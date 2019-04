Se consolida el legado de excelencia de MDC

Eduardo J. Padrón, presidente de Miami Dade College, en una imagen de archivo del 6 de septiembre de 2017. rkoltun@miamiherald.com

Mis padres me inculcaron extraordinarios valores personales y profesionales. Me enseñaron que a través del trabajo arduo y sobre todo la educación, nada es imposible. Me aconsejaron que me dedicara a una profesión por la cual sintiera apego en todos los sentidos y me llenara de satisfacción. Y así lo hice.

Como he contado en varias ocasiones, mis primeras aspiraciones profesionales tenían relación con la economía. Sin embargo, hubo un giro a la educación, algo que cada día agradezco más. Por más de medio siglo he estado involucrado con la única institución que me abrió las puertas para cursar mis estudios universitarios. Y he convertido mi misión en trabajar por un sistema educativo de alta calidad y asequible para todos.

Traigo esto a colación, porque quiero compartir con ustedes que recientemente Miami Dade College fue distinguido con el prestigioso y codiciado Premio Aspen de Excelencia Académica 2019, el principal reconocimiento nacional al rendimiento y logros de colleges estatales de la nación.

El premio Aspen es un homenaje a los colleges con logros excepcionales en cuatro aspectos principales: aprendizaje del estudiante; obtención de certificado y diploma universitario; empleo y niveles salariales después de la graduación; y finalmente acceso y éxito de los estudiantes pertenecientes a minorías y familias de bajos ingresos.

En todas estas áreas, Miami Dade College se encuentra a la vanguardia. Se que a veces sueno repetitivo mis queridos lectores, pero no hay duda de que en nuestra institución lo que sobra son estudiantes con talento y deseos de superación. Y es algo de lo cual he sido testigo por más de cinco décadas.

Tal es así, ayer también celebramos el décimo séptimo aniversario de la ceremonia de premiación del Salón de la Fama de Ex Alumnos del Miami Dade College. Y me complace anunciar que 13 nuevos líderes se integraron a nuestro Salón de la Fama.

Este es el evento principal de recaudación de fondos de la Fundación Miami Dade College, cuyo propósito es facilitar becas para los estudiantes que conformarán una nueva y futura generación. Los miembros del Salón de Fama son distinguidos por sus logros profesionales e impacto en la comunidad.

Los 13 nuevos homenajeados son Joseph “Pepe” Badía; Desmond Meade; Dr. Claudio L. Miro; Dr. David K. Moore; Maximo “Max” Fajardo; Esteban E. Formoso; Lori A. Hadley Davis; Boris Sanchez; Dr. James Jackson Hutson, Jr., M.D.; Dr. Angie McAllister; Dr. Frances Civilette Downs; Jenny Lee Molina; y Alexander E. Rolle, Jr.

Los nuevos miembros del Salón de la Fama de Ex Alumnos del MDC formarán parte de una prestigiosa lista que incluye al actor Andy García; Emilio Estefan, empresario de la industria musical; Nilo Cruz, dramaturgo ganador del premio Pulitzer; Nat Moore, ex receptor de los Miami Dolphins; Manny Medina, empresario y fundador de eMerge AMERICAS; la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen; Mike Piazza, ex receptor de las Grandes Ligas; la fiscal estatal de Miami-Dade, Kathy Fernandez Rundle; Micky Arison, presidente de Carnival Corp., y propietario de los Miami Heat; Carlos Migoya, presidente y director ejecutivo de Jackson Health System y actual miembro de la Junta de Fideicomisarios del MDC, sólo por mencionar algunos. Todos los agasajados tienen algo en común, la dedicación y fuerza de voluntad para alcanzar sus metas.

Como repito una y otra vez, “la oportunidad cambia todo”, y soy fiel creyente que la puerta del éxito siempre estará abierta para todos aquellos que trabajen arduamente por lograr sus sueños, así como me lo inculcaron mis padres.