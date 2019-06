Las 9 cosas buenas de Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con un excelente sistema de autopistas y carreteras. Getty Images

Algunos elementos inescrupulosos se han dado a la tarea de criticar a periodistas porque “siempre publican artículos atacando a la gran nación americana”.

Lo que realmente ocurre es que los periódicos se han conocido tradicionalmente como el Cuarto Poder ya que han sido los encargados de velar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. En ese sentido los periodistas se han caracterizado por destapar innumerables irregularidades en el acontecer de la vida estadounidense.

Para algunos, pareciera que destacando siempre los aspectos negativos con la finalidad de impactar en la noticia, los periodistas se olvidan de los aspectos positivos que indudablemente también existen. Sucede que con el transcurrir del tiempo nos acostumbramos a las cosas buenas, y como son normales, no le prestamos la atención que merecen. Y desde luego, no son una noticia llamativa porque no ha sucedido algo extravagante que llame la atención.

Sin embargo, si comparamos esas cosas normales con otros países, vemos que realmente son extraordinarias y muchos quisieran poder disfrutarlas en sus naciones. Como ejemplo podemos enumerar nueve cosas que son excelentes en Estados Unidos.

1. Las autopistas y carreteras: Normalmente son amplias, sin baches y con buena señalización. En la gran mayoría de los países del tercer mundo circular por estas vías es una verdadera odisea.

2. La facilidad de adquirir un automóvil: EEUU es el país de los carros. Cualquier recién llegado puede obtener un transportation fácilmente. Incluso, a veces hasta un vecino te lo regala o vende en $200. En otros países muchas veces poseer un auto propio es muy costoso.

3. La posibilidad de ingresar a las mejores universidades: Esto es rigurosamente cierto si tienes buenas calificaciones, y sobre todo, si eres buen deportista. En los países subdesarrollados muchos “cerebros” y brillantes atletas se pierden simplemente porque no tienen esta oportunidad.

4. La disponibilidad de locales comerciales: Estados Unidos es el país de la competencia y en ese sentido es común observar en muchas ciudades la abundancia en la oferta de rentas comerciales. Si bien es cierto que de cada cinco negocios nuevos, cuatro quiebran en los dos primeros años, al menos existe esta facilidad para los emprendedores. En otros países estas rentas son mas escasas y la puja por ellas eleva su precio, a la vez que las “mordidas” pagadas a funcionarios corruptos para obtener un sinfín de permisología, son cada vez mayores.

5. El funcionamiento de las instituciones: En Estados Unidos funcionan las instituciones y compiten en eficiencia tanto la pública como la privada. También existe el estado de derecho y el ciudadano es respetado. En otras naciones se hacen interminables líneas de espera para ser atendidos, muchas veces en forma grosera. Muchos se quejan y protestan inútilmente de abuso policial, falta de energía eléctrica, escasez de agua potable o costo del combustible.

6. La variedad de entretenimientos: En EEUU son tantas las atracciones que en ocasiones es difícil escoger una. Estados Unidos es la cuna del cine mundial (Hollywood), la cuna del juego (Las Vegas), la cuna de muchos deportes (béisbol, baloncesto, hipódromos, etc.). En otros países increíblemente son contados los lugares de entretenimiento donde el público pueda acudir.

7. La diversidad de culturas: Estados Unidos es una amalgama de diferentes nacionalidades y religiones. Puedes encontrar a un venezolano tomando un ajiaco cubano, un suizo probando un tamal o un inglés degustando una fabada. También puedes ver compartiendo a irlandeses católicos con protestantes, judíos con palestinos, croatas con serbios, etc. En otras naciones es difícil ver una mezcla de culturas tan arraigada, algo que evidentemente es un valioso aporte demográfico para cualquier país.

8. La oportunidad de enriquecimiento: EEUU es el país que más millonarios genera cada año. Según un estudio publicado por Bloomberg en 2016, 1,700 millonarios se crean diariamente en Estados Unidos. Solamente en las loterías nacionales y estatales, se generan unos 100 millonarios al día.

9. El acceso automático al crédito: Basta que tengas un ingreso en EEUU para que te lluevan las tarjetas de crédito por correo. Por eso es que en Estados Unidos el estatus de un oficinista o trabajador de almacén equivale a un ejecutivo con experiencia en otros países.

Como vimos previamente, estas son apenas nueve de las mejores cosas que conocemos en Estados Unidos. Todos los países tienen cosas buenas y malas, y desde luego las buenas debemos resaltarlas también, aunque con las malas debemos insistir a fin de enderezarlas.

Eso es lo que ha hecho y hará el periodismo siempre, porque a los efectos, es el Guardián de la Democracia.

Benjamín F. DeYurre es un economista y periodista. Twitter: @DeYURRE.