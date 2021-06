Más haitianos huyen a Puerto Rico durante crisis política y violencia en Haití

Los haitianos han migrado a Puerto Rico a raíz de la crisis en su país. HO

La creciente agitación política y la violencia en Haití ha empujado a que más haitianos migren a Puerto Rico, donde este año han sido interceptados más que en años anteriores tras arribar en la isla, de acuerdo con datos del gobierno federal.

Los 49 haitianos detenidos este año por la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos superan los 25 capturados en el 2020 y los siete atrapados en el 2019.

Los haitianos interceptados en el mar, por lo general, son transportados de vuelta a su punto de partida. Mientras los que arriban en Puerto Rico son deportados a través del Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas de Estados Unidos.

La inestabilidad política, la crisis constitucional y el alza en secuestros, coincidieron expertos, pastores y activistas de derechos humanos en entrevista con el Miami Herald, han detonado la migración.

El sacerdote católico Olin Pierre, haitiano reconocido por alimentar y refugiar a sus compatriotas en Puerto Rico, ha notado un incremento en el arribo de haitianos.

Los haitianos reciben ayuda en la capital por parte de la comunidad dominicana, una población inmigrante bien establecida, Pierre dijo.

Sin embargo, las barreras lingüísticas tienden a ser un escollo para que los haitianos residan de manera permanente en Puerto Rico, reconoció Pierre. La mayoría continúa su travesía a Estados Unidos o a Cánada, donde la comunidad haitiana es mayor. Hasta el 2019, la más reciente Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del Censo de Estados Unidos encontró que 256 personas nacidas en Haití vivían en la Isla.

“La miseria en Haití no es miseria, es algo peor”, expresó Pierre.

Las pandillas y los grupos armados se han enfrentado a las fuerzas policíacas en Haití en una lucha por el territorio en medio de la crisis, expresó Colette Lespinasse, una activista de derechos humanos en Haití. Mientras el hambre y la desnutrición incrementan, el presidente, Jovenel Moïse, ha sido señalado de despilfarrar fondos, desmantelar el parlamento y exceder su término constitucional.

En respuesta a la resistencia del presidente a renunciar al poder, Lespinasse narró cómo las protestas han paralizado el país en pro de una nueva elección. La migración haitiana también ha crecido en los pasados dos meses. El 6 de junio la policía de Puerto Rico junto a la Patrulla Fronteriza interceptó a 31 haitianos en Rincón, un municipio en el que usualmente desembarcan indocumentados.

“Nosotros tenemos una crisis perpetua que no ha sido resuelta”, dijo Lespinasse. “Es bien difícil, incluso hoy”.

Los haitianos de la capital de Haití, Puerto Príncipe han comenzado a huir al igual que los de otras regiones, de acuerdo con el economista Camille Chalmers,.

“Quienes se dirigen a Puerto Rico son nuevos migrantes”, acotó Chalmers. “Profesionales y personas jóvenes que huyen de las condiciones de vida duras en los barrios de clase baja y de clase media”.

Los haitianos que atraviesan la isla, explicó Chalmers, continúan su travesía hacia Estados Unidos.

Surcar 60 millas a través del pasaje de la Mona desde la República Dominicana hasta Puerto Rico es peligroso para los migrantes, explicó el oficial de prensa de la Patrulla Fronteriza de Puerto Rico, Jeffrey Quiñones. “Estadísticamente, transportar a personas a través del agua es más peligroso”, mencionó. “Las probabilidades de morir en un recorrido de ese tipo son mucho mayores”.

Pese a que el Center for American Progress, un instituto independiente y no partidista de política pública, no encontró que el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) fomentará la migración a Estados Unidos, Quiñones advirtió que podría ocurrir en Puerto Rico,

Los migrantes, según el oficial de prensa, creen que cuando alcancen Estados Unidos obtendrán el TPS, cuando no es así.

El gobierno de Estados Unidos otorga la protección de TPS a los ciudadanos en circunstancias extraordinarias sin la capacidad de recibir de regreso a sus ciudadanos del extranjero. Este beneficio no tan solo protege a sus ciudadanos de ser deportados, sino que pueden trabajar de manera temporal en Estados Unidos bajo el Acta de Migración y de Nacionalización.

El 22 de mayo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, extendió 18 meses más el TPS a los haitianos.

Hasta el 2018, 41 haitianos vivían en Puerto Rico bajo el TPS, la población más grande de beneficiados bajo esta protección legal en el archipiélago, de acuerdo con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.