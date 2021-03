Revisa tu cuenta, el dinero del estímulo puede estar allí. ¿Quiénes tienen que esperar?

El IRS se propuso enviar para finales de esta semana 127 millones de cheques de estímulo. La fecha que puso la agencia para transferir los $1,400 que corresponden en esta segunda ronda del tercer cheque fue el 24 de marzo y, en efecto, es promesa cumplida para muchos, que ya pueden empezar a gastar el dinero.

El jueves millones de estadounidenses que reciben el pago de manera directa ya lo tenían en su cuenta de banco, incluyendo los que son clientes de instituciones como Wells Fargo, que en un principio dijeron tomarían un poco más de tiempo para hacer los depósitos.

A estas alturas, si no tienes el dinero en la cuenta, lo más probable es que lo recibas en cheques en papel o tarjeta de débito prepagada. El IRS indica que no tienes que hacer nada porque se hará el envío por correo de forma automática. Aun así no es buena noticia porque el correo de Estados Unidos está demorando mucho, y quizás tengas que esperar hasta dos semanas.

Otro consejo del IRS es que se revise bien la correspondencia para no traspapelar el cheque, como le ocurrió a algunas personas con los pagos anteriores. Esto es más importante ahora porque no se puede reclamar el dinero del tercer cheque de estímulo en la declaración de impuestos del 2020, y entonces habría que esperar hasta el año próximo.

También podrán demorar los pagos de beneficiarios del Seguro Social y veteranos, porque el IRS no había recibido el file con la información de parte de la Oficina del Social Security. Pero esta situación, que afectaba a 30 millones de personas, ya se resolvió. Ahora el IRS tendrá que procesar los pagos.

Dónde chequear estatus del tercer cheque de estímulo

El IRS tiene una herramienta gratuita, Get My Payment, que se actualiza cada 24 horas y te puede dar información de en qué paso se encuentra tu cheque. Está disponible en español como Obtener mi pago. Si experimenta demoras, no llames al IRS.

También puedes encontrar los siguientes mensajes en dicha página:

▪ Estado del pago: se ha procesado; o es elegible, pero no se ha procesado el pago.

▪ El estado de su pago no está disponible.

▪ Necesitamos más información, lo que significa que su pago fue devuelto al IRS porque no pudo entregarlo.