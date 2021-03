La directora general del World Travel and Tourism Council, Gloria Guevara, ve la recuperación a la vuelta de la esquina

Bañistas disfrutan del día en la playa el 2 de marzo, después de que la ciudad de Miami Beach pusiera en marcha su campaña Vacation Responsibly. pportal@miamiherald.com

Como directora general del World Travel and Tourism Council (WTTC) desde 2017, Gloria Guevara no puede evitar ser cautelosamente optimista sobre la recuperación del sector turístico tras su peor año en la historia reciente. Encargada de promover los intereses del sector privado mundial de viajes y turismo, Guevara ve una recuperación significativa a partir de mayo.

En Estados Unidos, los daños causados por el COVID-19 en el sector turístico se reflejan en restaurantes y hoteles cerrados, cruceros atracados y viajes interrumpidos, lo que supone 5.6 millones menos empleos relacionados con los viajes que antes del COVID-19, según la U.S. Travel Association.

La luz al final del túnel, según Guevara, es la vacuna contra el COVID-19, que se está aplicando con éxito en muchos de los mayores mercados emisores de turismo del mundo, incluido el estadounidense.

Guevara visitó recientemente Miami para preparar la próxima cumbre mundial del WTTC en Cancún, México, a finales de abril.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad.

P: ¿Cuál cree que es el siguiente paso inmediato para el sector turístico en esta crisis?

Muchos países están anunciando su apertura en mayo: Grecia el 14 de mayo, el Reino Unido el 17 de mayo. Los países que han tenido mucho éxito en la distribución de la vacuna están definiendo los siguientes pasos. La vacunación es crucial, pero no es la única solución. En el Reino Unido, donde vivo, han vacunado a más adultos en términos de población. Hemos visto muchos avances en cuanto a la propagación del virus y la tasa de mortalidad.

Debemos aprender a coexistir con este virus: jugar con inteligencia, hacer una evaluación de riesgos e identificar a los infectados y aislarlos. Las pruebas de detección siguen siendo un componente importante. Las personas que se han vacunado reciben una certificación. Los países les van a pedir el certificado de la vacuna o el resultado negativo de la prueba de que no tienen COVID, y eso –junto con el uso de la mascarilla y todos los protocolos establecidos– ayudará a que se reanude la movilidad.

El hotel Delano South Beach, situado en Collins Avenue y 17th Street de Miami Beach el miércoles 2 de diciembre de 2020.

Antes teníamos diferentes países, diferentes normas, diferentes reglas de movilidad. Esperamos que la Administración de Biden anuncie algo que permita la movilidad entre Europa y Estados Unidos.

P: ¿Cree que más países exigirán que los visitantes se vacunen contra el COVID-19?

Hemos mantenido muchas conversaciones. Países que representan el 14 por ciento de la población mundial han comprado el 50 por ciento del suministro de vacunas. Hay muchos países que no tienen un plazo para conseguir sus vacunas. El suministro es limitado en este momento, por lo que si se requiere una vacuna para viajar a su país, se podría tener un problema de discriminación, impulsando el comportamiento equivocado.

No hay pruebas de la vacuna para los niños. ¿Entonces qué, no son admitidos? Por eso no es una solución única. Hay que tener una combinación de cosas: pruebas de detección, vacunas, uso de mascarillas. Todo eso nos ayudará a tener viajes seguros.

Antes del COVID, los viajes y el turismo aportaban el 10 por ciento del PIB mundial; uno de cada 10 empleos dependía de ellos. No estoy hablando de la economía frente a la salud pública. Por supuesto que la salud pública es prioritaria. Debemos tener un equilibrio. La salud pública es primordial, pero también hablamos de la salud mental y de las otras consecuencias que estamos viendo por la falta de viajes. Aumento del maltrato doméstico, aumento de la desigualdad por la falta de ingresos. ¿Cómo podemos reanudar la movilidad manteniendo la salud pública?

Vemos una y otra vez que los grupos vulnerables son los ancianos. Si se impone la vacunación como requisito para viajar porque tenemos un suministro limitado, quizás algunos países en desarrollo no reciban las vacunas hasta el año que viene o el siguiente. ¿Significa eso que no pueden reanudar algún tipo de vida o viajar hacia y desde sus países? Creemos que la vacuna debe ser compartida; tenemos que dar prioridad a los grupos vulnerables de todo el mundo. Quizás los grupos más jóvenes que no necesitan la vacuna ahora mismo deberían viajar con la prueba.

Gloria Guevara es la directora general del World Travel and Tourism Council.

