Alex Rodríguez invierte en un negocio dominado por Jennifer López. ¿Será despecho?

Alex Rodriguez con Mark Sanchez (izq.) durante el Super Bowl entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, en febrero del 2000, en Miami Gardens. A-Rod acaba de empreder en un negocio de maquillaje para hombres. AP

Alex Rodríguez lanzará una línea de cosméticos masculina, un terreno que tiene bien dominado su ex, Jennifer López, que es maestra de la belleza y el maquillaje y tiene su propia línea, JLo Beauty.

Mientras se recupera de su ruptura con López después de cuatro años de relación, Rodríguez dijo en su cuenta de Instagram que está promocionando un producto masculino para cubrir imperfecciones en la piel. Para ello se ha asociado con Hims & Hers, una compañía que vende productos de salud y cuidado personal, conocida por remedios contra la disfunción eréctil.

“Quería crear un producto que resolviera un problema al que me enfrentaba todos los días. Me di cuenta de que mientras saltaba de una reunión a otra, necesitaba algo rápido y fácil en mi rutina para ocultar imperfecciones o golpes de afeitar”, dijo Rodríguez, anunciando que el producto se llama The Blur Stick.

El ex slugger de los Yankees también estuvo en las noticias de negocios la semana pasada. Al fin A-Rod cumplió su sueño de invertir en un equipo deportivo profesional, los Minnesota Timberwolves, por el que pagó $1,500 millones junto a su socio, Marc Lore.

Rodríguez, que durante su carrera profesional ganó $350 millones entre salario, bonos y publicidad de marcas, ha probado ser un hombre de negocios astuto, que sabe cómo incrementar su patrimonio.

Su consejo para pasar del deporte profesional a la inversión es “jugadas más enfocadas y profundas. Lo más valioso es donde invertimos nuestros intereses y nuestras energías”, según compartió Business Week de Bloomberg.

JLo en Miami con Affleck y A-Rod en negocios

Durante su relación con JLo invirtieron en una mansión en Star Island que les costó $32.5 millones, y que aún no se sabe cuál será el destino de la propiedad luego de la separación.

Rodríguez también tiene una mansión en Coral Gables, que compró por $2.69 millones en el 2013, y que derrumbó para construir una nueva de más de 11,000 pies cuadrados. La casa, incluida en reportajes de revistas como Architectural Digest, es donde comparte con sus hijas Natasha y Ella.

Como la estrella del baseball no tiene planes de dejar Miami, tendrá que enfrentar momentos difíciles cuando encuentre a su ex, López, que le lleva la delantera en la tarea de terminar un romance y comenzar otro a la velocidad de la luz. López retomó su relación con su ex prometido Ben Affleck, desde hace más de un mes. Cada paso que da la pareja, es seguido por la prensa que los llama Bennifer.

La noticia de este fin de semana en el mundo de la farándula fue la salida de Affleck y López en Miami, donde los fotografiaron juntos.

Rodríguez, sin embargo, dijo en sus redes sociales que está comprometido a emprender un nuevo camino enfocando sus energías en el futuro.

“Cualquier cosa que no me sirva está claramente fuera de mi vida ”, escribió. “Está surgiendo nueva energía. Se están abriendo nuevos niveles para mí mental, física y espiritualmente. Sigo siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida está por llegar ”.