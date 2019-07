¿Te fastidian las llamadas automáticas ‘robocalls’?

Consumer Reports

Las robocalls se han convertido en la maldición de la existencia de Carlos Brezina.

Dice que su teléfono suena día y noche con las llamadas automáticas, molestándolo hasta el punto de que ya no responde a menos que sepa quién llama. Ha quitado un teléfono fijo de su habitación. El residente de Bethesda, Md., dice que, como resultado, está perdiendo llamadas importantes de amigos y familiares lejanos. Dice que el identificador de llamadas es inútil, porque la “falsificación de llamadas” (call spoofing), que permite que las llamadas de los estafadores entren y muestren números falsos que a menudo parecen locales, se ha vuelto muy frecuente.

“¡Incluso he recibido llamadas de mí mismo!”, dice Brezina y que las llamadas le están dando una copia de su propio número de teléfono.

“Probablemente, alrededor del 80 por ciento de las llamadas a mi teléfono celular y fijo son de idiotas fastidiosos”, dice Craig Steimling de Belleville, Illinois. “Es tan molesto que hasta ha hecho que mi nieto de 5 años grite “¡Llamada basura! cada vez que el teléfono suena”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Brezina y Steimling comparten la frustración de millones de personas que sienten que sus teléfonos están siendo atacados por el spam de llamadas automáticas y las estafas. Los consumidores compartieron sus historias con nosotros, quejándose de llamadas crónicas con ofertas sospechosas de viajes y vacaciones “gratis”, y de que los tramposos llamados “robocallers” intenten engañarlos para que entreguen su número de Seguro Social. Algunos dijeron que habían sido amenazados con ser arrestados si no pagaban inmediatamente los impuestos debidos u otra deuda. Se quejaron de que las llamadas de estafa los despertaban, de que los interrumpían mientras estaban en el baño, de la cantidad de tiempo perdido corriendo por la casa en busca de un teléfono que suena solo para encontrar que un robot contesta. Una mujer, dice que a su hermano le dan “ataques de ira”, y describió una vez que él llegó a su límite de las llamadas automáticas y rompió su teléfono con un martillo.

Es suficiente para que te sientas nostálgico por esos tiempos más sencillos, no hace mucho tiempo, cuando solo nos molestaban los vendedores telefónicos humanos que vendían seguros o revestimientos de aluminio, aunque siempre llamaban a la hora de la cena.

Según todas las medidas, la cantidad de llamadas telefónicas no deseadas a nuestros teléfonos celulares y teléfonos fijos ha alcanzado un nivel de epidemia, y si crees que la crisis ha empeorado de manera exponencial solo en el último año, es porque así es. En el 2018, un récord de 48,000 millones de llamadas automáticas se hicieron a los teléfonos de los Estados Unidos, según YouMail, una compañía que bloquea y rastrea las llamadas automáticas. Eso equivale a 1,500 robocalls por segundo, lo que representa un 56.8 por ciento más de robocalls que en el 2017.

El diluvio es, en parte, el resultado de los avances en la tecnología telefónica que permitieron a los robocallers marcar automáticamente miles de números en todo el mundo utilizando VoIP (Voz sobre protocolo de internet) en segundos por una fracción de lo que hubiera costado hace poco. “Se ha vuelto muy fácil y barato hacer una enorme cantidad de llamadas, hasta el punto de que ni siquiera se necesita experiencia técnica”, dice Alex Quilici, CEO de YouMail. “Si quisieras elegir un distrito en la ciudad de Nueva York y enviar a cada persona un correo de voz que les diga que visiten algún sitio web, puedo hacerlo por un par de miles de dólares”.

Pero la arremetida también es una función de cuán difícil ha sido resolver el problema de las robocalls. Los robocallers de las llamadas telefónicas parecen estar un poco por delante de las compañías telefónicas y los reguladores gubernamentales que trabajan para frustrarlos. El National Do Not Call Registry (registro nacional de no llamar), por ejemplo, establecido hace casi 16 años para evitar que los vendedores telefónicos legales llamen a las personas que no querían ser contactadas, no han logrado detener a los estafadores que no prestan atención a la lista. Las competiciones nacionales para encontrar soluciones para las llamadas automáticas han llevado a servicios de bloqueo de llamadas como Nomorobo, que, aunque son útiles, a menudo están limitados por el hecho de que las listas de números sospechosos en las que confían no pueden actualizarse con la frecuencia suficiente y porque el “spoofing” se ha convertido en una estafa muy común. Las operaciones de llamadas automáticas criminales han establecido centros de llamadas en el extranjero, lo que complica la capacidad de la Comisión Federal de Comercio (FTC) para reprimirlos.

