Niña bahameña se reúne este jueves con su familia después de ser separada

Kaytora Paul, de 12 años, quien llegó con su madrina de las Bahamas, fue separada y llevada a un refugio en Miami Gardens.

Una niña bahameña que fue separada de su familia por funcionarios de inmigración de Estados Unidos en un aeropuerto del sur de Florida el domingo por la noche se reunió con su familia el jueves por la noche, según confirmó la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Kaytora Paul, de 12 años, fue recogida por su madre y su tía en algún momento del jueves por la noche después de pasar cuatro días en His House, un refugio de Miami Gardens para niños migrantes no acompañados. La niña, que viajaba con su madrina, huía de la destrucción del huracán Dorian. El techo de su familia se había derrumbado y había estado durmiendo en su SUV durante días bajo la lluvia.

Funcionarios del gobierno le dijeron al Miami Herald que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos agilizó el proceso de reunificación después de que el caso de la niña despertó indignación pública. HHS dijo a los funcionarios de la Florida que el gobierno de Estados Unidos “no sabía que la niña era una sobreviviente del huracán” en el momento de la separación.

HHS no ha respondido a ningún correo electrónico del Miami Herald desde el lunes.

La niña y su madrina habían volado desde Nassau a West Palm Beach el domingo por la noche después de ser evacuadas de la isla de Ábaco, la cual fue devastada por el huracán. Sin embargo, cuando las dos aterrizaron en la Florida, CBP confirmó que las transfirió al Aeropuerto Internacional de Miami y finalmente las separó porque la mujer no era la madre biológica de la niña.

Las autoridades también se negaron a darle la custodia a la tía biológica de la niña, que había venido a buscarla al aeropuerto. La refugiada fue puesta bajo custodia de HHS. His House es una instalación utilizada por el gobierno de Estados Unidos para albergar a niños migrantes no acompañados. La niña fue considerada una “menor no acompañada” porque no iba físicamente acompañada por ninguno de sus padres biológicos.

La madre de la niña, Katty Paul, a quien originalmente le dijeron que tenía que pasar por un largo proceso para reclamar a su hija, que podría tardar semanas o meses, no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios al respecto el jueves.