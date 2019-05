¿Cuál es la mejor forma de extraer al diablo del cuerpo? Más de 200 religiosos lo debaten en Roma

Pastor en La Habana asegura expulsar demonios, sanar enfermos El pastor habanero Adrián Pose lidera Casa de Gloria, un movimiento protestante que no pertenece a ninguna denominación cristiana en particular. Up Next × SHARE COPY LINK El pastor habanero Adrián Pose lidera Casa de Gloria, un movimiento protestante que no pertenece a ninguna denominación cristiana en particular.

Doscientos cincuenta clérigos de las iglesias católica, anglicana, luterana, griega ortodoxa y pentecostal intercambian por primera vez consejos sobre cómo extraer a un espíritu maligno que se ha apoderado del cuerpo de una persona y asisten a clases de exorcismo en una universidad de Italia.

El entrenamiento, que durará toda la semana, se lleva a cabo en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una universidad vinculada al Vaticano, en Roma.

En el evento se imparten clases como “Ángeles y demonios en la Sagrada Escritura”, “Los orígenes históricos del rito del exorcismo” y “La simbología de los rituales ocultos y satánicos” .

La Iglesia católica está más asociada con el exorcismo y cree que el poder del diablo está creciendo debido a la disminución de la importancia de la religión en la vida de las personas. A pesar de esto, el evento ha unido a clérigos de diversas iglesias.

El padre Pedro Barrajon, de 61 años, quien es uno de los organizadores, dijo al Daily Telegraph: “esta es la primera vez que se reúnen diferentes denominaciones para comparar sus experiencias sobre el exorcismo”.

“La idea es ayudarse mutuamente, establecer mejores prácticas si así lo desea. La Iglesia católica está más asociada con los exorcismos debido a películas como The Exorcist y The Rite, pero no somos la única iglesia que los realiza”, informó.

La conferencia en Roma se ha celebrado anualmente durante los últimos 14 años y quienes asisten creen en la presencia del demonio en las personas.

La Iglesia católica admite que la mayoría de los que afirman estar poseídos son en realidad enfermos mentales pero dicen que algunos casos son genuinos.