Como resultado, las llamadas telefónicas automáticas se han convertido hoy en la mayor fuente de quejas de los consumidores ante la FTC, y representan más del 65 por ciento del total. “¿Cuál es el nivel de molestia que tienes que alcanzar con las llamadas automáticas para que la compañía telefónica haga algo al respecto?”, pregunta Brezina exasperado.

Pero, de hecho, algunos desarrollos recientes son motivo de optimismo. Un proyecto de ley bipartidista copatrocinado por John Thune, R-S.D., y Ed Markey, D-Mass., llamado Telephone Robocall Abuse Criminal Enforcement and Deterrence (TRACED) Act se presentó en el Congreso en enero. Busca reforzar la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (TCPA) de 1991 mediante la imposición de multas por infracciones intencionales por robo de llamadas, que son más fáciles de obtener para la FCC.

Los consumidores también podrían tener una nueva arma contra las llamadas fraudulentas en algún momento de este año. La industria de telecomunicaciones ha prometido lanzar una nueva tecnología que, aunque no detenga las llamadas automáticas por sí misma, identificaría las llamadas como potencialmente fraudulentas para que los consumidores puedan decidir si responder o no. Si se aprueba, la Ley TRACED también garantizará que las compañías telefónicas implementen esta tecnología.

La tecnología que identifica las llamadas como spam o estafas podría ser un gran servicio para consumidores como Mike Price, un paciente que se está recuperando de cáncer en Denver, N.C., que dice que debe responder llamadas de números que no reconoce. “Regularmente recibo llamadas de especialistas médicos para informarme sobre los resultados de las pruebas y las próximas citas”, dice. “Recibo varias llamadas falsas al día, pero me preocupa dejar de contestar el teléfono”.

Fallos de comunicación

Parte de lo que complica el problema de detener las llamadas automáticas, falsificadas o de otro tipo, es que no todas las llamadas son contra la ley. Ciertas entidades legítimas, en ciertas situaciones, están autorizadas para llamarte. (Solo porque son legítimos, por supuesto, no significa que sean menos molestos). La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está considerando actualmente una serie de propuestas relacionadas con el TCPA que, según lo que decida, podrían resultar en más llamadas automáticas. Pero por ahora, aquí está el texto de tácticas básico, completo con áreas grises. También es importante saber que existen más protecciones contra las llamadas automáticas hechas a tu teléfono celular que a tu teléfono fijo.

Las llamadas que son en su mayoría legales

Los partidos políticos y los candidatos, así como las organizaciones benéficas, tienen permiso legal para llamarte automáticamente con un mensaje pregrabado a tu línea telefónica fija. Lo mismo ocurre con las personas que llaman cuyos mensajes son solamente informativos: la farmacia te informa que tu receta está lista, que la escuela de tu hijo te dirá que hay un retraso por el clima, que el consultorio de tu médico confirma una cita.

Las llamadas de telemercadeo de marcado automático desde equipos legítimos a tu teléfono fijo residencial también están permitidas legalmente, siempre que la persona en el otro lado sea un ser humano; para mensajes pregrabados, se requiere tu consentimiento por escrito. Ayudar a los consumidores que desean evitar estas llamadas es una de las razones por las que se creó el Do Not Call Registry (Registro de no llamar). Vale la pena saber: estas llamadas están prohibidas antes de las 8 a.m. y después de las 9 p.m.

Las llamadas de recordatorio de pago a tu teléfono fijo, por ejemplo, cuando la compañía de tu tarjeta de crédito te llama por teléfono para avisarte de que debes hacer el pago, generalmente son legales sin consentimiento previo. Las llamadas automáticas de las agencias de cobro de deudas, que también son recordatorios de pago, son legales a las líneas fijas y no requieren un consentimiento previo. Además, estas llamadas no están cubiertas por el Registro de no llamar.

Llamadas casi ilegales

Casi todas las llamadas marcadas automáticamente o pregrabadas, incluso las de organizaciones benéficas, partidos políticos, etc., realizadas a tu teléfono celular son ilegales, según la TCPA, a menos que hayas dado tu permiso expreso de antemano para ser contactado de esta manera o la llamada es para una emergencia. Si recibes estas llamadas a tu teléfono celular y no recuerdas haber dado permiso, es posible que hayas marcado una casilla de términos de servicio o que hayas proporcionado un número de teléfono durante el proceso de registro. Hacer cualquiera de las dos puede constituir un consentimiento para ser llamado, según las regulaciones de la FCC.

