Delincuencia en South Beach, ‘problema número uno’ en elecciones. ¿Percepción o realidad?

Este mes de noviembre, cuando Mattia Prian, residente de South Beach, vote en sus primeras elecciones en la ciudad, tendrá en mente la delincuencia. Concretamente, Prian dijo que pensará en que el mes pasado le rajaron las ruedas del coche dos veces y le rompieron el parabrisas en una serie de actos vandálicos que también ha afectado a sus vecinos.

Prian, que vive en el distrito de entretenimiento de South Beach, lleno de fiestas, dijo que cree que la delincuencia ha aumentado constantemente en el vecindario desde que se mudó a su condominio en Ocean Drive y 15th Street en 2019.

“Cada vez es peor, obviamente”, dijo, mirando su coche desde su ventana.

La delincuencia es el tema de las elecciones de la ciudad del 2 de noviembre, durante las cuales los votantes decidirán si reeligen a un alcalde de dos mandatos decidido a acabar con el mundialmente famoso escenario de fiestas de la ciudad, elegirán a dos nuevos comisionados y votarán sobre una pregunta no vinculante en la papeleta que plantea si se debe obligar a los bares a cerrar tres horas antes, a las 2 a.m.

Tras unas vacaciones de primavera desordenadas y los asesinatos de dos turistas –uno de ellos en una cafetería de la acera de Ocean Drive–, algunos candidatos y titulares piden leyes más estrictas, una aplicación más rigurosa y un manto policial por la noche en South Beach. La ciudad, por su parte, está empleando el tipo de estrategia de “ventanas rotas” para reprimir los delitos menores que se aplicó en la Ciudad de Nueva York a principios de la década de 1990 y que dio lugar a una reducción de la delincuencia, pero también a quejas por el uso de perfiles raciales.

Pero Prian, a la vez, tiene razón y se equivoca cuando se trata de la delincuencia en Miami Beach. Entre 2015 y 2019, un año antes de que el cierre del COVID-19 interrumpiera el turismo y el comercio en el millonario banco de arena, los delitos violentos bajaron casi un 14.6% en toda la ciudad, según los datos que la Policía de Miami Beach reportó al FBI. Los delitos violentos tendieron a bajar aún más el año pasado, disminuyendo un 33% en comparación con los totales más altos de la década de la ciudad en 2015.

La gente cruza Collins Avenue después del toque de queda en Miami Beach, Florida, el sábado 27 de marzo de 2021.

Sin embargo, más recientemente, los delitos violentos en la ciudad están aumentando. Dejando a un lado los totales de delitos violentos relativamente bajos de 2020, que los expertos en delincuencia ven como valores atípicos impulsados por la pandemia, los delitos violentos aumentaron un 13% durante los primeros seis meses de 2021 en comparación con ese mismo periodo de 2019, según datos de la policía proporcionados al Miami Herald.

Durante ese mismo periodo de este año, el escenario de las fiestas de South Beach vio un aumento del 35% en los delitos violentos. El distrito representó alrededor del 20% de los delitos violentos y los delitos contra la propiedad en la ciudad en 2019, y el 32% de todos los arrestos de ese año, según los datos de la policía.

“Creo que nuestras preocupaciones son válidas incluso si la tasa de criminalidad real se ha estancado o ha estado bajando en algunas categorías”, dijo el alcalde Dan Gelber, al Miami Herald en una entrevista reciente. “Eso no cambia el hecho de que la ciudad no se sienta segura”.

Ya sea percepción, realidad o algo intermedio, las charlas de campaña y los anuncios políticos han evocado a veces el flujo constante de videos en las redes sociales que destacan los enfrentamientos entre multitudes y policías y los inquietantes crímenes que han sido noticia durante todo el año. Algunos candidatos han dicho que lo que alarma a los residentes no es solo la frecuencia de los delitos, sino los tipos de estos: peleas, tiroteos, conductores haciendo girar sus autos.

“Las estadísticas no hacen justicia a la sensación de desorden que genera”, dijo Gelber.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber SAM NAVARRO Special for the Miami Herald

Los votantes han recibido folletos en los que se muestra el horizonte de la ciudad en el punto de mira de una pistola y se dramatiza una llamada ficticia al 911 en la que la víctima de un robo en una casa se ve abandonada a su suerte debido a la mayor demanda de agentes en South Beach. Los candidatos detrás de los anuncios, el ahora descalificado Fabián Basabe y la aspirante a la comisión del Grupo 3, Melissa Beattie, también propusieron el uso de drones para vigilar el distrito de entretenimiento y la realización de controles de tráfico aleatorios, respectivamente.

Gelber, que apoya la reducción del consumo de alcohol a las 2 a.m., propuso inicialmente las restricciones solo para el distrito de entretenimiento de South Beach y consiguió que la Comisión Municipal las aprobara. Un juez del circuito de Miami-Dade la anuló por un proceso de votación defectuoso.

No todos los candidatos apoyan la pregunta sobre las 2 a.m., que prevé ciertas exenciones que la comisión pudiera resolver. Algunos, como el candidato del Grupo 3, Stephen Cohen, argumentan que la reducción de la venta de alcohol no frenará el “reciente aumento de la delincuencia en Miami Beach”. Él, en cambio, propone aumentar el número de policías que trabajan en la ciudad y asignar más agentes y personal civil al distrito de entretenimiento.

“Quiero hacer que los residentes puedan salir de sus casas y sentirse seguros”, dijo Cohen a la Junta Editorial del Herald en una reciente entrevista con el candidato.

Raquel Pacheco, candidata del Grupo 1, dijo que los datos contradictorios sobre la delincuencia pudieran utilizarse para “obtener beneficios políticos”, pero que el trabajo de la comisión es hacer que los residentes se sientan seguros, independientemente de las tendencias de la delincuencia.

