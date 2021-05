Cómo elaborar un presupuesto ideal

Todo proyecto que vayas a elaborar y deba ser sometido al escrutinio de socios u clientes. Debe ir acompañado por un presupuesto bastante claro y detallado para evitar dudas y contratiempos a la hora de querer cerrar el trato o ejecutarlo.

Para que este tenga una mejor receptividad de recomendamos que tenga los siguientes elementos:

Dentro de su estructura debe contar con una presentación de la empresa para dar a conocer quiénes son. Agrega un resumen de los trabajos realizados dará más credibilidad y confianza. Es vital enmarcar a solución o propuesta que le estamos llevando a nuestros prospectos y finalmente cerramos. Con un presupuesto específico de lo que se incluye, así como lo que no. Esto es a fin de dejar los puntos claros en cuanto a lo que se está ofreciendo y lo que el cliente debe esperar.

Expertos en la materia dicen que, si bien es cierto tener al tanto al prospecto de lo que le ofrecemos, tampoco es recomendable, contar milimétricamente todo el proceso y el abordaje del mismo exhaustivamente. Porque esto puede acarrear dos cosas: si conocen el tema pueden pensar que no serás bueno para esto o si no, pueden perderse entre tantos detalles técnicos y no entre la idea por la cual termina rechazándola y los dos escenarios los queremos evitar, Di lo justo para que tenga conciencia de lo que se ofrece, de lo que se hará y generar la confianza necesaria para concretar el trato de negocios.

El tiempo para dar a conocer tu presupuesto es finito por lo que debes aprovechar ese espacio para dar a conocer la mayor cantidad de información o ideas en ese periodo, por lo tanto, simplifica los datos en tablas, puntos y diagramas. Toma en cuenta los siguientes ítems para incluirlos en tu presupuesto:

▪ Precios de los trabajos.

▪ Fechas, plazos, nombres, motivos comerciales tanto del vendedor como de comprador.

▪ Tipos de pagos y plazos para realizarlos.

▪ Duración de la oferta o presupuesto que se está mostrando.

▪ Cláusula de aclaración de lo que no se ofrece o incluye en esta oferta.

▪ Firma para validar el documento una vez aceptado en donde aparezcan legiblemente los nombres de las partes involucradas y los compromisos a las que se someten cada una de ellas.

Como siempre vas estar buscando el cierre de este presupuesto, debes estar preparado con un contrato de cumplimento, de deberes, derechos y garantías que tendrá cada uno de os involucrados en la celebración de este trato.

Entonces, repasando concretamente lo que debe tener tu presupuesto, sería: un encabezado, en donde aparezcan los datos de la empresa, una introducción que refleje las soluciones que se quieren dar y la justificación de esto, la descripción de proyecto y como se enfoca hacia el trabajo a hacer, la forma de abordaje, los plazos, tipos de pagos y sus formas de ejecutarlos. por otro lado, se debe hacer una descripción detalladas de todos los trabajos a realizar y las cotizaciones de cada uno, y finalmente un cierre en donde se vea claramente el costo total. Esto debe ir acompañado del espacio reservado para las rubricas que le darán el verdadero significado legal de todo esto.