Las escuelas públicas de Miami-Dade responden a las necesidades de las Bahamas

Decenas de personas esperan para ser aceptadas en un refugio para víctimas del huracán Dorian, en Nassau, Bahamas, el 9 de septiembre de 2019. adiaz@miamiherald.com

Como Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, me enorgullece mucho ser parte de una comunidad que siempre ha dicho presente en momentos críticos y trágicos como los actuales, cuando nuestros hermanos residentes de las Bahamas se encuentran sufriendo de grandes pérdidas humanas y total destrucción de bienes causadas por el huracán Dorian.

Recientemente, el huracán Dorian causó daños extensivos sin precedentes en las Bahamas, al destruir viviendas y empresas, e inundar de manera increíble la cadena de islas que integran dicha humilde nación.

En respuesta a esta crisis que están pasando nuestros vecinos, nuestro distrito escolar, el cual disfruta de una rica tradición de buena voluntad y generosidad dentro y más allá del sur de la Florida, de nuevo solicita la ayuda de sus miles de empleados, familias y vecinos, para que aporten su contribución, lo más generosa posible, a los damnificados de las Bahamas en este momento de gran angustia y necesidad personal.

Es importante que exhortemos a la comunidad en general a que se una a este espíritu de dar lo máximo que humanamente puedan y alentar a empleados y familias a donar fondos y productos comestibles, no perecederos, para de esa manera poder apoyar los esfuerzos de alivio, reconstrucción y recuperación que organizaciones no lucrativas y en carácter de hermandad, se encuentran realizando en apoyo a dicha hermana nación.

Nos encontramos solicitando en el presente a que envíen donaciones monetarias mediante la organización de apoyo directo: la Fundación para las Nuevas Iniciativas de la Educación, Inc. (Foundation for New Education Initiatives, Inc., FNEI), fundación patrocinada por nuestro distrito escolar en línea en www.giveourstudentstheworld.org.

También aquellas personas que así lo deseen pueden hacer su aporte por medio de un cheque, especificando bien claro que sea asignado al Hurricane Relief y enviarlo al 1450 N.E. 2 Ave., Suite 931, Miami, FL 33132.

Además de lo mencionado, aquellas familias que así lo quisieran pueden traer sus donaciones a la próxima Recepción de Puertas Abiertas (Open House) de su escuela, en particular, productos alimenticios no perecederos, productos básicos de primeros auxilios, productos de higiene, desinfectantes de limpieza, baterías, repelentes de insectos, linternas y bolsas para la basura.

La participación artística en nuestro esfuerzo de ayuda humanitaria no pudiera faltar. Nuestros estudiantes y empleados participarán en un concierto benéfico el 28 de septiembre a las 6 p.m. en la escuela Miami Arts Studio 6-12 at Zelda Glazer. Detalles adicionales de dicho evento serán divulgados pronto para así solicitar en forma efectiva la ayuda del pueblo.

Es imperativo que todos en nuestra comunidad se unan a esta gestión humana de solicitar y recaudar recursos en beneficio de un pueblo que se encuentra pasando los peores momentos de su historia. Toda ayuda proporcionada por nosotros brindará alivio y confort a un pueblo tan abatido como el de las Bahamas.

Superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade.