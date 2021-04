Mayoría de detenidos por ICE en el sur de la Florida rechazaron la vacuna contra COVID

Duan Dixon, detenido por el ICE en el condado de Glades, muestra el brazo en el que recibió la vacuna contra el COVID-19. Miami Herald

La mayoría de los inmigrantes detenidos en dos centros de detención del sur de la Florida rechazaron la vacuna contra el COVID-19 la semana pasada, según muestran documentos judiciales.

Los datos federales, publicados el lunes, muestran que la semana pasada se ofreció la vacuna a 222 detenidos bajo custodia del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el Broward Transitional Center (BTC) en Pompano Beach y en el Glades County Detention Center en Moore Haven. De ese número, 144 optaron por no recibir la vacuna, o el 65 por ciento, mientras que 78 se vacunaron.

El despliegue de la vacuna en los dos centros forma parte de un acuerdo en el tribunal federal de Miami. El único otro caso en el que se ha informado de la vacunación de los detenidos del ICE es en Nueva York, después de que un juez federal criticara a la agencia por “no hacer nada para que [los detenidos] recibieran la vacuna”.

El acuerdo judicial –presentado sellado a petición del ICE– forma parte de una demanda de derechos civiles iniciada hace más de un año por activistas de inmigración nacionales. La demanda colectiva, presentada al comienzo de la pandemia en abril de 2020, inicialmente buscaba la liberación de miles de detenidos en Glades, Broward y el Krome Processing Center en Miami-Dade mientras el COVID-19 se extendía.

En la demanda original de 111 páginas, los detenidos afirman que su reclusión viola sus derechos al debido proceso al crear un riesgo indebidamente mayor de enfermedad grave o muerte.

Aunque la población de los centros de detención se redujo significativamente para permitir el distanciamiento social y muchos detenidos fueron liberados como resultado de una orden judicial, cerca del 75 por ciento permaneció bajo detención del ICE debido a delitos menores anteriores, cargos por delitos graves, cargos penales pendientes o porque están a la espera de la deportación, según muestran los registros judiciales. Un año después, como parte de un acuerdo final, el ICE acordó vacunar a los detenidos en los tres centros.

Hasta ahora, los detenidos en Glades que recibieron la vacuna están programados para su segunda dosis el 14 de mayo. Los funcionarios no revelaron cuándo los detenidos de Broward recibirán su segunda dosis. Todavía no está claro cuándo recibirá las vacunas Krome.

“Aquellos detenidos que se negaron han sido advertidos de que, si cambian de opinión y consienten en ser vacunados, se les proporcionará en función de la disponibilidad”, informó el ICE al tribunal, señalando que Glades mantendrá una lista actualizada de los nuevos ingresos y de los actuales detenidos que deseen recibir la vacuna contra el COVID-19.

“El Departamento de Salud de la Florida volverá a Glades para administrar las vacunas contra el COVID-19 cuando haya diez o más personas en la lista”, aseveró el ICE. “A todos los nuevos ingresos en BTC se les ofrecerá la vacunación contra el COVID-19. Aquellos detenidos que opten serán vacunados mientras haya suministros disponibles”.

Pese a la rápida propagación del COVID-19 dentro de los centros de detención del ICE, la agencia aún no ha establecido un programa nacional de vacunación y no puede decir cuántos detenidos han sido vacunados. La agencia dijo a un juez federal de Miami que el ICE desarrolló un plan de vacunación para las tres instalaciones. Los funcionarios del ICE rechazaron varias solicitudes del Herald en busca de una copia del plan, pero en su lugar proporcionaron una declaración por correo electrónico.

Los detalles de todo el acuerdo no se harán públicos hasta que ambas partes obtengan la aprobación judicial de una orden propuesta. Tanto el ICE como los defensores de la inmigración esperan llegar a un acuerdo final durante la próxima semana. Si no es así, el caso irá a juicio el martes.

Hasta el lunes por la tarde, no se había presentado ningún documento.

La semana pasada, el Miami Herald informó sobre el rechazo de algunos detenidos a la vacuna. Muchos de ellos citaron el miedo y la desconfianza en el gobierno federal.

El fuerte rechazo a vacunarse tiene a algunos activistas de inmigración preguntándose si el ICE ha hecho lo suficiente para educar a los detenidos sobre la crisis de salud pública, incluyendo información sobre la vacunación. Como parte del acuerdo, el ICE acordó realizar presentaciones informativas a los detenidos en los tres centros sobre los beneficios de la vacunación en términos de salud personal y pública. Sin embargo, los detenidos entrevistados por el Herald dijeron que eso nunca ocurrió.

Hasta el lunes, el ICE albergaba a 251 detenidos en BTC, 216 detenidos en Krome y 70 en Glades, según documentos judiciales. Los datos del ICE muestran que el Glades County Detention Center ha tenido al menos 189 casos reportados de COVID-19 desde el pasado mes de marzo. La cuenta de Krome está actualmente en 243, y la del centro de Broward está en 253.