Si toma no maneje, ni tampoco compre hoteles como hizo esta pareja

Algunas personas embriagadas toman decisiones impulsivas, como hizo esta pareja británica que, después de beber 12 vasos de ron, compró un hotel pequeño frente a la playa en Sri Lanka donde pasaban su luna de miel.

Embriagados por el ron, Gina Lyons, de 33 años, y Mark Lee, de 35, de Londres, descubrieron que el contrato de arrendamiento del hotel estaba casi por expirar, por lo que acordaron hacerse cargo durante tres años más, lo que costó alrededor de $39,576, informó Fox News.

La pareja se enteró de la situación del hotel cuando estaba en la playa bebiendo ron en diciembre del 2017.

“Mark y yo pensamos que sería una idea brillante comprarlo, porque estábamos tan borrachos”, dijo Lyons.

Después de la transacción, el matrimonio le cambió el nombre al hotel por Lucky Beach Tangalle.

A pesar de tener dificultades financieras, la pareja logró pagar la primera mitad del contrato de arrendamiento. Sin embargo, se encontraron con una deuda inesperada tres meses después de acordar la compra en marzo de este año: Gina descubrió que estaba embarazada, según The Daily Mirror.

“Sentí que ya era una mala madre porque me sentía culpable por haber perdido todo este dinero comprando un negocio que tal vez no funcionaría. Incluso nuestros amigos y familiares piensan que somos unos idiotas y no deberíamos haberlo hecho; debíamos mucho dinero de la boda y solo vivíamos en un pequeño apartamento, y ahora venía un bebé en camino”, explicó la mujer.

La pareja reabrió el hotel de siete habitaciones a finales de julio pasado, luego de gastar $8,000 en remodelaciones.

El negocio ahora está en auge y desde entonces han visto un flujo constante de clientes.

Pero Lyons y Lee aseguraron que la próxima vez que tomen una decisión lo harán sobrios.