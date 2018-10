El yerno de la millonaria Pastor admite que ordenó matarla y pide perdón

El polaco Wojciech Janowski, yerno de la millonaria monegasca Hélène Pastor, pidió perdón a su mujer y a sus hijos por haber ordenado su asesinato, un día después de que su abogado reconociera que encargó la muerte de la matriarca.

“No tengo nada que añadir. Presento mis disculpas a Sylvia y a mis hijos”, dijo momentos antes de que el jurado se retirara para deliberar.

Su abogado, Eric Dupond-Moretti, reconoció ante el tribunal que su cliente era culpable de la muerte de Hélène Pastor, una de las mayores fortunas del Principado.

Pastor, de 77 años, fue tiroteada junto con su chófer, Mohamed Darwich, el 6 de mayo de 2014, cuando, como cada día desde hacía meses, había ido a visitar a su hijo Gildo, que estaba hospitalizado en Niza.

La mujer, heredera de un emporio inmobiliario y descendiente de una dinastía instalada en Mónaco hace cerca de un siglo, murió dos semanas después, mientras que el conductor falleció cuatro días más tarde.

“Wojciech Janowski es culpable de haber ordenado el asesinato de Hélène Pastor. Esas palabras que ustedes esperaban que pronunciara él, salen de mi boca. Él ha intentado decir esas palabras, ha querido expresarse, pero no se le ha creído. Durante todo el proceso ha afrontado un menosprecio permanente, un desprecio de clase”, dijo el letrado.

Hasta entonces, el excónsul honorario de Polonia en Mónaco, cargo del que fue destituido tras su arresto, había negado su implicación.

Su abogado indicó que actuó movido por la voluntad de proteger a su pareja, supuestamente maltratada psicológicamente por su madre.

Según el acta de instrucción, no obstante, lo hizo por motivos económicos. Sylvia Ratkowski, con la que no estaba casado, padecía cáncer y Janowski, que debía a sus socios comerciales decenas de millones de euros, habría temido no poder controlar su fortuna en caso de que muriera antes de recibir la herencia.

El abogado pidió ayer que se le condenara por el asesinato de su suegra, pero que se le exculpara por el del chófer.

Janowski aparece como supuesto cerebro de una trama por la que otras nueve personas se han sentado en el banquillo desde el pasado 17 de septiembre en el Tribunal de Aix en Provence, en el sur de Francia, cuyo veredicto se espera hoy.

Junto a él se encuentran su entrenador deportivo, Pascal Dauriac, acusado de ser uno de los intermediarios, y, entre otros, los dos supuestos autores materiales del crimen, ambos procedentes de las islas Comores.