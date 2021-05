Los generosos beneficios pueden estar provocando escasez de trabajadores en la Florida

Los letreros de contratación son comunes en la Florida y un reflejo de la dificultad que tienen los empleadores para reclutar personal. jajones1@bradenton.com

Si notaste un servicio más lento la última vez que saliste a cenar, no estás imaginando nada: Los empleadores de todo el estado y más allá dicen que no pueden encontrar suficientes trabajadores.

El jueves, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que las nuevas solicitudes de ayuda al desempleo en la Florida cayeron de 28,017 a 18,355. Las solicitudes continuas, o aquellas que han solicitado los beneficios de desempleo durante al menos dos semanas consecutivas, disminuyeron de 129,628 a 116,304. Y para Estados Unidos, las nuevas solicitudes cayeron a su nivel más bajo desde que comenzó la pandemia, de 590,000 a 498,000.

Los dos nuevos niveles de la Florida se mantienen por encima de los mínimos de la pandemia. Los datos de reclamaciones de una semana a otra pueden ser volátiles, y la Florida también ha sufrido un aumento de las solicitudes fraudulentas.

Pero, ¿están los floridanos sin trabajo aprovechando el hecho de que ahora pueden ganar hasta 575 dólares a la semana –equivalente a $14.38 la hora– y seguir presentando solicitudes de desempleo mientras evitan aceptar empleos disponibles?

“Nunca lo había visto así”, dijo Tiffany Price, gerente general de JobNewsUSA.com, que organiza ferias del empleo además de albergar una plataforma de búsqueda de empleo en línea. “La gente no tiene que trabajar: puede ganar más dinero quedándose en casa”.

Price dijo que muchas empresas están ofreciendo ahora bonos por firmar un contrato, al tiempo que también tienen que reducir la capacidad porque simplemente no tienen suficiente personal para mantener la demanda.

“En cuanto se acabe el desempleo, se va a producir un gran cambio”, dijo.

Otros afirman que es probable que haya otros factores que impulsen la escasez de trabajadores. Es posible que muchos trabajadores del sector servicios simplemente hayan abandonado ocupaciones que, con demasiada frecuencia, pagan salarios bajos y ofrecen pocas prestaciones.

“Hace un año, a los restaurantes nos convenía despedir a gente para sobrevivir”, dijo Abe Ng, fundador de Sushi Maki. “Luego, un año después, cuando no vuelven cuando lo necesitamos, no es sorprendente. Es: ‘Me has despedido cuando lo necesitabas, ahora déjame ver todas mis opciones’”.

Algunas personas dejaron la hostelería por completo, dijo Ng, o encontraron que conducir para una plataforma de entregas a domicilio como Instacart o DoorDash era más lucrativo.

Ian Shepherdson, economista en jefe del grupo de investigación Pantheon Macroeconomics, dijo en un correo electrónico que era imposible saber por el momento a partir de los datos en qué medida un factor determinado está impulsando la escasez de mano de obra reportada.

No tendría sentido que un trabajador rechazara un empleo permanente por un beneficio temporal, a menos que creyera que el empleo seguiría estando disponible cuando sus beneficios terminaran, dijo.

En declaraciones públicas la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, culpó a otros factores de la escasez, como el desajuste de habilidades, las diferencias geográficas, el miedo al virus y la incapacidad de muchos padres, especialmente mujeres, de volver a la fuerza laboral hasta que termine la escuela.

También dijo que, a pesar de los informes de algunas empresas que ofrecen bonos de contratación, muchas aún no han aumentado el salario general.

“Todavía no vemos que los salarios suban, y es de suponer que lo veríamos en un mercado laboral realmente ajustado. Y es posible que empecemos a verlo”, dijo.

En cuanto a las prestaciones demasiado generosas, Powell dijo que “en la medida en que sea un factor, lo cual no está claro, dejará de serlo bastante pronto”, citando el fin de la ayuda federal para la pandemia en septiembre.

El miércoles, el gobernador Ron DeSantis dijo que el estado restablecerá un requisito de búsqueda de empleo semanal que pide a los trabajadores desempleados que confirmen cómo han buscado trabajo. DeSantis dijo que la acción es en respuesta a la incapacidad de los empleadores para encontrar trabajadores.

“Creo que ahora estamos en una situación diferente, se tiene un exceso de puestos de trabajo, en particular en los restaurantes, los alojamientos, la hospitalidad; la gente quiere contratar”, dijo DeSantis. “Quiero decir, uno ve letreros en todas partes. Mira, ese resulta ser un buen problema. Pero también queremos asegurarnos, como, mira, si una persona está realmente desempleada, no puede conseguir un trabajo, eso es una cosa. Pero asegurarnos de que están haciendo su debida diligencia para buscar empleo, y asegurarnos de que esos incentivos se alinean mejor”.

En abril, DeSantis descartó la idea de aumentar el beneficio de desempleo regular de $275 semanales de la Florida –entre los más bajos del país– a $375 semanales.

“Nuestro desempleo es el que es. Está bien”, dijo. “El gobierno federal obviamente está poniendo mucho dinero”.