Las llamadas falsificadas son ilegales si la intención es cometer un fraude. Se permiten ciertas llamadas falsas. Se permite que un refugio para mujeres falsifique un número para evitar que un abusador sepa la ubicación de una mujer. Los departamentos de policía también disfrazarán sus números cuando realizan investigaciones. Los médicos a veces usan la tecnología de suplantación de identidad para hacer llamadas de pacientes desde sus teléfonos personales para evitar revelar la información de contacto privada del paciente.

Por supuesto, las personas que hacen llamadas fraudulentas están, por diseño, operando fuera de la ley y no prestan atención a las reglas. De acuerdo con YouMail, de las llamadas automáticas hechas en el 2018, el 40 por ciento eran llamadas fraudulentas que intentaban engañar a los consumidores para que entregaran información personal valiosa o los estafaran.

Para ayudar a distinguir entre las buenas llamadas y las malas, la FTC publica una lista diaria de números en la lista negra. Estos son números que han recibido un volumen significativo de quejas de los consumidores que las aplicaciones pueden usar para ayudar a actualizar su lista de números para bloquear. Las compañías telefónicas, algunas de las cuales han desarrollado su propio software de bloqueo de llamadas, también pueden usar la lista para bloquear llamadas o informar a sus clientes cuando creen que un número puede ser problemático. (Más sobre esto más adelante).

Muchas de estas llamadas automáticas ilegales se originan en redes criminales en el extranjero, de acuerdo con la FTC, y tienden a atacar a las personas mayores y los inmigrantes recientes porque se considera que ambos son más receptivos a las estafas. Los estafadores encuentran a las personas a las que pueden dirigirse consultando los directorios telefónicos y las listas de correo, incluidas las “listas de inocentes”: bases de datos de personas que se consideran susceptibles al fraude.

Hay muchos tipos de llamadas fraudulentas, pero el “fraude del IRS” y el “fraude de la Seguridad Social” son dos muy comunes. Para engañarte, los delincuentes falsifican un número de teléfono real del IRS o de la Administración del Seguro Social y se hacen pasar por agentes de estas agencias. En la estafa del IRS, la persona que llama puede amenazarte con ir a la cárcel si no pagas los impuestos que reclama que debes, insistiendo en que pagues de inmediato o llamará a la policía. En la estafa del Seguro Social, la persona que llama puede decir que en tu archivo falta la información personal necesaria, como tu número de Seguro Social. O puede afirmar que necesita información adicional para aumentar el pago de tus beneficios o amenazar con cancelar tus beneficios si no confirmas la información que tiene.

Si recibes alguna de estas llamadas, la FTC te sugiere que cuelgues y que reportes la llamada al 877-FTC-HELP o que vayas a la página del Asistente de quejas de la FTC.

Reacción corporativa retrasada

Durante años, las compañías telefónicas ignoraron cuando estalló la crisis de llamadas automáticas, dicen los defensores de los consumidores. “Arrastraron los pies y no resolvieron el problema”, dice Maureen Mahoney, analista de políticas en la división de defensa de Consumer Reports. “La FCC otorgó a las compañías telefónicas el derecho de ofrecer servicios avanzados de bloqueo de llamadas en el 2015 y de bloquear ciertos tipos de llamadas telefónicas falsamente ilegales, incluso sin el consentimiento del consumidor en el 2017. Pero aún hoy en día, no todas las empresas lo están haciendo”.

La industria argumenta que ha estado trabajando para detener las llamadas ilegales e indeseables al mismo tiempo de ser sensible a la realidad de que existen algunas llamadas automáticas que los consumidores pueden querer recibir y otras que son perfectamente legales. El bloqueo de llamadas ilegales podría exponer a la industria a juicios de compañías que pueden reclamar que perdieron dinero porque se les impidió ilegalmente hacer negocios, como podría ser el caso con ciertos vendedores telefónicos. Aún así, la industria jura su determinación de tener las llamadas automáticas bajo control. “Las compañías miembros están totalmente comprometidas con la protección de los consumidores y continuarán trabajando en estrecha colaboración con la FCC, la FTC, la aplicación de la ley y otras partes interesadas para combatir el problema”, dice un portavoz de la CTIA, la asociación de la industria inalámbrica.

