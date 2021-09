La escena financiera crece en Brickell con la llegada de dos nuevas firmas

Brickell sigue atrayendo a nuevas empresas de fuera del estado. Miami Herald Staff

Brickell sigue atrayendo nuevos inquilinos de oficinas, y un experto dice que es solo el comienzo.

La empresa de asesoramiento financiero Legend Advance Funding, con sede en Manhattan, y la empresa de inversión en energías renovables Matrix Renewables, con sede en Madrid, firmaron contratos de alquiler de oficinas en Brickell, según el director de Colliers, Tyler de la Peña. Colliers supervisa la actividad de alquiler de oficinas de Gatsby Enterprises, el arrendador, en 800 Brickell, el edificio de 14 pisos en el que ambas empresas firmaron sus contratos.

Legend Advance Funding firmó un espacio de 2,500 pies cuadrados, y Matrix Renewables aseguró otra oficina de 2,500 pies cuadrados.

“El domicilio de Brickell es reconocible en todo el país. Es un atractivo para las empresas”, dijo De la Peña. Destacando las paradas del Metromover, los restaurantes y los edificios residenciales del vecindario, añadió: “La infraestructura está aquí. Es una zona que está más urbanizada”.

Otras cuatro empresas han renovado su contrato de alquiler o han decidido mudarse al 800 de Brickell desde enero, entre ellas 0 Percent, Movement Mortgage, Yanbal USA y Exclaimer.com. El edificio está ocupado en un 80%, según un portavoz de Colliers.

El precio promedio es de unos $54 por pie cuadrado en 800 Brickell, dijo De la Peña. El promedio de la tasa de solicitud en Brickell se ejecuta en alrededor de $61 por pie cuadrado, el más alto en el condado, de acuerdo con el informe del mercado de oficinas en el Condado Miami-Dade del segundo trimestre de 2021.

Y más empresas llegan a Brickell, dijo De la Peña, señalando el puñado de nuevos inquilinos tanto en 800 Brickell como en 830 Brickell.

“Cuando empresas como Microsoft aterrizan en Miami, otras empresas siguen su ejemplo”, dijo. “Da credibilidad al mercado. Valida a Miami como lugar para hacer negocios. No es solo un lugar de vacaciones. Es un centro de comercio global”.

Más proyectos de oficinas pueden seguir como resultado del movimiento continuo de nuevos inquilinos, incluyendo CI Financial a 830 Brickell, dijo De la Peña. “830 Brickell está funcionando bien. Demuestra que este mercado puede soportar el desarrollo de nuevas oficinas. No me sorprendería que viéramos más”.

Esta historia fue publicada originalmente el 21 de septiembre de 2021 11:56 am.