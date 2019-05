Padres preocupados por el peso de las mochilas escolares de sus hijos

Los expertos critican la sobrecarga en las mochilas de los escolares. Y la solución no son las mochilas de ruedas. Getty Images/iStockphoto

A pocas semanas de haber culminado el curso escolar, mi hijo de 10 años se quejó de un dolor de espalda y todo parece indicar que el peso de su mochila escolar lo está afectando. Entre libros, útiles, cuadernos, carpetas, chaqueta para lluvias y cualquier otra necesidad escolar –desde una merienda hasta toallitas antisépticas– la mochila infantil puede llegar a pesar entre 15 y 20 libras.

El niño me explicó que no puede dejar los libros que no utiliza en la escuela porque en algunos casos cambian de aulas y los pupitres los usan otros alumnos. También me dijo que no está permitido en su escuela usar mochilas con ruedas, y que tampoco hay casilleros disponibles. Este es el caso de muchas otras escuelas en el Sistema Escolar de Miami-Dade.

Mi hijo es alto y atlético para su edad, y si le pesa la mochila sin dudas habrá niños que la estén pasando peor debido al peso excesivo.

Al abordar el tema con otros padres me va quedando claro que el problema, aunque varía entre las diferentes escuelas, está bien arraigado. Todo apunta a una práctica que de una u otra forma le permite al sistema escolar público cumplir con los requerimientos académicos, en circunstancias en que debido a la falta de infraestructura adecuada para absorber la cantidad de estudiantes, muchos están obligados a llevar sus útiles a casa diariamente.

La Asociación de Terapia Ocupacional de Estados Unidos establece que las mochilas deberían pesar menos del 10 por ciento del peso de un niño, pero desafortunadamente esa proporción casi nunca se cumple, sobre todo entre los mayores que ya tienen más tarea.

Esta asociación, presente en los distritos escolares de Estados Unidos con profesionales, asegura que los dolores de espalda causados por las pesadas mochilas pueden limitar a los niños y durar hasta la adultez, además de provocar dolores de cabeza y otras complicaciones de salud.

Hablando con más padres de familia me enteré también de que la razón por la que muchas escuelas no permiten mochilas con ruedas es debido a la falta de espacio para guardarlas. Ello provoca que en ciertos casos queden en el piso y obstruyan el camino dentro de las aulas.

El problema es muy grave. En la página web del Sistema Escolar de Miami-Dade están publicadas las guías para que una mochila sea eficiente: que sea acolchonada, tengan ruedas en el caso de las escuelas que solo tengan aulas en un primer piso, que debe quedar ligera tras guardar los útiles, que los niños puedan agacharse cuando las cargan doblando las rodillas, y que además aprendan a hacer ejercicios de estiramiento cuando las usan (¿en serio?).

En ningún lugar dice cuál es la responsabilidad de la escuela al determinar que los niños carguen todos los libros. Y en ningún lugar dice cuál es la responsabilidad de los fondos que el Estado debe asignar para que esas medidas establecidas por la Asociación de Quiroprácticos de Estados Unidos se cumplan. Según la pagina de Miami-Dade, la mochila debe pesar hasta un 15 por ciento del peso del niño.

Entiendo la presión que tienen los maestros y los directivos de los planteles para cumplir el programa académico, trabajar con libros que en algunos casos son pesados o viejos y no tener acceso a computadoras o tabletas para que todos los niños puedan tener libros electrónicos y ahorrar así espacio y peso. De esta forma se evitaría la necesidad de casilleros, de espacios o aulas más grandes. Recordemos que algunas escuelas públicas ya sufren de sobrepoblación.

Y aun así, la Legislatura de la Florida ha aprobado una medida, impulsada por el representante republicano de Hialeah Bryan Ávila, para que eleven los impuestos a la propiedad y así recaudar más fondos para escuelas, pero ojo, no las públicas, que son las más afectadas por la falta de recursos, sino también las chárter operadas privadamente con ánimo de lucro. La verdad es que el mundo escolar esta al revés en este estado.