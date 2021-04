Inmigrantes indocumentados de la Florida sin acceso a la vacuna contra el COVID-19

Doris Mejía fotografiada en South Miami Dade, el miércoles 7 de abril de 2021. mocner@miamiherald.com

Bajo un calor abrasador, Doris Mejía se dirige lentamente al frente de la fila de vacunas.

Por quinta vez en un mes, un trabajador le pregunta si tiene una identificación de la Florida. Ella niega con la cabeza. Sin ella, ningún centro de vacunación contra el COVID-19 ha estado dispuesto a inocular contra el virus mortal a Mejía, una inmigrante salvadoreña indocumentada que vive en Homestead.

Para esta madre soltera de cuatro hijos que se gana la vida como trabajadora agrícola y asistente doméstica, no poder recibir la vacuna tiene un alto precio. Mejía padece problemas de corazón, lo que la hace más propensa a sufrir complicaciones por el virus. Además, ahora le falta dinero después de haberse tomado tiempo libre del trabajo para hacer el largo viaje para intentar vacunarse.

“Sentimos que no quieren que los inmigrantes se vacunen”, le dijo Mejía al Miami Herald. “Nos ven como menos, aunque somos los que más trabajamos”.

En todo el país, decenas de inmigrantes indocumentados –muchos de ellos trabajadores esenciales– han sido excluidos de recibir la vacuna contra el COVID-19, a pesar de la creciente disponibilidad de las vacunas. En algunos casos, los gobiernos locales están haciendo esfuerzos para tratar de vacunar a la población vulnerable, encontrando formas alternativas de demostrar la residencia.

En la Florida, los receptores de la vacuna deben mostrar un permiso de conducir válido de la Florida o una identificación con foto emitida por el gobierno de Estados Unidos, un recibo de servicios públicos con una dirección de la Florida y a nombre de la persona, o un contrato de renta. También se puede presentar como prueba el correo de una institución financiera o de una agencia gubernamental que muestre el nombre de la persona y su dirección en la Florida.

Pero esos requisitos no son lo suficientemente flexibles, afirman expertos, señalando que muchos inmigrantes indocumentados no tienen un contrato de renta a largo plazo.

“La mayoría de nuestros trabajadores agrícolas, jornaleros y trabajadores domésticos no han tenido acceso a la vacuna”, dijo Oscar Londoño, director ejecutivo de WeCount!, un centro de trabajadores inmigrantes de South Dade. “La mayoría de ellos son familias con problemas de vivienda y nos informaron de que fueron rechazados”.

Leslie Fajardo es una de ellas. El miércoles, Fajardo acampó en un centro de vacunación de South Dade desde las 3 a.m. para poder ser la primera en la fila. A las 8:30 a.m., le ordenaron que se fuera a casa porque no cumplía con los requisitos de identificación.

“Es la tercera vez que lo intento”, señaló Fajardo. “Fui con un grupo de compañeros de trabajo y a todos nos dijeron lo mismo”.

Melissa Taveras, vocera de la Florida Immigrant Coalition, dice que los informes de personas que han sido rechazadas han estado “haciendo estallar” la línea directa del grupo de inmigración.

“A medida que se difunden las noticias sobre las calificaciones actualizadas de las vacunas, estamos recibiendo llamadas de comunidades indocumentadas, muchos trabajadores esenciales de primera línea, temerosos de acceder a las vacunas, especialmente con el requisito de residencia en la Florida”, dijo Taveras.

Pero no es solo en la Florida. Aunque los requisitos de elegibilidad varían de un estado a otro, los expertos nacionales en inmigración afirman que el seguimiento de la accesibilidad a las vacunas según el estatus migratorio ha sido difícil, y señalan que pedir la documentación puede disuadir a algunos inmigrantes y otras comunidades vulnerables de intentar siquiera vacunarse.

“Está ralentizando nuestro camino hacia la recuperación. El presidente Biden ha dejado claro que cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, es elegible para la vacuna contra el COVID-19 y, sin embargo, estamos viendo que la gente es rechazada en algunos lugares ya que los estados y las localidades han adoptado sus propios requisitos onerosos para verificar la elegibilidad”, explicó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.

Añadió: “Los Centros para el Control de Enfermedades podrían minimizar esto emitiendo rápidamente una aclaración de que la falta de documentación no puede ser una razón para negar la vacuna a una persona. Nuestro bienestar colectivo depende de que todos nosotros, incluidos los inmigrantes, tengamos acceso a la atención que necesitamos”.

‘Nadie estará a salvo hasta que todos estén vacunados’

Según Ashish Jha, decano de la Facultad de Salud Pública de la Brown University, los esfuerzos dirigidos a llegar a los inmigrantes no ciudadanos serán fundamentales para prevenir las disparidades en las vacunas. Jha afirma que será necesario hacerlo para mitigar el impacto desproporcionado de la pandemia para las poblaciones desatendidas y lograr una amplia inmunidad de rebaño.

“Nadie estará a salvo hasta que todos estén vacunados, y eso incluye a todos, independientemente de su estatus migratorio”, señaló.

Los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven hoy en Estados Unidos se enfrentan a mayores riesgos y desafíos asociados a la pandemia. Muchos trabajan en empleos esenciales que se esperaba que estuvieran incluidos en los grupos prioritarios iniciales para la vacunación contra el COVID-19.

El Guatemalan-Maya Center, una organización sin fines de lucro que atiende a familias inmigrantes en la Florida desde hace décadas, llegó recientemente a un acuerdo con el Palm Beach County Health Department que permite a sus miembros recibir la vacuna mostrando una declaración con el membrete oficial del grupo que verifique su identidad.

“No podíamos contar con el Estado de la Florida, así que tuvimos que averiguar si se podía hacer algo a nivel local”, comentó Lindsay McElroy, vocera del grupo.

