, estamos hablando de más de 180 millones de americanos comprando en tiendas y por internet, lo que equivale al 72 por ciento de los que son mayores de 18 años”.

Es cierto. Dos terceras partes de la población adulta de Estados Unidos se siente impulsada a comprar algo –cualquier cosa– aunque no lo necesite porque el artículo anunciado tiene un descuento tan irresistible durante este evento que no se puede pasar por alto.

Sin embargo, ¿es así, realmente? El Viernes Negro y el Lunes Cibernético, así como el sábado, se han convertido en días de ventas con un horario extendido, a medida que los negocios tratan de aprovechar las festividades todo lo que puedan.

Muchas ofertas de Lunes Cibernético son simplemente repeticiones del Viernes Negro, del Jueves Negro, del Día de la Independencia o del cumpleaños de Jeff Bezos. Las ventas de días festivos, sobre todo cuando se acerca el final de otro año, no solo satisface las compulsiones de conocer las ventas, sino también de comprar las mismas cosas que compran nuestros amigos, vecinos y familiares.

Muchos, sin embargo, se oponen a semejante fiebre y promueven boicots contra las ventas.

Aproveche el Lunes Cibernético si tiene que hacerlo, pero si en realidad está demasiado ocupado trabajando, entonces olvídese.

“Algunas de las mejores ofertas solo estarán disponibles el Lunes Cibernético, aunque muchas podrían durar varios días. La Semana Cibernética todavía está presente”, dijo Dengler . “Muchas tiendas tienen ahora ventas por el Lunes Cibernético.

Durante los cinco días de ventas enloquecidas, los norteamericanos gastarán $21,600 millones en internet, y Amazon.com tendrá el por ciento de todas las ventas en EEUU, proyecta el portal Digital Commerce 360. Los compradores continúan, sin embargo, abarrotando las tiendas. Las visitas solo disminuyeron un uno por ciento el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro en comparación con 2017, según ShopperTrak.

La popular megatienda Walmart reportó que el tráfico se mantuvo estable toda la noche del Día de Acción de Gracias. Para los que prefieren comprar desde la comodidad de su casa y del teclado de su computadora, Dengler tiene algunos consejos sobre el Lunes Cibernético.

“La tienda Apple Store probablemente sigue siendo una mala opción el Lunes Cibernético”, dijo Dengler. “Siempre recomendanos no visitarla el Viernes Negro, y esto no mejora durante la Semana Cibernética. Se pueden obtener buenas ofertas en muchas otras tiendas como eBay, Best Buy, y B&H Photo Video. “Es posible que Amazon tenga los mismos especiales en muchos productos, entre ellos Kindle, Echo, y Fire, el Viernes Negro y el Lunes Cibernético”.

Dengler también le advierte a los compradores que no crean en los “mitos” sobre gigantescas realizaciones de equipos electrónicos que tendrían lugar el Lunes Cibernético, ya que muchos de los precios “realmente bajos” de televisores, laptops y consolas de videojuegos ya se ofrecieron el Viernes Negro.

“El Lunes Cibernético no es el peor momento para comprar juguetes, pero es mejor esperar a mediados de diciembre para encontrar los mejores precios”, dijo Dengler.

Para comprar de forma segura por internet, esté alerta antes cualquier sospecha de delito durante la Semana Cibernética. El equipo de investigación de BluVector’s advierte que los robos y las estafas aumentan mucho en esta época del año.