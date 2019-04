Se estanca la negociación sobre el “brexit” entre el Gobierno y la oposición

En esta foto de archivo del 25 de marzo de 2019, una activista contra el Brexit muestra su apoyo a Europa ondeando una bandera de la Unión Europea frente al Parlamento en Londres. Se espera que Gran Bretaña abandone la UE el 12 de abril sin un acuerdo Brexit vigente, a menos que se alcance un plan o que la UE otorgue una extensión. AP

La negociación para diseñar un acuerdo del “brexit” que cuente con el respaldo de la oposición laborista en el Reino Unido ha quedado estancada, entre reproches a la primera ministra, la conservadora Theresa May, por no aceptar cambios en su plan.

El Gobierno insiste en que afronta el diálogo sin líneas rojas y con la “mente abierta”, pero los laboristas aseguran que May no está dispuesta a ofrecer un “compromiso real” y han avanzado que no hay programadas nuevas reuniones por ahora.