En un correo electrónico enviado al Herald, el Florida Department of Health en Miami-Dade declaró que está “planeando proporcionar esfuerzos de vacunación de extensión a esta población para asegurar que tengan igual acceso a la vacuna”. Una vocera de la agencia, Olga Connor, agregó que los detalles sobre qué identificación será aceptada “no han sido detallados”.

Nina Levine, funcionaria de información pública del Florida Department of Health en el condado de Broward, remitió todas las preguntas a la oficina del departamento en la Florida Central, que no respondió. La oficina del gobernador de la Florida tampoco respondió a las múltiples solicitudes de comentarios sobre el acceso a la vacuna para los indocumentados.

Miedo, confusión sobre los requisitos de elegibilidad

El mosaico de políticas ha aumentado la confusión.

Funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente, han dicho que quieren que los inmigrantes indocumentados estén seguros de que pueden recibir una vacuna sin repercusiones legales.

“Quiero asegurarme de que todos puedan vacunarse y de que estén protegidos contra el COVID, sin que el ICE o cualquier otro interfiera”, declaró Biden durante una entrevista en febrero con Univision. “No deberían ser arrestados por presentarse para poder vacunarse”.

En un comunicado emitido en febrero, el Department of Homeland Security se mostró de acuerdo con el presidente: “Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en Estados Unidos tengan acceso a la vacuna. El DHS anima a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, a recibir la vacuna contra el COVID-19 una vez que sean elegibles según las directrices de distribución locales”.

Sin embargo, esa orientación se vuelve discutible cuando los estados implementan sus propios requisitos.

“Es un éxito o un fracaso”, dijo Taveras, señalando que los defensores de la inmigración en todo el país están escuchando informes confusos. “La mayor parte de la población indocumentada no la está recibiendo, aunque hay algunos afortunados que sí”.

Muchos sitios de vacunación en todo el país no requieren una identificación emitida por el gobierno para recibir una vacuna, comentó el doctor Ranit Mishori, un asesor principal de Physicians for Human Rights que ha ayudado a establecer sitios de vacunación en el Distrito de Columbia. Dijo que una factura de servicios públicos o incluso una receta médica debería ser suficiente para demostrar la elegibilidad.

Instó a los gobiernos locales y a los grupos de salud pública a comunicar claramente los requisitos para que los inmigrantes indocumentados reciban la vacuna.

“Debe venir de organizaciones locales, del sistema de salud, de la ciudad, del municipio o del estado”, dijo Mishori. “Debe quedar muy claro cuando te inscribes que lo único que importa es tu elegibilidad y no tu estatus de residencia o ciudadanía”.

Los inmigrantes indocumentados, señaló, han mostrado dudas a la hora de apuntarse a la vacunación en medio de historias en las que a algunos se les ha pedido un documento de identidad.

“No he salido de mi casa en todo un año, solo para ir al trabajo y al supermercado, todo para protegerme del COVID”, dijo María Elena Jiménez, una inmigrante de Colombia con una enfermedad cardiaca que afirma que el miedo a ser detenida por las autoridades de inmigración le ha impedido ir a un lugar de vacunación. “No tengo hijos ni familia. Es una vida solitaria, pero escuchar historias de que mis amigos han sido rechazados me hace sentir menos ... como si mi vida no importara”.

Un funcionario de la FEMA indicó que cada estado determina su propia elegibilidad y procedimientos para sus sitios de vacunación, incluso en lugares asistidos por la agencia federal.

Bajo la administración de Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades enviaron acuerdos de uso de datos a los estados pidiéndoles que compartieran cierta información personal sobre los individuos vacunados para el mantenimiento de registros. Algunos estados se negaron a firmar ese acuerdo, incluyendo California, Kansas y Nueva York.

La Florida, según confirmaron fuentes federales a McClatchy, no se negó y firmó el acuerdo de intercambio de información tal como estaba escrito. La oficina del gobernador Ron DeSantis no respondió a las preguntas del Herald en busca de una copia del acuerdo y más información.

El tema de la información personal identificable ha estado en discusión desde el otoño. Había una preocupación generalizada de que disuadiera a las personas indocumentadas de vacunarse.

“Con los acuerdos de usuarios de datos presentados por casi todas las 64 jurisdicciones y otros que actualmente están a punto de completarse, la administración continúa trabajando incansablemente para garantizar un acceso eficiente, eficaz y equitativo a una vacuna que salva vidas con distribución a todos los códigos postales de Estados Unidos”, respondió entonces la administración de Trump.

Funcionarios dijeron que la información se utilizaría para “aprovechar todo el poder” de los esfuerzos del sector público y privado para combatir el virus, y no incluiría información sensible como los números de seguridad social, el pasaporte o la licencia de conducir.

Los registros muestran que en una carta enviada en noviembre al U.S. Department of Health and Human Services (HHS), el gobernador de Nueva York y presidente de la National Governors Association, Andrew M. Cuomo, expresó su preocupación por el hecho de que “informar sobre los datos de identificación personal de la vacuna contra el COVID puede crear una falta de confianza y disuadir a la gente de vacunarse”.

El HHS respondió que la recopilación de información de los pacientes es “críticamente necesaria para asegurar ... la correspondencia de la segunda dosis correcta con el paciente correcto”.

Mejía aún mantiene la esperanza de que finalmente recibirá la primera dosis. El mes que viene se cumplirá un año desde que contrajo el COVID-19, que casi la dejó en la calle.

“Sé que soy una trabajadora agrícola. Recojo frutas. Pero sigo siendo importante”, declaró durante una entrevista por Facetime. “Si me vuelvo a enfermar, ¿qué voy a hacer?”