¿Es joven, fértil y tiene licencia para armas? Este multimillonario inglés quiere que sea su novia

Sir Benjamin Slade es un multimillonario inglés de 72 años que está buscando una novia con quien procrear un hijo, y que lo acompañe en su espectacular castillo del siglo XIII y a viajes exóticos. La candidata debe cumplir con una serie de requisitos, como tener entre 30 y 40 años, ser fértil, tener licencia para usar armas y saber pilotar helicópteros.

Slade, descendiente de la realeza británica, dio a conocer su búsqueda la semana pasada en el programa de televisón Good Morning Britain, donde explicó que lleva tiempo buscando una compañera y que solo ha tenido “muchas novias” mayores de 50 que ya no podían darle un hijo, requisito primordial para él, informó el diario La Vanguardia.





Slade está dispuesto a pagarle a la novia un salario de más de un millón de euros anuales.“Quiero llevarla a destinos exóticos y a probar deliciosos platos”, dijo el multimillonario.





Además, promete darle su tarjeta de crédito para que pueda comprar lo que ella quiera, de acuerdo con Televisa.

Sir Benjamin es descendiente de la realeza británica, tiene diferentes empresas y vive en un castillo del Siglo XIII llamado Casa Maunsel; también es dueño de Woodlands Castle, otra mansión de este tipo.

Varias mujeres han respondido al llamado del británico en su cuenta de Facebook, incluyendo de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Chile y Venezuela.

“Hola, señor Benjamin. Soy una chica argentina de 23 años. Soy fotógrafa y secretaria médica. Me agradan los hombres mayores. Siempre me relaciono bien. Se cómo tratar a un hombre de su edad. Me gusta aprender y enseñar cosas nuevas (..) Siempre he querido casarme. No solo te escribo por qué estás buscando una mujer para tu herencia. Quiero casarme y no quedan caballeros. ¿Por qué no piensas en mi propuesta?”, dijo una mujer que se identifica en Facebook como Agustina Saudejaud.





Otra mujer, Andrea Angello Gómez, le asegura al multimillonario que es divertida y tiene la edad que él exige.

“Hola Benjamin me llamo Andrea, soy de nacionalidad colombiana y tengo 30 años me considero una mujer divertida franca y con mucho amor para dar me encantaria tener la oportunidad de conocerte y darte la estavilidad (sic) tranquilidad amor compañía y la familia que seas no solo de un hijo si no todos los que quieras tener te mando un beso gigante y un abrazo enorme”, comentó.

Otra mujer, identificada como Beatriz Nieto, le aconseja a Sir Benjamin que adopte aun niño y le advierte que “comprar“ una novia no le resolverá el tema de la soledad.

“Hola, lo que yo haría sería adoptar!!! No sólo harías sumamente FELIZ a un pequeño sino que llenarías tu Corazón de profundo AMOR!! Y trata de encontrar una mujer que sea tu alma gemela para compartir tu vida!! Si la compras seguirías sintiendote sólo!!! Suerte en tú Búsqueda” (sic), expresó Nieto.