Una solución tecnológica de los transportistas

Si la tecnología en manos de malos actores ha dado lugar al tsunami de llamadas ilegales, es también posible que la tecnología proporcione una solución. Eric Burger, el director de tecnología de la FCC, dijo que los consumidores pueden esperar que las principales compañías telefónicas comiencen a implementar un nuevo sistema de cambio de juego llamado STIR / SHAKEN este año. T-Mobile ya ha comenzado a implementarlo de manera limitada.

El acrónimo STIR / SHAKEN es una tortura: “STIR” significa “Secure Telephony Identity Revisited”, y “SHAKEN” significa “Signature-based Handling of Asserted information using toKens” (manejo basado en firmas de información afirmada usando toKENs). Crear esta tecnología es solo una parte de la más amplia misión del foro de la Alianza para las Soluciones de la Industria de Telecomunicaciones / Protocolo de Iniciación de Sesiones (ATIS / SIP), un grupo de trabajo de asesoría de la FCC dirigido por la industria.

La esperanza es que STIR / SHAKEN ayude a reducir las llamadas fraudulentas asignando una huella digital a las llamadas. Esa huella digital permite a los operadores saber de inmediato la identidad real de la persona que llama cuando una llamada pasa a través de cualquier parte del sistema telefónico en su camino hacia su dispositivo. Dice Burger que si la persona que llama está falsificando ilegalmente un número para colocar llamadas telefónicas automáticas, será más rápido y más fácil para los proveedores de telecomunicaciones cerrarlas y para que las autoridades policiales encuentren y procesen a los responsables. “Con STIR / SHAKEN podrás confiar mejor en la identificación de llamadas”, dice, porque aportará información vital al bloqueo de los servicios para atacar posible spam y fraudes.

Por otro lado, si la persona que llama está falsificando legítimamente un número (como lo haría tu médico), la llamada se realizará porque el proveedor confirmará que la persona que llama que oculta su número tiene derecho a hacerlo, dice Jim McEachern, tecnólogo principal de ATIS.

Pero el hecho de tener a bordo los principales operadores de telefonía no es suficiente para que la tecnología de autenticación de llamadas funcione de manera óptima. Muchos estadounidenses, particularmente aquellos que viven en áreas más rurales, todavía tienen teléfonos fijos de cable de cobre anticuados, y sus proveedores de servicios telefónicos no están completamente digitalizados y, por lo tanto, no pueden respaldar STIR / SHAKEN.

Eso significa que habrá brechas en la protección. A medida que los principales operadores se vuelven más inexpugnables, los “malos” se moverán a las telecomunicaciones más vulnerables de la vieja escuela para hacer sus llamadas ilegales y no deseadas, dice Gerry Christensen, un experto en telecomunicaciones y CEO de Mind Commerce, una compañía de investigación que se especializa en sistemas de telefonía y tecnología de redes.

El presidente de la FCC, Ajit Pai, dijo que está comprometido a asegurarse de que todas las telecomunicaciones desplieguen STIR / SHAKEN y que haya advertido a la industria que la agencia no tolerará la demora. “Si no parece que este sistema esté en camino de ponerse en marcha en el 2019, tomaremos acciones para asegurarnos que suceda”, comentó en una declaración en noviembre.

Los defensores de los consumidores quieren que las empresas hagan más que simplemente hacer que la tecnología esté disponible. “Nos sentimos alentados porque el presidente de la FCC dice que las llamadas telefónicas son una prioridad absoluta”, dice Mahoney de CR. “Pero la FCC debe asegurarse de que este sistema sea efectivo para todos los consumidores, lo que requiere que participen todos los proveedores de telefonía y que todos los consumidores puedan detener las llamadas falsificadas no deseadas de forma gratuita”.

Cómo protegerte ahora

Mientras los consumidores esperan que STIR / SHAKEN esté completamente operativo, las compañías telefónicas y otras ofrecen aplicaciones y dispositivos diseñados para ayudar a reducir las llamadas telefónicas automáticas. Pueden bloquear o identificar números sospechosos que pueden ser fraudulentos, como los números en la lista negra de la FTC, o aquellos que sus algoritmos de inteligencia artificial han marcado como sospechosos debido al gran volumen de llamadas que realizan.