El WTTC ha investigado mucho y, en retrospectiva, en los últimos 20 años hemos tenido 11 brotes. Es interesante ver cómo pudimos viajar sin una vacuna después del SARS y el Ébola. ¿Por qué fue así? Porque pudimos aislar a las personas infectadas. En este caso es más complicado porque tenemos muchos asintomáticos. Por eso es tan importante hacer pruebas, hacer pruebas y hacer pruebas, e incluir las pruebas de detección en la experiencia del viaje.

Independientemente de la vacuna, debemos seguir haciendo pruebas y usando la mascarilla.

P: ¿Cómo ve la recuperación del sector a finales de este año?

Si nos fijamos en las últimas dos grandes crisis que hemos tenido, el 11-S y la crisis financiera, tardamos entre tres y cuatro años en recuperarnos del 11-S y 18 meses de la crisis financiera. Esperamos tener algo equivalente a la crisis financiera, una recuperación en forma de V. A partir de las lecciones aprendidas del 11-S, anunciamos los protocolos sanitarios con antelación, lo que ayudó a crear confianza en el viajero. Tenemos un sello de viaje seguro para que 260 destinos tengan los mismos protocolos. No estamos cometiendo los mismos errores del 11-S. Estamos avanzando en la dirección correcta.

Creemos que vamos a tener un verano fuerte y un segundo semestre del año muy fuerte. Las reservaciones de hoteles en Europa, América del Norte, América Latina y algunas partes de Asia son fuertes, no solo las reservaciones nacionales, sino también las de ocio de larga distancia. Tengo miembros que me dicen que su previsión de ventas es mayor que la de 2019. La gente se está vacunando, sintiéndose más cómoda, planificando las vacaciones de verano y otoño.

P: ¿Cuándo volverán los viajes de negocios?

Los viajes de negocios van a llegar después de los de ocio, justo después. ¿Cómo lo sabemos? Lo hemos visto en otros mercados, en otros países. China es un ejemplo. China recuperó el ocio en muy poco tiempo después de que se detuvieran los contagios. Justo después, los viajes de negocios se dispararon, junto con las reuniones y las convenciones. Nuestras grandes cadenas hoteleras, Marriott, Hilton, los hoteles estaban llenos de reuniones de negocios.

Independientemente de la tecnología que tenemos, es muy evidente que los viajes de negocios siguen siendo muy necesarios. ¿Vamos a ver a la gente viajando para una reunión de una hora a otra ciudad? Quizás no. Pero sí veremos convenciones.

P: ¿Qué sensación tiene de cómo se está recuperando el mercado turístico del sur de la Florida?

Estoy escuchando que están haciendo que las cosas parezcan una nueva normalidad. El sur de la Florida está pasando por el lanzamiento de la vacuna. Debemos tener mucho cuidado de no adelantarnos. El sur de la Florida, sobre todo Miami, es un destino internacional muy importante, muy exitoso al marcar algunas casillas. Es el mayor puerto base del mundo, un gran destino para los negocios y para las compras, bueno para múltiples tipos de viajeros. Es excelente para el entretenimiento. Deben tener cuidado de seguir los protocolos. Llevar mascarilla sigue siendo importante.

Una huésped del hotel disfruta de la piscina prácticamente para ella sola en el Fontainebleau Miami Beach. El hotel reabrió sus puertas el 1º de junio tras tener que cerrar por la pandemia de coronavirus.

Verás que, debido a la distribución de la vacuna, este verano vamos a estar en una situación muy diferente. Puede parecer que todavía estamos en medio de la tormenta, pero las cosas van en la dirección correcta.

P: La industria de los cruceros, que es una parte enorme de nuestra economía local, ha estado casi totalmente parada. ¿Cuándo cree que volverá a operar en Estados Unidos?

Desgraciadamente, la industria de los cruceros se rige por una norma diferente. Por ejemplo, si se contrae la influenza en un hotel, en un aeropuerto, en el supermercado, no hay que notificarlo. Si contraes influenza en un crucero, debes emitir un informe, una declaración.

Los cruceros tienen clientes muy fieles; a la gente le encanta la experiencia. El sector va a volver más fuerte con una demanda muy alta de sus viajeros. Es increíble la cantidad de gente que me pregunta: ¿cuándo va a volver el sector? ¿Cuándo podremos volver a tomar cruceros? Creo que será este año. Va a depender de las autoridades.

Una gran parte de los clientes de cruceros también tienen un poder adquisitivo disponible interesante. Mis padres viajan una vez al año, ahora quieren viajar dos o tres veces. Son clientes muy fieles al sector de los cruceros; les encanta la experiencia. Creo que el sector de los cruceros va a resurgir, solo hay que esperar el momento adecuado. Estoy seguro de que tendrán los mejores protocolos.