La burocracia es causa de pobreza y estrés

El presidente argentino Mauricio Macri y su esposa, la primera dama Juliana Awada, el 27 de marzo en Córdoba, Argentina. AFP/Getty Images

La pomposa “II Conferencia de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA + 40)” se realizó hace un par de semanas en Buenos Aires, con la participación del secretario general de la ONU y los representantes de 193 países, más de 1,000 personas entre delegaciones gubernamentales y civiles. Mucho dinero de los contribuyentes para nada, solo para que los burócratas puedan pasársela bien.

Para el canciller argentino, fue “una oportunidad... para reforzar la interconexión entre las naciones”. Nos toma el pelo, definitivamente nos toma el pelo.

A ver. Para interconectar más a los pueblos lo único necesario es que estos burócratas, en lugar de gastar el dinero de sus empobrecidos ciudadanos, vuelvan a sus países y abran sus fronteras sin más trámite.

Pero el presidente argentino Mauricio Macri no se conformó con solo inaugurar esta conferencia de alto contenido de burócratas, sino que viajó a Chile para participar en la creación del Prosur, más burocracia. La pulseada ideológica regional entre gobiernos de izquierda y de derecha tiene un nuevo round donde los verdaderos noqueados serán los ciudadanos, que deberán pagar más impuestos para estos burócratas.

Los retazos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que defienden Nicolás Maduro y Evo Morales, entre otros, se enfrentarán con Sebastián Piñeira de Chile, Jair Bolsonaro de Brasil, Macri, Mario Abdo Benítez de Paraguay e Iván Duque de Colombia, que avalan la creación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), más burocracia multilateral.

“Unasur murió, y el Prosur es un foro para evitar que lleguemos ser Venezuela”, dijo Bolsonaro, que se inclinó hacia este nuevo organismo después de su visita a Estados Unidos donde dejó muy firme la alianza estratégica entre Washington y Brasilia.

En fin, entre las muchas lindezas que producen las trabas que estos burócratas imponen, Christina Goldbaum cuenta, en un artículo del New York Times, que el hacendado Mike McMahon teme que, si a uno de sus trabajadores sin documentos le ponen una infracción de tránsito, podría provocar una auditoria migratoria a toda su granja. Y si su fuerza de trabajo sin papeles desaparece, no tiene manera de reemplazarlos.

“Me mantiene despierto por la noche”, dijo McMahon, propietario de una granja láctea al norte del estado de Nueva York, donde esta industria sobrevive gracias a los indocumentados. La agricultura aporta unos $37,000 millones a la economía de este estado y ocupa a unas 200,000 personas. “Actualmente vas a trabajar y no sabes si regresarás para estar de nuevo con tu familia”, dijo un inmigrante mexicano.

Por cierto, los burócratas son presa fácil de la corrupción, porque al tener en sus manos el poder discrecional de decidir sobre la vida y fortuna de otros ciudadanos, muchas veces son tentados y terminan “negociando” con los potenciales perjudicados.

Así las cosas, no llama la atención que el ex presidente brasileño Michel Temer haya sido detenido —y luego liberado— en el marco de la Operación Lava Jato, por delitos de corrupción. Irónicamente, había accedido a la presidencia tras el impeachment (juicio político) a la ex presidenta Dilma Rousseff, cuyo gobierno batió récords de acusaciones por corrupción, en tanto que su mentor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está en la cárcel desde el año pasado.

Y sigue la larga lista de políticos presos, pero aun así lo que sí que llama la atención es que no haya muchos más detenidos en todo el mundo, dadas las circunstancias.