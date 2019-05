‘Dogman’: el otro cine de arte

“Dogman”, dirigida por Marcello Fonte, fue la selección para representar a Italia en los premios Oscar en el 2019. Imagen tomada de YouTube. YouTube: Magnolia Pictures & Magnet Releasing

Tengo amigos retirados felices en la campiña americana, que suele ser muy distinta en cada lugar. Como son cinéfilos les pregunto sobre las novedades que hayan disfrutado y me asombra constatar que el llamado cine de arte se demora en llegar a esos predios donde a veces ni cuentan con las salas especializadas de exhibición que requieren.

Siempre me digo: yo no podría vivir en un lugar así, no obstante la conexión cinematográfica insospechada que proporciona la gigantesca oferta de las numerosas plataformas de streaming, donde disfrutamos las delicias del cine en el hogar.

En Miami ocurre una sana competencia entre las dos principales salas de arte cinematográfico: el Teatro Tower, del Miami Dade College, donde se presenta una programación que depende mucho del Festival Internacional de Cine de Miami y de Nicolás Calzada, quien gestiona no pocas de las películas que se exhiben. Calzada, por cierto, ha incursionado como realizador en el séptimo arte.

El otro sitio, por supuesto, es Coral Gables Art Cinema, donde la programación es curada con esmero por Nat Chediak, fundador del Festival Internacional de Cine de Miami y de la otrora Cinemateca de Coral Gables, galardonado productor musical y conocedor, como pocos, del cine mundial.

Hay otros lugares donde se muestra la buena cinematografía en la ciudad, pero las salas mencionadas anteriormente resumen, de cierta manera, los santuarios a donde concurren los cinéfilos de raza.

Piensen, por un momento, que una parte de la filmografía europea, latinoamericana y asiática, entre otras, no encuentra cabida en los sitios de distribución comercial, donde superhéroes y otras levedades, hacen las delicias de niños, jóvenes y adultos.

En estos bloques inamovibles, suele filtrarse alguno que otro filme de valía en términos estéticos y argumentales en lo que llega la temporada de otoño, donde todo lo que vale y brilla ya pasó por los más prestigiosos festivales internacionales y, el propio Hollywood, deja atrás su lucrativo infantilismo para dar paso a las películas con pretensiones, listas para ser nominadas a los ansiados premios Oscar.

En el ínterin, están los cines de arte y las plataformas de streaming, donde Netflix sigue a la cabeza, por su atinado servicio y amplia selección, con filmes subtitulados en los más conocidos idiomas del mundo; seguido por Amazón donde, curiosamente, no le dan importancia a esa globalización lingüística, tan necesaria.

Con cada vez más frecuencia, en el Teatro Tower se reponen las películas que tuvieron éxito, tanto en el Festival de Cine que se celebra cada año por el mes de marzo, como aquellas que fueron parte del encuentro que lo antecede en otoño, el festival GEMS.

De tal modo, desde este viernes, la sala de La Pequeña Habana hace honores al director italiano Matteo Garrone, que en el año 2008 dejara a todos los comentaristas deslumbrados con su filme Gomorra, sobre la mafia napolitana, sin la edulcoración de otras obras que han tratado el tema.

Dogman es su más reciente película, fue la selección para representar a Italia en los premios Oscar en el 2019 y Marcello Fonte, quien la protagoniza, ganó el premio al mejor actor en Cannes el año pasado.

Los amantes del gran cine italiano no se la deben perder. Echa mano del neorrealismo cuando le hace falta, pero también de cierta alucinación para presentar a Marcello, peluquero de perros y traficante de drogas, rayano en la idiotez, acosado por el abusador del barrio, un enloquecido y violento ex boxeador.

Marcello es hasta buen padre pero confía y se enreda en un plan malévolo del bully por el cual irá a prisión y será despreciado por sus congéneres.

La venganza, casi épica, es un capítulo memorable.

“Dogman”, desde este viernes 10 de mayo en el Teatro Tower de La Pequeña Habana.

Siga a Alejandro Ríos en Twitter: @alejandroriostv.