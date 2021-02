Republicanos de Miami buscan respuestas de Biden sobre Centro de Detención de Homestead

Niños inmigrantes en el Centro de Detención de Homestead, 19 de abril, 2019. mocner@miamiherald.com

Dos congresistas republicanos de Miami que visitaron el centro de detención de Homestead cuando operaba durante la administración de Donald Trump están presionando ahora al gobierno del presidente Joe Biden para obtener más detalles después de que el Miami Herald informó que el centro volverá a abrir.

Los representantes Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart enviarán una carta a la Office of Refugee Resettlement (ORR) del Department of Health and Human Services este jueves pidiendo más transparencia mientras la administración Biden se prepara para una afluencia de niños inmigrantes no acompañados en medio de una pandemia que limita el espacio de camas en las instalaciones existentes.

“En 2018/19, visitamos las instalaciones en Homestead para ser testigos de las condiciones de vida y para asegurarnos de que los menores no acompañados estaban siendo tratados con dignidad y respeto”, escribieron Giménez y Díaz-Balart en una carta compartida con el Miami Herald. “Quedamos satisfechos con las condiciones que vimos y seguimos esperando que los estándares establecidos anteriormente continúen”.

Giménez y Díaz-Balart pidieron a la ORR detalles sobre qué contratistas se utilizarán para operar el centro cuando reabra, cuántas personas trabajarán allí, cuántos niños podrán alojarse y detalles sobre los protocolos de distanciamiento social.

También pidieron un plan de respuesta de emergencia ante huracanes. En agosto de 2019, todos los adolescentes migrantes que se encontraban en el centro de Homestead – ahora llamado Biscayne Influx Facility – fueron trasladados rápidamente a otras instalaciones o reunidos con un patrocinador después de que se detectara una perturbación meteorológica en el océano Atlántico. Desde entonces, ningún niño ha ocupado el centro, que fue puesto en compás de espera, o “warm status”, por el Department of Health and Human Services (HHS).

El centro de detención de Homestead fue un tema de campaña para Giménez, cuyo distrito incluye la instalación. Derrotó a la representante titular demócrata Debbie Mucarsel-Powell. Mucarsel-Powell, que pasó la mayor parte de su mandato abogando por el cierre del centro, calificó la instalación de “prisión” y declaró esta semana que no apoya su reapertura.

Giménez comentó que visitó la instalación mientras trabajaba como alcalde del Condado de Miami-Dade y habló en español con los niños, que procedían en su mayoría de Centroamérica.

“Estuve adentro tratando de asegurarme de que esos niños estaban siendo tratados correctamente y que tuvieran una manera de salir durante la temporada de huracanes”, dijo Giménez en una entrevista el año pasado. “Lo que encontré en ese refugio: no había nada allí que me hiciera sentir avergonzado de ser estadounidense”.

Las instalaciones de Homestead albergaban en su mayoría a niños que cruzaron la frontera sin compañía, pero un pequeño número fue separado de sus padres en la frontera, una política implementada por la administración de Trump que atrajo fuertes críticas de los demócratas durante años.

Giménez señaló que no estaba a favor de separar a los niños inmigrantes de sus familias, pero agregó que la administración de Trump se vio obligada a hacerlo porque los centros de detención existentes habrían colocado a los niños y los adultos juntos.

Homestead abrió por primera vez como un centro de afluencia de emergencia en 2016 bajo el presidente Barack Obama cuando el número de migrantes que llegaban a la frontera se disparó por primera vez. El centro de detención cerró y reabrió en marzo de 2018 con la misma designación de emergencia antes de volver a cerrar en agosto de 2019.

El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declinó responder a preguntas sobre la reapertura del Centro de Detención de Homestead, remitiendo las preguntas al Department of Homeland Security. Psaki confirmó que esta semana se abrió un centro para niños no acompañados en Texas, en parte debido a la limitación de camas en las instalaciones existentes a causa de la pandemia.

“Es una apertura temporal durante el COVID-19”, aclaró Psaki sobre la instalación de Texas, y agregó que la reapertura “no es una réplica” de la política de la administración de Trump de separar a las familias que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México. “No se trata de niños encerrados en jaulas”.

Los demócratas del sur de la Florida, incluida la representante Debbie Wasserman Schultz y el Partido Demócrata de Miami-Dade, han dicho que no apoyan la reapertura de Homestead si es administrado por un contratista con fines de lucro. Abogados y activistas de inmigración denunciaron que el abuso sexual y el maltrato fueron rampantes en la instalación cuando operó bajo la administración de Trump.

Wasserman Schultz y Mucarsel-Powell comentaron que quieren que la administración de Biden envíe a los niños a instalaciones alternas que sean administradas por organizaciones sin fines de lucro y que sean mucho más pequeñas que Homestead, que alguna vez fue la instalación más grande del país para niños inmigrantes, con 3,200 camas en su punto máximo.

“Insto a la administración a que utilice alternativas a la detención, acelere los procesos de reunificación y patrocinio, y solo utilice instalaciones con licencia estatal para los niños inmigrantes”, señaló Wasserman Schultz en un comunicado.

Algunos republicanos, incluido el senador de la Florida Marco Rubio, han acusado a los demócratas de hipocresía por reabrir las instalaciones que albergan a niños inmigrantes y que fueron imanes para las protestas contra Trump. La vicepresidenta Kamala Harris, que habló frente a las instalaciones mientras se postulaba a la presidencia en 2019, se comprometió a cerrar el centro de Homestead si era elegida.

“Esperamos recibir una respuesta a estas preguntas apremiantes”, escribieron Díaz-Balart y Giménez. “Las comunidades del sur de la Florida merecen transparencia con respecto a este tema”.