El resentimiento en la empresa

El resentimiento es una emoción compleja que perdura en el tiempo. Está compuesto de ira, decepción, dolor, sorpresa, frustración y se produce cuando alguien no se comporta según nuestras expectativas. Es importante ponerle solución cuanto antes.

No es raro que en una empresa se produzcan situaciones que generan resentimiento: cualquier injusticia puede ser la causa. Los líderes empresariales deben estar atentos para no provocar esta emoción tan destructiva para los individuos y las corporaciones. Somos personas antes que equipos; por eso, atajar el resentimiento personal es la única forma de avanzar en grupo.

Si en una corporación hay personas que no se dirigen la palabra, si se establecen bandos, si se cuchichea o se habla a las espaldas, si todos callan y se resignan ante el jefe, el funcionamiento del equipo será nefasto y habrá sufrimiento individual. El resentimiento mina la confianza y es una rémora para la productividad.

A menudo, en en el programa la Escuela de Emociones, veo a gente que sufre por motivos laborales. Un jefe injusto, un compañero hiriente, un logro no reconocido, son situaciones que provocan una sensación de rabia permanente, un rencor que, si no se ataja, se enquista.

Los líderes deben entrenarse para evitar situaciones que puedan causar resentimiento en sus colaboradores, y también para solucionar a tiempo las emociones negativas que minan la cohesión del equipo.

El resentimiento se da en todos los ámbitos de la vida y hay que trabajar para liberarlo:

Reconocer. Analizar la emoción, saber qué sentimos y por qué, qué esperábamos, qué fue lo que nos decepcionó, hasta qué punto estamos afectados y qué vamos a hacer para solucionarlo. Hay que aceptar que no es posible cambiar lo ocurrido y que no tiene sentido dar vueltas a lo que deberíamos haber respondido y no dijimos. Eso ya pasó. Ahora toca asumir la situación y saber que no desaparecerá de un día para otro.

Empatizar. Ponernos en el lugar de quien nos ha dañado, no implica justificarle, sino entender qué le ha llevado a actuar así. Resulta difícil comprender una decisión corporativa que nos perjudica o acatar una clara injusticia, pero tenemos que pensar qué habríamos hecho si la decisión hubiera estado en nuestras manos. Además, debemos valorar aspectos como la influencia de su situación personal o laboral, de su educación, de su historia.

Comunicar. Lo ideal es hablar con la persona que nos ha causado dolor. Una forma de curar una herida mal cerrada es abrirla, tener una conversación sincera sobre por qué nos sentimos mal y cuáles eran nuestras expectativas; eso ayuda a expresar nuestras emociones dolorosas, algo imprescindible para curarlas. En ocasiones, cuando no es posible conversar con el otro, tal vez podamos escribirle.

Perdonar. Una persona resentida en el ámbito laboral tiene que afrontar cada día la misma situación y relacionarse con quienes le han causado el daño, alimentando su enfado no resuelto, engordando su frustración. Es necesario afrontar el resentimiento para desear el perdón, no ya por el otro sino por nosotros mismos.

