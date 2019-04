‘El Día de Colombia’, un momento para celebrar la unidad en Florida

La senadora estatal Annette Taddeo celebra el “Colombia Day” (Día de Colombia) en el Capitolio de Tallahassee, acompañado de invitados especiales y otros legisladores.

Ser colombiano en el exterior durante los años 90 no fue nada fácil. De niña, un americano hasta me preguntó durante una excursión si yo llevaba droga conmigo. Colombia era asociada automáticamente con el narcotráfico, la guerra, la violencia y el terrorismo.

Hoy, Colombia se ha convertido en un país pujante. Cartagena, mi ciudad, por ejemplo, es un destino turístico de clase mundial, y el país, que todavía está lejos de salir de problemas graves como la desigualdad económica, ya no es el Estado fallido en el que se convirtió por décadas.

En el pasado, Fashion Week en Miami ha rendido homenaje a Colombia por sus talentosos diseñadores y creadores de moda, y en muchos otros ámbitos e industrias la nación ha seguido sobresaliendo.

Ni hablar de que es el país que más inmigrantes venezolanos está recibiendo, y no les ha cerrado las puertas a sus vecinos ni un segundo. Colombia recibe a los venezolanos en los hospitales y les ofrece atención médica a los niños que nacen de madres venezolanas que no encuentran buena sanidad en su país natal. También les da empleo y refugio a muchos otros que llegan con la esperanza de un mejor futuro para ellos y sus familias.

Este pasado 25 de abril se instituyó en el Capitolio de la Florida “El Día de Colombia”, y en los plenos del Senado y la Cámara Baja la senadora Annette Tadeo y la representante Cindy Polo (ambas de origen colombiano) narraron tanto sus experiencias, como el propósito de lograr la unidad en nuestra comunidad en el exterior. Los colombianos somos una fuerza electoral muy importante, como me explicaba Evelyn Pérez-Verdía, una consultora de política senior de la firma ICR, ya que es la segunda nacionalidad inmigrante más numerosa en el sur del estado, después de la cubana, y la cuarta en toda la Florida.

Hablando con varios colombianos que asistieron a Tallahassee para dialogar con los representantes estatales —para hacer sentir sus voces en la capital estatal— me contaban que uno de los temas claves para nuestra comunidad es terminar de cambiar la percepción de que Colombia continúa siendo el principal causante de las desgracias relacionadas a las drogas en el mundo.

El presidente Donald Trump, a mi criterio erróneamente, aseguró recientemente que el presidente Iván Duque no está haciendo nada para impedir que la droga salga de Colombia y entre a Estados Unidos, a pesar de que el mandatario colombiano es “un buen tipo”. Trump hizo estos comentarios tan solo unos días después de haberlo recibido en la Casa Blanca con bombos y platillos junto a su esposa para hablar de la crisis venezolana.

Lo que no dijo el Presidente Trump, o quizás no lo sabía, fue que los cultivos ilícitos de droga se reactivaron bajo la gestión del gobierno que precedió a Duque. Además, el trabajo contra las drogas debe ser colectivo, pues no es un problema solo de Colombia, Bolivia, México, Venezuela, y del mismo Estados Unidos, que es el mayor consumidor de estupefacientes del mundo.

El Día de Colombia en Tallahassee, además, coincidió con la tristeza generada para muchos por el voto favorable de la Cámara Baja a una legislación contra las ciudades santuario (que no existen) en Florida y que en la práctica complicaría la vida a los inmigrantes.

Recuerdo cuando los colombianos huían del país a raíz de la guerra y pedían asilo político en Estados Unidos, y este, como la nación incluyente que es, les dio la residencia permanente por esa vía a miles de personas. Duele que hoy día no esté ofreciendo el mismo trato a otras nacionalidades.

Felicito a la senadora Annette Taddeo por organizar un evento tan importante para impulsar la unidad de la comunidad. Con todos los mensajes antiinmigrantes que estamos viendo en la actualidad en un país, curiosamente construido por inmigrantes, en la Florida también necesitaremos “el Día de los Latinoamericanos”, porque en realidad no somos tan diferentes, aunque a veces entre las distintas nacionalidades hispanas la solidaridad es un bien escaso.