Giménez y Salazar visitan la frontera entre México y Estados Unidos, critican la política migratoria de Biden

Los dos congresistas de primer año de Miami visitaron el lunes la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de El Paso, como parte de un esfuerzo republicano por criticar la política de inmigración del presidente Joe Biden en medio de una avalancha de migrantes que ha desbordado los recursos federales existentes.

Los representantes María Elvira Salazar y Carlos Giménez se unieron al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, para hacer un recorrido con el U.S. Border Patrol y ver el muro en la frontera entre México y Estados Unidos. En las últimas semanas, los republicanos de Washington han calificado repetidamente de “crisis” al aumento del cruce ilegal de la frontera y han señalado que el gobierno de Biden no tiene un plan concreto para abordar el problema.

Giménez y Salazar se unieron a un grupo de republicanos del Homeland Security Committee de la Cámara para la visita, aunque Salazar no es miembro del comité. Giménez y Salazar también hicieron comentarios en español dirigidos a los hispanoamericanos, con un enfoque particular en el traicionero viaje de la mayoría de los migrantes desde Centroamérica a Estados Unidos.

“No podemos permitir lo que está pasando en la frontera, nuestras niñas en Honduras y Nicaragua son las que están siendo violadas”, dijo Salazar. “El tráfico sexual de niños es uno de los mayores crímenes en este país. Pido a mi comunidad, a los hispanoamericanos, que envíen un mensaje a sus representantes de que no podemos tener esto en la frontera”.

Giménez dijo que recientemente habló con una familia que viajó 22 días desde Honduras hasta la frontera, y señaló que la familia decidió venir después de que Biden asumiera el cargo el 20 de enero. Dijo que la administración de Biden se negaba a abordar adecuadamente el aumento de los migrantes, que llegó a más de 100,000 personas durante el mes de febrero, según la U.S. Customs and Border Protection.

“Muchos de ellos no llegan”, dijo Giménez, refiriéndose a las familias y niños que intentan cruzar la frontera. “Para María y para mí, y para los hispanos de toda la nación, estamos poniendo en riesgo la vida de nuestra propia gente por culpa de esta política. Le he pedido al presidente que revierta esta política y restaure los acuerdos que teníamos con Centroamérica y México”.

Las 100,441 personas capturadas en la frontera el mes pasado no incluyen a las que cruzaron con éxito la frontera en febrero sin acabar bajo custodia federal y está muy por encima de las 76,545 que fueron aprehendidas durante el mismo mes hace dos años. El aumento de 2019 provocó la reapertura del Homestead Detention Center, el mayor centro para niños migrantes del país. Homestead, que posteriormente fue suspendido en noviembre de 2019 y los niños migrantes enviados con patrocinadores u otros centros de detención, nunca ha cerrado formalmente a pesar de no albergar a ningún niño ni emplear a ningún personal.

La posible reapertura de Homestead bajo el mandato de Biden subraya las difíciles decisiones que la oleada en la frontera presenta al presidente. Los activistas de izquierda en la Florida han pedido a Biden no reabrir el centro de detención, pero los recursos federales existentes para albergar a los niños migrantes están llenos.

Giménez agregó que cree que el Homestead Detention Center se reabrirá dado el número de niños migrantes que cruzan la frontera. Apoya la reapertura del centro porque puede empezar a funcionar rápidamente.

“Por mucho que [el gobierno de Biden] intente amortiguarlo, hay una crisis en la frontera”, declaró Giménez en una entrevista con el Miami Herald. “Un gran número de estos menores no acompañados resultan ser chicas jóvenes y acaban en las manos equivocadas. Si las colocan en el centro de Homestead, estarán en buenas manos”.

El lunes, el gobierno de Biden anunció que el centro de convenciones de Dallas se utilizaría para albergar a hasta 3,000 adolescentes inmigrantes durante un máximo de 90 días. En su momento álgido, Homestead supervisaba a 1,200 niños, lo que lo convertía en el mayor centro para niños inmigrantes no acompañados del país.

La participación de Giménez y Salazar en un viaje de alto perfil con McCarthy es parte de un esfuerzo más amplio del Partido Republicano para resaltar las incursiones del GOP entre los estadounidenses hispanos durante las elecciones de 2020. Ambos legisladores derrotaron a los demócratas en funciones en 2020, y los republicanos obtuvieron buenos resultados en las comunidades fronterizas de Texas, donde abundan los hispanos, zonas que tradicionalmente apoyan mayoritariamente a los demócratas.

La seguridad fronteriza y la aplicación de la ley es un territorio complicado para Biden y los demócratas en el Congreso, que están bajo la presión de sus propios partidarios para no repetir el enfoque del ex presidente Barack Obama de deportar a las familias inmigrantes y el enfoque del ex presidente Donald Trump de separar a los niños migrantes de sus padres.

La semana pasada, la coordinador de Biden para la frontera sur anunció que el gobierno de Biden quiere $4 mil millones del Congreso para abordar las causas de migración y restablecer un programa para reunir a los niños migrantes con los padres que están legalmente en Estados Unidos. Pero el número de personas que intentan cruzar la frontera aumenta cada día.

“Los aumentos tienden a responder a la esperanza, y había una esperanza significativa de una política más humana después de cuatro años de, ya sabes, demanda reprimida”, comentó la semana pasada la coordinadora de la frontera sur, Roberta Jacobson. “Así que no sé si llamaría a eso una coincidencia, pero ciertamente creo que la idea de que se aplicaría una política más humana podría haber impulsado a la gente a tomar esa decisión”.

El secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, ordenó el sábado a la Federal Emergency Management Agency que ayudara a gestionar y cuidar a los niños que cruzan la frontera.

En respuesta, los republicanos del Congreso dijeron que Biden debió haber mantenido las políticas de Trump vigentes.

“En este momento tenemos una frontera que no es segura”, comentó McCarthy, acusando a los demócratas de ignorar la seguridad fronteriza para buscar vías de ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. “Prefieren tener [la inmigración] por una estratagema política. Podemos resolver el problema de la inmigración, pero no hay que confundir una crisis fronteriza con un problema de inmigración”.