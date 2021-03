Activistas piden a Biden nuevo TPS para haitianos mientras se agrava turbulencia

Michel Bien Aime sostiene un letrero que dice "Save TPS" mientras un autobús de Nation TPS Alliance llega al Little Haiti Cultural Center. For The Miami Herald

Activistas de inmigración pidieron el lunes al presidente Joe Biden que ponga fin a las deportaciones a Haití y ofrezca una nueva designación del Temporary Protected Status para Haití, una medida que proporcionaría protección migratoria a miles de migrantes adicionales procedentes de la problemática nación caribeña que ya viven en Estados Unidos.

Haití, dijeron, ya no es lo suficientemente seguro para que regresen.

“Lo que está ocurriendo en Haití da miedo”, dijo Marleine Bastien, directora ejecutiva del grupo activista Family Action Network Movement, durante una conferencia de prensa. “Este es un país bajo llave. Esto no tiene precedentes”.

Estados Unidos concedió el Temporary Protected Status a los haitianos tras el devastador terremoto de 2010 que dejó más de 300 mil muertos en el país. La designación se proporciona a los ciudadanos de países afectados por la guerra y los desastres naturales y les permite permanecer legalmente y trabajar en Estados Unidos. Inicialmente proporcionó protección a unos 60 mil haitianos que estaban en Estados Unidos antes del 23 de julio de 2011. La administración de Trump trató de poner fin al TPS para los haitianos y una batalla legal continúa en la corte federal.

El impulso se produce mientras Haití experimenta una grave crisis política, económica y humanitaria, agravada por un aumento de la violencia impulsada por las pandillas, incluido un dramático aumento de los secuestros. El lunes, Naciones Unidas denunció la muerte de un agente de policía que supuestamente fue asesinado en las calles de la capital durante una caótica protesta en la que participó una facción rebelde de la Policía Nacional de Haití conocida como Fantom 509, el más reciente de una serie de actos de violencia contra los uniformados.

En la campaña electoral, Biden prometió detener las deportaciones de haitianos indocumentados durante sus primeros 100 días en el cargo y revisar inmediatamente los planes de la administración de Trump para poner fin al TPS. Su promesa de una moratoria fue bloqueada posteriormente por un juez federal de Texas y no eximió las expulsiones bajo la controvertida política de la era de Trump conocida como Título 42. Impuesta por los Centers for Disease Control and Prevention en medio de la pandemia del COVID-19, la orden sanitaria permite la expulsión de migrantes haitianos y otros que buscan asilo sin una audiencia de inmigración. El nuevo presidente también está lidiando con un aumento de la migración en la frontera, en lo que se ha convertido en una de las primeras pruebas importantes de su administración.

Los beneficios del TPS para los haitianos están actualmente autorizados hasta el 4 de octubre de 2021.

“Existen condiciones extraordinarias que hacen que no sea seguro deportar a alguien”, dijo Steve Forester, un activista de la inmigración haitiana del Institute for Justice and Democracy in Haiti, una organización de derechos humanos con sede en Boston y con una filial en Haití. “Francamente, es inconcebible e incomprensible que el presidente Biden lidere deportaciones masivas y al por mayor de cientos de personas a Haití”.

¿Por qué Biden continúa una política cruel de Trump? Debería dejar de expulsar a los migrantes haitianos inmediatamente | Editorial

Proporcionar una nueva designación de TPS para Haití protegería a la vez a los que ya se benefician de la orden y extendería el derecho a miles de haitianos indocumentados que han llegado a Estados Unidos en los años posteriores al terremoto y corren el riesgo de ser deportados, explicó Ira Kurzban, un abogado de inmigración involucrado en una de las demandas de TPS presentadas en el tribunal federal de Nueva York.

En esa demanda, un juez falló en contra de la administración de Trump y a favor de permitir que los haitianos sigan recibiendo los beneficios del TPS. También emitió una medida cautelar contra su expulsión. Pero el gobierno de Trump apeló ante la Segunda Corte de Apelaciones de Nueva York y el caso sigue en curso.

“Esa orden judicial sigue en vigor”, dijo Kurzban. “Pero el tribunal ha introducido una suspensión a la espera de la determinación de la administración [de Biden]”.

Kurzban comentó que la administración, que recientemente concedió el TPS a los venezolanos, tiene tres opciones en el caso de Haití: Luchar contra la demanda y permitir que llegue hasta el Tribunal Supremo, continuar ofreciendo los beneficios del TPS para los que actualmente están cubiertos, o volver a designar a Haití para proporcionar protección a un grupo más amplio de personas, lo que en efecto reconocería que Haití está en medio de una crisis que hace que no sea seguro para sus ciudadanos regresar.

Líderes cívicos de Haití y ex diplomático de Estados Unidos en la Cámara de Representantes: “Haití es un desastre”.

Forester, que ha estado siguiendo los vuelos de deportación de la U.S. Immigration and Customs Enforcement a Haití, dijo que desde febrero ha habido al menos 18 vuelos chárter del ICE que han devuelto a Puerto Príncipe a no menos de 1,200 haitianos deportados. La mayoría de esas expulsiones se han realizado en virtud del Título 42.

El mes pasado, la representante Frederica Wilson, demócrata por Miami, encabezó una carta, firmada por 61 colegas de la Cámara de Representantes, dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidiéndole que ponga fin a las deportaciones de haitianos en virtud del Título 42. En una carta bipartidista separada, los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, pidieron una redesignación del TPS para Haití. Señalaron las dificultades que las deportaciones causan al gobierno de Haití, así como las proyecciones de Naciones Unidas de que unos 4 millones de haitianos necesitarán asistencia humanitaria este año.

Al mismo tiempo que piden privilegios de TPS más amplios para Haití para proteger a los que actualmente son indocumentados, los activistas elogiaron la aprobación de la semana pasada de la Dream and Promise Act, que proporciona un camino a la ciudadanía para millones de migrantes, incluidos los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como Dreamers y trabajadores migrantes.

Dado que el proyecto de ley necesita el apoyo de al menos 10 republicanos en el Senado, los activistas pidieron a Rubio y al senador Rick Scott, republicano por la Florida, que apoyen la legislación cuando llegue a la cámara, e instaron a los votantes a llamar a los senadores para presionar por su apoyo.