El éxito vs. el fracaso

El éxito, según Alina Rubi Es importante ser feliz en la vida independientemente si somos exitosos o no. Todos queremos tener éxito y el concepto difiere de persona a persona. Es importante comprender que el camino hacia el éxito en ocasiones tiene en común el fracaso.

Todos queremos tener éxito en la vida pero realmente pocos sabemos que es el éxito ya que el mismo puede ser medido desde distintos puntos de vista, por tanto, no existe una definición única.

Vivimos en un mundo cruel y de rivalidades, un mundo que ha cambiado sorprendentemente y nuestras prioridades son totalmente diferentes a las de nuestros antepasados, un mundo donde el concepto de éxito parece cobijarse en el alcance de triunfos externos y materiales, ser reconocido socialmente y tener una buena posición económica son prácticamente las únicas aspiraciones y valores que casi todos quieren alcanzar.

Se venden más libros acerca de fórmulas para obtener el éxito que de cualquier otro tema. Deberían escribir algunos con ideas de cómo fracasar mejor ya que en el transcurso de la vida nos enfrentamos con más fracasos que éxitos y así aprenderíamos a fracasar de forma que el fracaso no nos destruya.

No hay pecado en todo lo antes mencionado, no quiero sonar como enemiga del éxito, yo lo busco en todo lo que hago, pero no es prudente dejarse engañar y sería aconsejable reflexionar acerca de nuestras motivaciones apartándonos de las influencias externas que nos distraen y auto examinarnos, porque es importante sentirnos bien con nosotros mismos sin necesitar la aprobación de los demás. Deberíamos darle un poco de valor a nuestro presente, estar agradecidos por él y no enfocarnos tanto en el futuro, porque amanecer vivo cada día ya constituye un éxito.

Cuando la forma en que nos sentimos interiormente está en sintonía con el exterior, cuando no necesitamos consenso externo, el éxito siempre será imperecedero. Deleitándonos en las cosas sencillas, como la entrega que ponemos al manifestar nuestros potenciales, nos permitirá disfrutar mucho más nuestro día a día.

La búsqueda del éxito no debe ser la prioridad, ya que es el resultado natural de nuestro esfuerzo personal, que germina y se edifica desde nosotros mismos. Debemos incorporar la espiritualidad a la búsqueda del éxito ya que ser exitoso enseña de qué viviremos, pero ser espiritual muestra como viviremos.

El éxito es un camino que está lleno de momentos agradables y fracasos, la clave está en cómo interpretas esos errores y la tolerancia que desarrollas hacia ellos para que puedas obtener beneficios. Para mí el fracaso es la clave del éxito, porque si nunca fracasáramos nunca aprenderíamos a lidiar con la adversidad; el fracaso es un maestro duro e implacable, en ocasiones nos pone pruebas rigurosas, pero mirando hacia atrás todos los grandes inventores y genios fracasaron antes de triunfar, por tanto el fracaso es la antesala de la grandeza. Aunque existen situaciones donde el fracaso no es el camino al éxito sino el punto final de un proyecto o idea.

Debemos ser capaces de desarrollar la felicidad independientemente de si somos exitosos o no, vivir con alegría, no hacer lo que el resto perciba que es bueno para nosotros y esta forma lograremos una vida no solo íntegra sino satisfactoria. Recordemos esta frase de Winston Churchill: “El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”.