Los consumidores que descargaron estas aplicaciones y respondieron a la encuesta de CR dijeron que funcionan en diversos grados. (Averigüa si las aplicaciones de bloqueo de llamadas funcionan, a continuación). Si deseas probar una, aquí tienes las opciones.

El servicio Anti-Robocall de tu operador de teléfono

Muchos proveedores de servicios móviles, como AT&T, Sprint, T-Mobile, US Cellular y Verizon, tienen servicios que te avisan en tu teléfono que una llamada entrante puede ser de un vendedor por teléfono, y que detecta y bloquea llamadas de probables estafadores. En ciertos casos, estos servicios son gratuitos. Para otros, especialmente aquellos que ofrecen seguridad avanzada y control de llamadas, tendrás que pagar. AT&T, por ejemplo, ofrece un servicio gratuito básico, AT&T Mobile Security & Call Protect, que los consumidores pueden habilitar al registrarse en el sitio web de telecomunicaciones. Por $4 al mes, AT&T ofrece Mobile Security & Call Protect Plus, que según la compañía también ayuda a proteger tus datos de las amenazas móviles al proporcionar una red privada virtual (VPN) segura. Para averiguar qué ofrece tu operador, inicia sesión en su sitio web y busca los enlaces que se refieren a la seguridad de las llamadas o al bloqueo de llamadas.

Aplicaciones de bloqueo de llamadas

También están disponibles aplicaciones de terceros destinadas a bloquear llamadas automáticas antes de que lleguen a los usuarios. Las aplicaciones pueden hacer esto utilizando la lista negra de la FTC, así como la tecnología de inteligencia artificial patentada que marca los números sospechosos, como los que de repente comienzan a hacer miles de llamadas. Si tus llamadas entrantes están marcadas por el algoritmo de la aplicación, en teoría se bloquearán. A veces, las aplicaciones permiten a los usuarios bloquear números o crear una llamada lista blanca de números para permitir el paso. Las aplicaciones ampliamente utilizadas incluyen Nomorobo, que cuesta $2 por mes (gratis para teléfonos fijos y disponible en asociación con ciertos proveedores de telecomunicaciones), así como aplicaciones gratuitas como Hiya, YouMail, Mr. Number, RoboKiller y Truecaller. (Consumer Reports no ha puesto a prueba las aplicaciones de los teléfonos celulares).

Es importante que los consumidores lean y comprendan los términos de servicio y las reglas de privacidad de la aplicación, como deberían hacerlo con cualquier aplicación descargada de Internet. Algunos, como Nomorobo, no requieren acceso a tu lista de contactos ni a otra información privada, pero algunas de las aplicaciones gratuitas podrían hacerlo.

Call Screen de Google

Google ha presentado recientemente una nueva herramienta llamada Call Screen que está integrada en sus smartphones Pixel 2, 2XL, 3 y 3XL. Cuando recibes una llamada de cualquier número, puedes pulsar “llamada de pantalla” (screen call) en la pantalla de inicio y que tu Google Assistant haga la llamada. Google Assistant contestará la llamada por ti y hará que la persona que llama se identifique y explique por qué está llamando. Cuando una persona que llama responde, se muestra una transcripción en tiempo real de la respuesta. Si es alguien con quien quieres hablar, simplemente puedes contestar la llamada. Si se trata de una llamada automática, puedes informar automáticamente la llamada a Google como correo no deseado, así como iniciar sesión o incluirla en tu lista negra en tu dispositivo. La herramienta bloqueará el número para que no te llame en el futuro. La herramienta también permite seleccionar algunas respuestas enlatadas, como “te devolveré la llamada”. La nueva tecnología debería estar disponible en otros dispositivos Android. Aunque esta herramienta (y otras similares) filtra la llamada, no evita que el teléfono suene y te interrumpa.

Bloqueadores de llamadas de línea fija

Las soluciones también existen para líneas fijas no digitales (líneas de cable de cobre) y generalmente implican la instalación de hardware entre tu teléfono y la línea telefónica. Estos dispositivos vienen precargados con números que se bloquearán y que los usuarios deben actualizar con números no deseados a medida que se reciben. Estos dispositivos tienen una amplia gama de precios, desde alrededor de $20 hasta más de $100.

Nomorobo ofrece un servicio gratuito de bloqueo de llamadas telefónicas para líneas fijas, pero funciona solo en las líneas telefónicas digitales más nuevas y no en las líneas de cobre de la vieja escuela.