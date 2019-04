Si hubo exoneración, entonces divulguen el informe Mueller

Activistas con pancartas que dicen “¿Qué están escondiendo?” y “Publiquen el informe”, protestan para exigir que divulguen el reporte del fiscal especial Robert Mueller, el jueves en Nueva York. Getty Images

El diario The New York Times publicó un reporte el pasado miércoles en el que varios investigadores del equipo del fiscal especial Robert Mueller, dicen no estar de acuerdo con el miniresumen público que el secretario de Justicia, William Barr, envió al Congreso, a los dos días de haber recibido el informe de la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña del 2016.

Según los investigadores, Barr no hizo una descripción adecuada sobre los hallazgos de sus pesquisas. Además, dicen que estas son mucho más dañinas para el presidente Donald Trump que lo que indica Barr.

Es la primera muestra de un desacuerdo entre el equipo encargado de investigar la actuación de Trump durante la elección, en los días que culminaron con el despido del ex director del FBI James Comey, y en su comportamiento a este respecto durante los primeros dos años de su presidencia, y el secretario de Justicia y sus comentarios sobre el presidente.

Al otro día Trump no dudó en tuitear acusando al diario que publicó el reportaje de sacar noticias falsas y diciendo que los demócratas son culpables del “peor acoso presidencial de la historia de este país”. Durante todo el día hubo personas que hablaron a favor y en contra de la información publicada.

El equipo de investigadores que acompañó al fiscal especial Robert Mueller mostró una disciplina de monje durante los dos años que duró la investigación. En todo ese tiempo no hubo una sola filtración a la prensa. Las pocas veces que se pronunciaron lo hicieron a través de su portavoz, de una forma concisa y directa, sin una sola sílaba de más. Tienen que estar muy consternados para hablar ahora.

Pero la cuestión de fondo, de todas formas, es que todo esto tiene una solución demasiado sencilla. Una solución que además no se entiende cómo no lleva a cabo el fiscal, o se la exige el presidente al fiscal, cuando, según ellos mismos, el informe exonera completamente a Trump y sus amigos: entregarlo en su totalidad al Congreso (en el que hay demócratas y republicanos) y a los estadounidenses.

¿No sería esa la forma más sencilla de acabar de una vez y para siempre con todas las especulaciones?

Pero resulta que el fiscal tiene que “editar” el informe que entregará a mediados de abril, dijo, al Congreso, porque contiene una información ultrasecreta, que no pueden ver los congresistas. Que yo sepa, más derecho tienen a acceder a los secretos del país, aquellos a los que el pueblo empoderó con su voto para que manejen la información y tomen decisiones, que un fiscal nominado a dedo por el presidente.

No sé cuántas estocadas piensan darle a esta democracia, ni cuántas más va a resistir. Pero que una investigación de dos años sobre la más grave intromisión de una nación extranjera en los asuntos internos de EEUU solo merezca cuatro hojitas del fiscal diciendo su opinión, o un informe editado para los líderes por los que votaron miles, cientos de miles o millones, parece más una cosa de país tercermundista, que de la democracia más antigua del planeta, que además resulta ser su mayor superpotencia.

Divulguen el informe de Mueller. Si todo fue una cacería de brujas, como lo ha repetido una y mil veces el presidente, ¿qué más forma de demostrarlo que enseñándonos a todos la prueba?

Divulguen el informe de Mueller.

La gente merece respeto. Esto es Estados Unidos, y que yo sepa aquí los protagonistas son Donald, William, Robert, y no Nicolás, Diosdado o Fidel.

Divulguen el informe de Mueller.