“Estadísticamente las cifras no cuadran. La delincuencia en toda la ciudad no ha aumentado. A veces ha bajado. Sin embargo, la percepción es que estamos en un lugar peligroso. Y la gente no se siente segura”, dijo al Consejo de Redacción. “Dicho esto, tenemos que abordarlo. Y para mí es principalmente en el distrito de entretenimiento”.

La propuesta de Gelber ha enfrentado la oposición de los negocios de Ocean Drive y de un comité político, Citizens for a Safe Miami Beach, que se relanzó después de que una iteración anterior se disolviera tras la derrota del referéndum de 2017 para promulgar una última llamada a las 2 a.m. en Ocean Drive.

La gente se sube a un coche y llena las calles de un barrio residencial de South Beach durante las vacaciones de primavera en Miami Beach, Florida, el domingo 21 de marzo de 2021. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

“La prohibición del consumo de alcohol a altas horas de la noche no es una solución real para reducir la delincuencia”, dice un volante reciente del comité. “Todos queremos calles más seguras con más policía y menos delincuencia”.

El comité fue reiniciado por Ceci Velasco, directora ejecutiva de la Ocean Drive Association, que la semana pasada transfirió su título de presidenta a un abogado de Tallahassee.

David Wallack, propietario de Mango’s Tropical Cafe, también ha presionado contra una suspensión de servicio adelantada. En una carta del 23 de septiembre a Gelber y al resto de la comisión, Wallack dijo que un “fenómeno de las redes sociales de los jóvenes afroamericanos” –junto con lo que él llamó fallos de la política de la ciudad y otros factores, como el COVID-19 y los alquileres a corto plazo– provocó el aparente deslizamiento de Ocean Drive “en la delincuencia y el caos de las fiestas callejeras”.

Wallack dijo que la ciudad debería pedir a sus funcionarios que hagan cumplir las leyes existentes en lugar de culpar a los operadores nocturnos.

“Es ilógico e inconcebible culpar a estos pocos negocios de todos los males del fenómeno alimentado por las redes sociales en Ocean Drive y en todo South Beach”, dijo.

Alex Piquero, criminólogo de la Universidad de Miami y director del departamento de sociología, dijo que el aumento de los delitos violentos en el distrito de entretenimiento de South Beach es un “motivo de preocupación” y muestra claramente que el problema de la delincuencia en Miami Beach está localizado en su capital de la vida nocturna a lo largo de Ocean Drive, Collins Avenue y Washington Avenue entre las calles Fifth y 15th.

Piquero dijo que reducir la venta de alcohol es un enfoque que pudiera ayudar, junto con el cambio de la marca distintiva de la ciudad.

Una persona se sube a un coche durante las vacaciones de primavera mientras un altavoz emite música una hora después del toque de queda en Miami Beach, Florida, el domingo 21 de marzo de 2021. Mientras la policía de Miami Beach cerraba Ocean Drive, hordas de personas se desplazaron hacia el oeste, hacia Alton Road, antes de que algunos arrestos disolvieran la multitud. Daniel A. Varela AP

Sin embargo, dijo, capitalizar los temores de los residentes con anuncios de campaña sensacionalistas o proponer la aplicación de una estrategia policial de mano dura no solucionará el problema y puede conducir a una focalización en las minorías.

“Se pueden conseguir votos de esa manera, pero no es una respuesta política constructiva”, dijo. “Va a hacer más daño que bien”.

Daniel Hertzberg, residente en Mid Beach, dijo que se dio cuenta de que amigos y vecinos que antes no estaban en sintonía con la política local empezaron a involucrarse más después de ver la cobertura de las noticias nacionales de las estridentes vacaciones de primavera en South Beach en marzo. Dijo que apoyaría el referéndum de las 2 a.m. y espera que quien gane las elecciones se centre en mejorar el problema de la delincuencia para que los vecinos se sientan cómodos al volver al distrito de entretenimiento de South Beach.

Dijo que los totales de delincuencia pueden no ser tan altos como en otras partes del país, pero para los residentes de la playa es “chocante” ver que se espera más que haya delitos violentos. Dijo que esperaba que las recientes medidas adoptadas por la administración, como la reasignación de 40 agentes de policía a South Beach y el mantenimiento de los agentes de Miami-Dade durante el resto del año, puedan conducir a soluciones más permanentes.

“Creo que es el problema número uno por mucho”, dijo.

El jefe de la policía de Miami, Richard Clements, dijo que lo que justifica el aumento de los recursos policiales y de aplicación del código desplegados ahora en South Beach es el tipo de delitos que se cometen en el distrito y cómo eso puede afectar al turismo y molestar a los lugareños.

“Los actos aleatorios siempre ponen a la gente en vilo”, dijo Clements, refiriéndose al escalofriante tiroteo diurno contra Dustin Wakefield, quien estaba cenando temprano en un restaurante de Ocean Drive y protegiendo a su hijo pequeño cuando fue asesinado. “Somos un lugar turístico. Los turistas tienen que sentirse seguros y nosotros queremos tranquilizar a los residentes”.

Clements continuó diciendo que la percepción es una parte importante del aumento de la presencia policial. Los crímenes de alto perfil, como la muerte de Wakefield y la violación y muerte por sobredosis de la turista de 24 años de Pennsylvania Christine Englehardt durante las vacaciones de primavera en un hotel de Ocean Drive, tienden a ser más comunes en el distrito de entretenimiento.

“Lo que justifica la presencia es el tipo de delitos que estamos viendo que se cometen”, dijo Clements. “Y los actos aleatorios siempre ponen a la gente en vilo”.