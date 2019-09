¿Viene una recesión económica en Estados Unidos?

Imagen de la Bolsa de Valores de Nueva York en noviembre del 2018. New York Times

Varias personas me han preguntado si estamos a punto de entrar en una recesión económica en Estados Unidos. Según tendencias de mercado, no deberíamos; según analistas de ciclos económicos, entraríamos en el 2020, en pleno año electoral.

De hecho, el diario The Wall Street Journal publicó un análisis que asegura que de cuatro economistas, tres ven a Estados Unidos dentro de una recesión en el 2021, después de la elección. Para mí la recesión económica tendrá una cartel gigante que dirá: “¿Recesión económica? ¡Depende para quién!”.

Los empresarios muy grandes, o los multimillonarios, ese .01% de la población que ve sus impuestos disminuir bajo la era de Trump y que utilizan todos los puntos débiles del sistema para no pagar, esos que tienen el mismísimo perfil del presidente Donald Trump, de pronto no sienten la recesión. Pero el ciudadano de a pie, ese que no ve alzas en sus salarios desde hace años y que no tiene en muchos casos como comprar una propiedad, como ahorrar, que se lo comen los deducibles de los seguros médicos y que cada día está más desplazado de las grandes urbes por los altos precios de los alquileres o la vivienda, ya hoy siente la desaceleración de la economía.

Alrededor de 58,000 floridanos, en el caso de nuestro estado, han salido buscando precios de vivienda más asequibles. Un reciente estudio de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) revela que el 70% de la población de Miami rentan su casa, y muchos destinan alrededor del 30% de sus sueldos en pagar el alquiler, un porcentaje mucho mayor al recomendado por los planificadores familiares para tener una estabilidad financiera.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Los precios de las viviendas en los condados Miami Dade y Broward continúan subiendo, aunque las ventas bajaron. De acuerdo con la asociación de Realtors de Miami, el precio medio de las viviendas unifamiliares en Miami-Dade subió 2.8% en agosto, es decir que pasaron de $360,000 a $370,000. En el caso de los apartamentos, el precio medio aumentó 5.1%, de $230,000 a $241,635.

La división de vivienda asequible de Colliers International, atribuye el aumento sostenido de los precios de las viviendas al incremento de población no nativa de la Florida, principalmente, extranjeros y residentes de estados del norte de Estados Unidos; la oficina del censo de EEUU detalla que son aproximadamente 94 personas las que se mudan diariamente a Florida.

Y lean esto: ¿Se imaginan por ejemplo pagar $1,200 al mes por alquilar una cama? Ese es el precio en PodShare, una tendencia que se impone en grandes urbes como San Francisco y Los Ángeles; ciudades en donde los precios de alquiler y la compra de vivienda están por las nubes. De acuerdo con la compañía, quienes más solicitan el servicio son jóvenes entre los 20 y 30 años que están ingresando al mercado laboral y no ganan lo suficiente, pero están dispuestos a sacrificar su privacidad para ganar tiempos más cortos de traslado al trabajo.

Entonces, si empezamos por la vivienda que es la base de la economía estadounidense, ese “sueño americano” de tener tu casa y ganar un salario que te dé una vida digna ya viene siendo afectado, si a esto le sumamos la guerra de los aranceles con China, la incertidumbre de la implementación de los tratados de libre comercio con Canadá y México, mega socios comerciales de EEUU, el financiamiento de un muro en la frontera al costo de programas de educación pública y otras necesidades, es una hecatombe para algunos.

El país más que económicamente, socioeconómicamente se ve muy mal. Y ahora, con un Presidente que pudiera ser enjuiciado políticamente, el costo psicológico del desprestigio de la autoridad máxima en el país es gravísimo.

Escritora colombiana. Twitter: @sabinacovo.