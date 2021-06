El Condado Miami-Dade podría aprobar identificaciones para residentes indocumentados

El director de la policía de Miami-Dade, Alfredo "Freddy" Ramírez, respalda un programa al que inicialmente se opuso para crear tarjetas de identificación comunitarias para los residentes indocumentados y otras personas que no cuentan con identificaciones emitidas por el estado. pportal@miamiherald.com

Un año después de rechazar una propuesta para crear credenciales de identificación para los residentes indocumentados y otras personas que no cuentan con identificaciones emitidas por el estado, los comisionados de Miami-Dade tienen una segunda oportunidad el miércoles para crear un programa que, según activistas, ayudaría a desestigmatizar a una gran porción de la población del condado.

Mucho ha cambiado desde que la propuesta murió por falta de apoyo en el consejo a principios del año pasado.

Seis de los 13 asientos están ocupados por nuevos miembros tras las elecciones de noviembre. La comisionada que patrocinó la fallida legislación original, Daniella Levine Cava, ahora funge como alcaldesa, supervisando al departamento de policía. Y el director de la policía, Freddy Ramírez, cambió de opinión y ahora apoya el programa.

“No me gustaría que alguien no pudiera obtener los servicios sociales que necesita”, comentó Ramírez en una entrevista reciente. “Es una cuestión humanitaria, y eso es lo primero”.

Ramírez no asistió a la reunión de la comisión del 19 de febrero de 2020 en la que se aplazó indefinidamente la legislación Levine Cava. La principal abogada de la agencia policial, Janet Lewis, dijo a los comisionados que el nuevo director “no apoyaba el programa [porque] le preocupaba que pudiera causar cierta tensión en las relaciones entre la policía y la comunidad”.

La semana pasada, Ramírez declaró que no conocía los detalles de la propuesta de Levine Cava en 2020, cuando Carlos Giménez era alcalde. Ramírez acababa de asumir el máximo cargo del departamento de policía del condado tras la jubilación de su predecesor, Juan Pérez. Agregó que la administración de Giménez no le pidió que se opusiera a la propuesta.

“No estuve involucrado en las conversaciones”, dijo. “Una vez que ... me enteré de lo que era, me sentí cómodo con ello”.

En caso de que se apruebe la propuesta, una entidad no gubernamental, como una organización sin fines de lucro o una agencia de etiquetas, emitiría tarjetas de identificación que Miami-Dade aceptaría para varios servicios del condado, como las credenciales de biblioteca. Su aceptación sería voluntaria en todo el condado.

El acuerdo de subcontratación está diseñado para evitar un registro público de residentes potencialmente indocumentados, protegiendo a los titulares de las tarjetas de la ley de registros abiertos de la Florida.

Los grupos de defensa de los inmigrantes afirman que las credenciales serían útiles para los residentes indocumentados, quienes a menudo temen recoger a un niño enfermo de la escuela porque un padre debe mostrar su identificación. Los residentes indocumentados también tuvieron dificultades durante la pandemia del COVID-19 para conseguir pruebas y vacunas gratuitas por falta de identificación.

“Cuando una persona no puede identificarse como residente del Condado de Miami-Dade de forma respetuosa, el miedo a no presentarse con la forma correcta de identificación le impide hacerse las pruebas y vacunarse”, dijo la comisionada Eileen Higgins, la nueva patrocinadora de la legislación sobre la identificación. “Deberían poder presentarse con una identificación del condado”.

Quienes apoyan las credenciales también consideran que ayudan a los ciudadanos que no pueden o no quieren obtener una identificación estatal, incluidos los residentes que no tienen hogar. El pastor Chanel Jeanty, de la iglesia católica Saint James de North Miami, contó durante una audiencia de la comisión en mayo que había personas que dormían en las escaleras de la iglesia durante la noche.

“Para muchos de ellos, no tener una identificación local es una razón importante por la que pasan apuros” para volver a ponerse de pie, dijo Jeanty. Las credenciales “podrían generar confianza y una mayor sensación de pertenencia en nuestra comunidad”.

Los escépticos de la comisión expresaron su preocupación por la posibilidad de que las tarjetas se utilicen de forma fraudulenta, haciéndose pasar por otra persona para obtener algo ilegal, o utilizándolas como primer paso para el robo de identidad.

La comisionada Rebeca Sosa dijo que quería que cualquier programa de tarjetas de identificación fuera gestionado por el condado. “Me preocupan los grupos externos”, dijo el martes. “Alguien puede aprovecharse... Debemos ser muy cuidadosos con la protección de la gente”.

Ramírez agregó que una credencial de identificación comunitaria no sustituiría a una identificación del estado en una situación de detención, o cuando multan a alguien. Pero describió la credencial como mejor que nada, particularmente cuando alguien está siendo entrevistado como testigo de un crimen, una víctima o experimentando un incidente médico que hace imposible la comunicación.

“Al menos habría algo con lo cual trabajar”, señaló. “Ahora mismo, si son indocumentados, no hay nada”.