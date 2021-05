Más empresas se mudan a Miami: esta vez es la casa editora de numerosas revistas importantes

North Equity

Popular Science, Field and Stream, Saveur.

El propietario y editor de estas revistas, con sede en Nueva York, ahora tendrá una presencia en Miami y podría crear cientos de puestos de trabajo a medida que aumenta su presencia aquí. NorthEquity, que desde 2018 ha estado comprando esos títulos y más para formar una cartera de más de una docena de marcas de medios, anunció el lunes que ha abierto un centro en Brickell.

En una entrevista con el Miami Herald antes del anuncio, el socio gerente de North Equity, Andrew Perlman, dijo que él y su familia ya planeaban mudarse a Miami un año antes de la pandemia. Cuando el COVID-19 golpeó con fuerza, él y sus socios decidieron trasladar parte de su operación a la Ciudad Mágica.

“Incluso antes, pensé que podríamos tener una pequeña oficina”, dijo. Pero, al igual que con varias empresas con presencias web sustanciales, los ingresos despegaron en medio de la pandemia.

“El negocio ha aumentado más allá de nuestras mejores expectativas”, dijo. “Vamos a contratar personal”.

North Equity informó a la Autoridad de Desarrollo del Downtown (DDA) que esperaba crear hasta 380 empleos en los próximos tres años, con un sueldo salario promedio de $80,000 planea tener un máximo de 80,000 pies cuadrados en el espacio comercial. En total, ha propuesto $4 millones en inversiones de capital.

Si cumple esos objetivos, la DDA otorgará a North Equity un total de $150,000.

Perlman también atribuyó a los funcionarios de la ciudad de Miami que proporcionaron conexiones con la Universidad Internacional de la Florida, eMerge Americas, la Fundación Knight y CareerSource South Florida para transmitir ofertas de trabajo para al menos siete empleos en Miami. (La compañía también tiene oficinas en Austin, Denver, San Diego y San Francisco).

“Los esfuerzos de Miami por convertirse en una ‘capital de capitales’ de renombre mundial es posible gracias a fondos entrantes como North Equity”, dijo el alcalde Francis Suárez en un comunicado. “El liderazgo de North Equity a través del Sr. Andrew Perlman ya ha comenzado a hacer inversiones significativas para contratar talento de clase mundial de nuestro ecosistema de Miami.

En un comunicado, el comisionado miamense y presidente de la DDA, Manolo Reyes, dijo: “Todas las semanas nos enteramos de otra firma de finanzas o tecnología que se muda a Miami, y esa tendencia no muestra señales de desaceleración. La DDA lanzó la campaña Follow The Sun para atraer nuevos empleos y estimular el impacto económico, y los primeros siete meses del programa han superado nuestras expectativas. Los negocios más nuevos en el downtown de Miami crearán oportunidades para los residentes locales y las empresas existentes, ayudando a fortalecer aún más la economía de la zona”.

Las propiedades ya en operación de North Equity generan colectivamente 45 millones de páginas vistas al mes. Perlman dice que North ha invertido recursos en tecnología y la capacidad de sus marcas para mantenerse por su cuenta a través de audiencias dedicadas a su éxito.

“Nuestra visión es realmente tomar cada propiedad y cultivarlas a través de las tácticas de internet, ya sea mediante buenos SEO (optimización del motor de búsqueda)“, dijo Perlman, “realmente construyendo arquitectura para que las marcas sean visibles para el mundo”.

Otros títulos de North incluyen Domino, Bob Vila, Task And Purpose, Outdoor Life y The Drive. Muchas de las marcas de North fueron compradas el año pasado al grupo de medios sueco Bonnier; anteriormente muchos de los títulos eran propiedad de Time, Inc.