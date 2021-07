Una pitón muerde en lo genitales a un hombre que estaba sentado en el inodoro

Leer más

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que de gobernar Florida no hubiera permitido la demolición del edificio colapsado en Miami-Dade cuando todavía hay más de 120 personas desaparecidas.

“Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120 y ayer se dinamita el edificio? ¿Que no se pudo a esperar a hacer todo?”, opinó el mandatario desde Palacio Nacional.