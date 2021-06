Corte Suprema: Muchos haitianos y centroamericanos con TPS no podrán obtener residencia permanente

Green card Getty Images/iStockphoto

Miles de inmigrantes de Haití, Centroamérica y otros países lugares con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos no podrán recibir la residencia permanente si ingresaron al país ilegalmente, falló el lunes la Corte Suprema de Estados Unidos.

La decisión unánime del tribunal en el caso Sánchez vs. Mayorkas es un gran golpe y otro obstáculo para muchos de los 400,000 inmigrantes de 12 países que han recibido el TPS para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos debido a la situación de guerra o desastres naturales en sus países de origen.

“Esta es una noticia devastadora para muchos beneficiarios del TPS y aspirantes a recibir esa protección”, dijo Guerline Jozef, cofundadora de Haitian Bridge Alliance, con sede en California y una de las principales defensoras del TPS para haitianos.

“Es triste ver este resultado. Obviamente, esas personas no entienden por lo que los beneficiarios del TPS han estado pasando y que han estado literalmente a la vanguardia en la batalla contra el COVID-19, desde trabajadores de la salud hasta trabajadores agrícolas. Esta decisión afectará sus vidas y sus familias. Literalmente es un retroceso. Esto no es justicia”.

Los defensores de los inmigrantes dicen que el impacto de la decisión de la corte varía dependiendo de la comunidad y presiona al Congreso para que apruebe la reforma migratoria para que esos inmigrantes puedan dejar de vivir en un limbo legal. La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley ofrece un camino a la residencia legal y la ciudadanía para los inmigrantes con TPS. Pero la legislación, conocida como HR6, enfrenta un difícil camino.

“En última instancia, este fallo demuestra una vez más la necesidad urgente de una reforma legislativa para las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos”, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, una organización nacional de defensa de los inmigrantes. “Las leyes de inmigración ya no sirven y todos los beneficiarios del TPS, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos varias décadas y han sido trabajadores esenciales durante la pandemia, merecen un camino hacia la ciudadanía”.

El mes pasado, el gobierno del presidente Joe Biden otorgó una nueva designación de TPS a Haití y los defensores han estado presionando para que se le renueven el TPS a Honduras, Nicaragua y El Salvador, así como Somalia, que se renovará el 19 de julio. Al expresar su gratitud a la administración por la designación de TPS de Haití, que permitirá a miles de recién llegados aprovechar la protección humanitaria, los defensores pidieron una reforma migratoria permanente.

El fallo de la Corte Suprema del lunes ahora hace que eso sea aún más imperativo, dijo Marleine Bastien, activista haitiana que demandó al gobierno de Trump después que intentó poner fin al TPS para los haitianos.

“Ahora es urgente e imperativo que el Congreso apruebe una legislación bipartidista para proteger a estas familias que han llevado vidas exitosas, trabajado, ayudado pagando impuestos y criado a sus hijos aquí”, dijo Bastien. “Es inconcebible obligarlos a vivir en un limbo legal indefinido. Sería demasiado cruel y no tendría ningún sentido”.

En septiembre, el presidente Donald Trump puso fin al TPS para los haitianos, que Bastien y otros defensores dijeron que mostraba lo frágil que es la protección humanitaria. Hubo varias demandas a nombre de haitianos y centroamericanos, que también fueron blanco de Trump. Esas demandas siguen activas.

La vulnerabilidad del programa también ha sido un tema de debate. Los salvadoreños cuentan con protección humanitaria desde 2001, cuando los terremotos azotaron su país. La decisión de la Corte Suprema fue sobre un caso de una pareja de El Salvador que vive en Estados Unidos desde principios de los años 1990.

Randolph McGrorty, jefe de los Servicios Legales Católicos, dijo que es difícil decir cuántos de los 400,000 beneficiarios del TPS se verán afectados por el fallo del lunes.

“Todo depende de cómo hayan entrado a Estados Unidos. Por ejemplo, la decisión no se aplica a aquellos que llegaron a Estados Unidos con una visa, como es el caso de muchos venezolanos, y se quedaron más tiempo. Pero para los haitianos que llegaron en embarcaciones y los centroamericanos que cruzaron ilegalmente, sí. Estas personas nunca fueron ‘admitidas’ en el país”.

El sistema de inmigración de Estados Unidos, dijo McGrorty, se basa en la necesidad de saber quién está en el país.

“Tenemos este sistema en el que usted necesita ser inspeccionado por nosotros, investigado y se le permita entrar Obviamente, las personas que entraron sin inspección han evadido eso y por eso los castigamos”, dijo. “Los argumentos que la Corte Suprema desestimó es que cuando lo aplicamos, básicamente logra ese objetivo de política. Estas personas que solicitan TPS han sido examinadas. Su solicitud fue inspeccionada y fueron aprobados. Ese era nuestro argumento y por qué queríamos que pudieran ajustar [su estado]. La Corte Suprema dice: que eso no cumple la definición técnica de una inspección”.

Ira Kurzban, abogado de inmigración, dijo que la decisión de la Corte Suprema no aborda los casos en que los beneficiarios del TPS abandonaron el país, con el permiso de inmigración, y luego regresaron.

“Está claro en la decisión que si una persona entró ilegalmente no puede confiar en el TPS para modificar su estatus y solicitar la residencia, porque nunca fueron ‘admitidos’ en Estados Unidos”, dijo Kurzban. “Lo que sigue sin estar claro es si eso se extiende a una persona que entró ilegalmente y luego sale en libertad condicional y vuelve a entrar”.

La decisión del lunes no afecta a los inmigrantes con TPS que inicialmente ingresaron a Estados Unidos legalmente y luego, por ejemplo, se quedaron más tiempo del que les permitía su visa. Debido a que esas personas fueron admitidas legalmente en el país y más tarde recibieron protección humanitaria, pueden tratar de solicitar la tarjeta verde.

La corte, en un fallo redactado por la jueza Elena Kagan, dijo que bajo la ley federal de inmigración, las personas con TPS que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos tienen prohibido ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes o ciudadanos porque nunca fueron “admitidos” en el país.

“El programa TPS da a los extranjeros el estatus de no inmigrante, pero no los admite. Así que la concesión de TPS no hace que un participante ilegal ... elegible” para una tarjeta verde, escribió.

Estados Unidos ha otorgado TPS de personas de Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. El TPS proporciona protección para salvar vidas, incluidos los inmigrantes indocumentados que no pueden ser devueltos de forma segura a su país de origen.

Recientemente, 119 organizaciones locales, estatales y nacionales lideradas por la Temporary Status and Deferred Enforced Departure Administrative Advocacy Coalition (TPS-DED AAC) escribieron al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al secretario de Estado, Antony Blinken, pidiendo una prórroga de 18 meses y modificar el TPS.

Mientras tanto, Kyle Bragg, presidente de la 32BJ SEIU, un sindicato que representa a los trabajadores inmigrantes en la Florida, la decisión de la Corte Suprema del lunes no impedirá que sus miembros hablen.

“Ayunaremos, marcharemos y hablaremos con nuestros hermanos y hermanas con TPS hasta que el Congreso confirme esta verdad evidente”, dijo Bragg.