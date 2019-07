¡Cuidado, ese listado de propiedades en alquiler podría ser una estafa!

Si desea alquilar una propiedad, asegúrese que la compañía u agente que hace la transacción sea una fuente fiable. KRT

Si su presupuesto no le permite comprar una vivienda por el momento, posiblemente esté pensando en alquilar una, pero tenga cuidado con los estafadores que utilizan diversas tácticas para obtener dinero de las personas, advirtió la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

La FTC dijo, citando al National Rental Home Council (NRHC), que algunos estafadores se apropian de un listado de propiedades en alquiler y cambian la dirección electrónica u otra información de contacto, para luego publicar un anuncio alterado en otro sitio en internet.

Otros tienen acceso a llaves guardadas en cajas con candado, hacen copias y fingen ser agentes inmobiliarios legítimos.

Y otros listan una propiedad que ya fue alquilada y luego tratan de cobrar cargos por depósitos de seguridad e incluso el primer mes de renta.

Para evitar ser estafado, la FTC recomienda lo siguiente:

1. Realice una búsqueda en línea ingresando el nombre de la compañía de alquileres: Ingrese el nombre junto con palabras como “comentario”, “queja” o “estafa”. Si encuentra comentarios negativos, puede que le convenga buscar en otro lado.

2. ¿Tiene un buen presentimiento? Los listados de casas en alquiler pueden aparecer en varios lugares, incluidos sitios web de compañías de alquileres y servicios de listados en línea como Zillow, Trulia o Craigslist. Si ve un listado de una compañía en uno de estos servicios de listados en internet, realice una búsqueda ingresando el domicilio de la casa para asegurarse de que aparezca en el sitio web de la empresa de alquileres. Si no aparece, puede ser una estafa.

3. Compare precios: ¿El valor del alquiler es mucho más bajo que el de otras propiedades similares? Eso podía ser una señal de alerta.

4. Visite la propiedad: Pida una identificación. Los agentes de propiedades en alquiler deberían tener una tarjeta de identificación con una fotografía expedida por la compañía propietaria o administradora de la propiedad.

5. ¿Nada que despierte sospechas todavía? Presente su solicitud a través de la compañía de alquileres, agentes profesionales de bienes raíces con licencia o sitios web de listados de alquileres.

6. Antes de firmar un contrato: Fíjase si en la propiedad hay algún letrero con el nombre del dueño o del administrador de la propiedad. Antes de cerrar un trato, llame a la compañía.

7. No pague nunca con dinero en efectivo, ni con transferencias o giros de dinero o tarjetas de regalo: Si alguien le dice que pague de alguna de estas maneras, es un indudable signo de estafa. Hacer una transferencia es como enviar dinero en efectivo —una vez que lo envía no hay manera de recuperarlo. “Y las tarjetas de regalo son para hacer regalos, NO para hacer pagos”.

Si detecta una estafa de propiedades en alquiler, repórtela a las autoridades locales y a la FTC.