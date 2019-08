Las bajas tasas de interés desordenan la economía global

Agentes en la Bolsa de Nueva York el 8 de noviembre del 2018. AP

“Las malas noticias son aclamadas. Las buenas ponen nerviosos a los inversores. Bienvenido a Wall Street”, escribió Stephen Grocer en The New York Times. En el mercado de valores están invirtiendo quienes no ven otra alternativa, al punto que el fenómeno ha generado un sobrenombre, TINA (“There Is No Alternative”), No Queda Otra Alternativa, que invertir en acciones de EEUU.

Así las acciones suben a pesar de que hay mucho de qué preocuparse, continúa Grocer. El índice S&P 500 a mediados de julio ya había alcanzado un récord, luego de cotizar por encima de 3,000. Y, mientras sigan las malas noticias sobre la ralentización de la economía mundial, los bancos centrales están decididos a mantener las tasas de interés bajas, y así bonos y renta, y plazos, fijos no resultan una buena inversión.

El dinero barato ha transformado el mundo de los prestatarios, ahorradores, banqueros, administradores y jubilados. Según las ideas neo-keynesianas, imperantes en el mundo hoy, las bajas tasas de interés estimulan el crecimiento ya que las empresas y los consumidores pueden obtener fondos a bajo costo.

Entre muchos, en 2018 Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co., dijo que el índice de referencia mundial para tasas a más largo plazo —el rendimiento de un bono del Tesoro a 10 años— podría superar el 5% pero hoy apenas supera el 2%. Las tasas hipotecarias a 30 años son una fracción en EEUU, y las empresas pagan muy poco por los préstamos. Todo ese dinero barato está inflando la economía.

Y la Reserva Federal, que venía incrementando las tasas desde 2015 —entre 2012 y 2015, con bajas tasas, el S&P 500 subió 45%— comienza a recortarlas en estos días después de 10 años. Y lo mismo harían muchos otros. El Banco Central Europeo desde 2016 ha establecido una tasa de referencia de -0.4%.

Así, la deuda global de rendimiento negativo ya superó los $13 billones, en gran parte alemana contrastando con la de EEUU que todavía está en positivo. Esta anomalía incentiva a los gobiernos a dilapidar más ya que ganan endeudándose. La deuda de Washington ya superó los $22 billones.

El problema se potencia y traslada al futuro. Del otro lado está la gente común, los pequeños inversores y los jubilados que reciben tasas bajas por sus ahorros. Según Bankrate.com, la tasa promedio en las cuentas de ahorro en EEUU es de 0.10%, cuando en el 2000 llegaba al 1.73%. El bono del Tesoro a 30 años produce alrededor del 2.5%, contra 6.5% durante la década de 1970.

Los fondos de pensiones, que supervisan trillones, redujeron las expectativas de rendimiento ya que el récord en las acciones no es alivio porque en eso invierten menos desde la crisis financiera. El retorno esperado promedio de pensiones en los próximos 10 años sería del 6.1%, frente a un objetivo anterior del 7%.

Así, los inversores optan por alternativas de mayor riesgo, en países emergentes, y en “carry trade”: la compra de moneda en lugares con altas tasas de interés, generando los mejores rendimientos desde mayo de 2018, según un índice de Bloomberg sobre los retornos de ocho mercados financiados por las posiciones cortas del dólar. Es decir, se compra moneda local, se invierte en renta fija con esas altas tasas y luego se recompran los dólares. Por caso, Susanne Barton de Bloomberg, destaca que las apuestas en pesos argentinos que utilizan dólares ya lograron alrededor de 15% de ganancia este año, y 20% con euros.