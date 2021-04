Enorme volcán en San Vicente y las Granadinas entra en erupción, miles evacuados

Un enorme volcán entró en erupción en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas, según informaron las autoridades el viernes. Es la primera vez que estalla desde 1979.

El Centro de Investigación Sísmica de la University of the West Indies (UWI) confirmó que la erupción comenzó a las 8:41 a.m., compartiendo una fotografía que muestra una gran columna de humo sobre el volcán.

La amenaza de la erupción del volcán obligó a evacuar a miles de residentes después de que el jueves se declarara una “alerta roja” en la nación isleña del este del Caribe.

La alerta roja significaba que una “erupción explosiva” del volcán La Soufrière era inminente, explicó Michelle Forbes, jefa de la Organización Nacional de Manejo de Emergencias (NEMO) del país, mientras anunciaba que todos los refugios de emergencia habían sido habilitados.

Las comunidades situadas en la zona roja y más cercanas al volcán recibieron la orden de iniciar inmediatamente la auto-evacuación. Aproximadamente entre 6,000 y 7,000 personas dispersas en una docena de distritos de San Vicente se han visto afectadas por la orden de evacuación, que también incluye la evacuación por mar.

La NEMO aconsejó que las zonas seguras de las islas son las que van de North Union a Kingstown en el lado Windward de la isla y de Barouallie a Kingstown en el lado Leeward y las islas Granadinas.

“Tengan calma. No entren en pánico”, advirtió el primer ministro Ralph Gonsalves durante una conferencia de prensa. “Sean ordenados. Sean disciplinados. Con la gracia de Dios, saldremos de esto muy bien”.

Gonsalves anunció que los países caribeños vecinos habían acordado acoger a los evacuados y que cruceros de Carnival Cruise Lines y Royal Caribbean estaban en ruta hacia las islas para ayudar en las evacuaciones.

La alerta roja fue provocada por una serie de seis bandas separadas de temblores volcánicos observados a lo largo del día jueves a partir de las 3 a.m. por los científicos del Centro de Investigación Sísmica de la University of the West Indies, con sede en el Observatorio Belmont de San Vicente.

El equipo científico de la Centro de Investigación Sísmica de la UWI, que ha estado monitoreando el volcán y asesorando al gobierno, también observó nubes de vapor, y la ventilación de ceniza del observatorio durante el episodio de temblor, reveló la UWI en un comunicado.

“Este nuevo tipo de evento sísmico no se había observado desde el comienzo de la erupción en diciembre de 2020”, agregó la UWI. “Este tipo de señal sísmica se asocia generalmente con el movimiento de magma y fluidos cerca de la superficie”.

El geólogo de la UWI y líder del equipo científico, Richard Robertson, declaró el jueves que los científicos no podían prometer que no pasaría nada en las siguientes 24 a 48 horas.

“No nos sorprendería que hubiera explosiones en el volcán durante ese lapso”, comentó el jueves.

En su página de Twitter, la NEMO publicó que el nuevo domo había alcanzado ahora la altura del cráter en el lado Leeward.

“Los residentes podrán ver ahora el aspecto brillante/fuego del domo a medida que oscurece y se hace de noche”, tuiteó la agencia.

La catástrofe natural pendiente en San Vicente ha movilizado a la comunidad caribeña en general, así como a la industria privada. La Caribbean Disaster Emergency Management Agency está trabajando con la NEMO y los líderes de la Organization of Eastern Caribbean States (OECS), que consiste en naciones insulares de la región que comparten una moneda común, se han ofrecido a acoger a los evacuados aunque no tengan pasaporte.

“Los países de la OECS, si van a ellos, solo necesitan una identificación”, dijo Gonsalves. “Esta es una situación de emergencia y todo el mundo lo entiende”.

Gonsalves añadió que, aunque no tenía los detalles sobre la oferta de asistencia de Carnival Cruise Lines, “Royal Caribbean anunció que estaría disponible durante un corto lapso para mantener a bordo a las personas que han sido evacuadas”.

Aunque no tienen todos los miembros de la tripulación necesarios para acoger a 1,500 personas a bordo de cada uno de los dos barcos, Royal Caribbean podrá albergar a varios cientos en cada barco, agregó Gonsalves.

Gonsalves, que también activó los refugios gestionados por el gobierno, advirtió a los residentes de St. Vincent que el país –y el Caribe– sigue en medio de la pandemia mundial de COVID-19. Se recordó a los residentes que no solo deben andar con sus mascarillas, sino que se les comentó que los cruceros exigirán que todos se vacunen antes de poder subir a bordo.

“Les recomendamos encarecidamente que se vacunen por su propia salud y por la de las demás personas que se encuentran en los refugios. No queremos que se produzca un brote de COVID en los refugios”, señaló.

“No quiero que cunda el pánico, eso es lo peor que se puede hacer”, dijo Gonsalves.