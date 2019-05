Unanue, presidente Goya Foods, evoca sueño americano de una familia española

Los productos Goya estás en numerosos países pero su propietario no olvida los modestos orígenes del conglomerado mundial. Miami Herald

Empezó como el “sueño americano” de una pareja española, con una pequeña tienda en el sur de Nueva York, y hoy es un emporio de la alimentación en Estados Unidos: Goya Foods ha llegado a la despensa de millones de latinos gracias a una “gran familia”, según su presidente, Robert Unanue.

Unanue conoce bien los entresijos de esta firma que fundaron sus abuelos burgaleses en 1936, ya que lleva 55 años en ella –comenzó a trabajar a los 10– y en los últimos 15, como máximo ejecutivo, ha expandido el negocio hasta tener 4,000 empleados y 2,500 productos, haciendo de Goya la primera empresa de propiedad hispana en su sector en Estados Unidos.

En su sede de Jersey City, New Jersey, el empresario recibe a Efe en un despacho lleno de fotos de sus abuelos, padres, hijos y nietos –también aparece retratado con el expresidente Barack Obama y con el papa Benedicto XVI– y bromea: “Empecé joven, no me pagaron mucho”, para después resaltar el esfuerzo de su personal.

“Tengo 65 años, 55 años en la empresa, y todos son familia: me conocen y los conozco. Todos trabajamos juntos y no lo cambiaría para nada. Es una oportunidad, es una bendición trabajar con la gente hombro con hombro y tener éxito a la vez. Lograr éxito juntos le da a uno orgullo”, asegura.

“Nos consideramos la gran familia Goya: todos los empleados somos una familia trabajando con el mismo fin, muchos somos inmigrantes y estrechamos la mano a nuestros hermanos”, agrega Unanue, sabedor de que la firma ha crecido al ritmo de la población latina en Estados Unidos.

“En el año 2000 hay 35 millones latinos en Estados Unidos, desde allá para acá, hasta 2019, se duplica la población hasta 70 millones, de Centroamérica, México, Suramérica… Tenemos el segundo país latino en el mundo, después de México, que tiene 120 millones”, repasa.

Reflejo de ello es la trayectoria de los fundadores, Prudencio Unanue y su esposa, Carolina, que llevaron a su tienda de la calle Duane de Manhattan productos españoles como aceite de oliva, aceitunas y sardinas, y fueron aumentando su oferta cada década con la llegada de inmigrantes caribeños, cubanos o dominicanos.

“Desde nuestros inicios muy humildes, estamos (ahora) en 26 localizaciones, tanto de manufactura como distribución y marketing, de todo. Estamos en el Caribe, España y Estados Unidos, y exportamos a muchos países”, sostuvo el ejecutivo, quien señala que “estando en un país como extranjero tiene mucho más valor” la comida “de casa”.

Con la ayuda de la tecnología, sin la cual “hubiera sido imposible llegar donde estamos”, Goya gestiona su amplio inventario, distribuye a marcas como Nestlé en sus mercados y “suple producto de un día para otro” a miles de clientes, además de estudiar la demografía “para encontrar lo que están buscando”, relata Unanue.

“Parte del enfoque, después de tantos años, es en los productos saludables: estamos muy enfocados en traer súper granos de Perú, quinoa, chía, amaranto… productos orgánicos y ecológicos”, destaca el ejecutivo, consciente de la tendencia global a consumir de una manera más equilibrada, a la que no es ajena la empresa.

Además de abogar por una dieta saludable, Goya impulsa diferentes iniciativas: “Participamos en actividades cívicas, sociales, estamos siempre donando comida (…), recientemente a Venezuela”, relata Unanue, para quien “ser parte de la comunidad es bien importante” y actúa “como familia, con fe en Dios”.

Bajo su liderazgo, la empresa que su abuelo fundó –tras comprar la marca Goya solo por un dólar– hoy genera unos $1,500 millones en ventas anuales, gracias a una variedad de productos que abarca zumos de frutas, conservas de verduras, sazones y legumbres y en los que los envases de lata también son de producción propia.

Unanue, que nació en Estados Unidos pero también es ciudadano español, se siente cercano a sus “raíces” y guarda una “experiencia inolvidable” de la España de los años 70, cuando trabajó con su padre en la fábrica de Goya en Sevilla, pero también del país actual, al que viaja con frecuencia.

Preguntado por su plato favorito, el ejecutivo no se piensa la respuesta: “Muchos países latinos tienen combinación de arroz y frijoles; la combinación de arroz y alubia tiene proteínas, es completa y muy saludable, y sabrosa. Pero con un buen jamón ibérico también”.